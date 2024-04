Nebesni znaki, ki jih je najtežje naplahtati

So ljudje, ki verjamejo vsemu, kar jim rečete, in so ljudje, ki podvomijo v vsako izrečeno besedo. Slednji so verjetno rojeni v enem od treh astroloških znamenj, ki jih je težko ogoljufati.

Kozorog

Kozorogi so sinonim za odgovornost in so med astrološkimi znamenji zagotovo tisti, ki jih je najtežje naplahtati. V vsaki situaciji so oni tisti, ki vzpostavljajo red, in vedno prvi začutijo, če nekaj ne "štima". Za to je zagotovo zaslužen tudi njihov odpor do kakršnega koli tveganja, kozorogi namreč obožujejo predvidljivost. Zaradi svoje praktičnosti jih je tudi težko zavajati s čustvi in manipulacijo, saj do stvari pristopijo z logiko in analitičnim razmišljanjem. Kozorogi vas bodo zato zelo hitro ujeli pri laži oziroma lažnih obljubah.

Škorpijon

Škorpijoni so naravno nezaupljivi, celo tako zelo, da se včasih zdijo paranoični. Znani so kot preiskovalci in zasliševalci, ki bodo neutrudno vrtali v ljudi, da bi prišli do resnice, ob tem pa jih krasi tudi močna intuicija in sposobnost branja neverbalnih znakov, zato hitro opazijo neiskrenost in zavajanje. So večni dvomljivci, kar je zanje nekakšna samoobramba, saj se bojijo zaupati in nato biti prizadeti. Zato vsako novo osebo in situacijo najprej podrobno analizirajo, šele nato se lahko sprostijo.

Devica

Device ne boste prepričali o ničemer, če nimate vnaprej pripravljenih vseh dejstev in podatkov. Ljudje, rojeni v tem znamenju, so namreč perfekcionisti, ki vse in vsakogar najprej temeljito preverijo, zato pri njih razni goljufi, ki obljubljajo hiter zaslužek, ne bodo dosegli ničesar. Device so potrpežljive in si vzamejo čas za analizo, preden se odločijo za karkoli. In če naletijo na kakršnokoli sumljivo podrobnost, bodo vse skupaj takoj odpisale.