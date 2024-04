Ljudje, rojeni v teh znamenjih, so na skrivaj nežne duše

V astrologiji so določena nebesna znamenja znana po močni in samozavestni zunanjosti, za to fasado pa se skrivajo izrazito nežne in občutljive duše. Takšni so predvsem levi, škorpijoni in kozorogi.

Lev

Levi so na prvi vtis avtoritativni, močni in vedno pripravljeni, da prevzamejo vajeti. Vlada jim sonce, simbol moči in vitalnosti, zato se levi zdijo samozavestni in so pogosto v središču pozornosti. Za to jekleno zunanjostjo pa se skriva srce, ki ga privlačijo ljubezen, sprejemanje in občudovanje. Levi so izjemno zvesti, kritike se jih močno dotaknejo, želijo pa si predvsem odobravanja, saj so globoko v sebi nežni in potrebujejo čustveno varnost.

Škorpijon

Škorpijoni so znani po intenzivnosti, strastnosti in skrivnostnosti. So znak, ki simbolizira preobrazbo in globoka čustva, zato na prvi pogled delujejo zastrašujoče. Za njihovo masko pa se skriva nežnost, ki jo čuvajo le za tiste, ki so sposobni prodreti skozi njihov obrambni zid. Škorpijoni se čustveno močno navežejo in globoko sočustvujejo z drugimi, zaradi česar močno občutijo bolečine, ki prizadenejo njihove bližnje.

Kozorog

Kozorogi so simbol moči, vzdržljivosti in dosežkov. Po naravi so ambiciozni in odgovorni, breme odgovornosti pogosto prenašajo z lahkoto. Zaradi svoje odločnosti in discipliniranosti se lahko zdijo hladni in nedostopni, a so globoko v sebi nežni in občutljivi ljudje, ki skrbijo za svoje najbližje. Njihova trdna zunanjost služi kot ščit za notranjo ranljivost in globoko željo po čustveni varnosti ter stabilnosti.