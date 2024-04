Nebesna znamenja, ki jim nikar ne zaupajte svojih skrivnosti

Ste nekomu povedali nekaj, kar ni za javnost, pa so že naslednji dan vsi vedeli za to? Verjetno ste zaupali enemu od teh treh nebesnih znamenj.

Škorpijon

Kot največji filozofi med nebesnimi znamenji se škorpijoni ne ukvarjajo toliko z dejstvi kot z iskanjem resnice. Oziroma, kot radi rečejo: stvarem je treba priti do dna. Ti živahni, intenzivni in karizmatični ljudje slovijo po svojih sposobnostih pripovedovanja, radi pretiravajo in dramatizirajo, niso pa ravno zaupanja vredni, ko gre za varovanje skrivnosti. Če je zgodba res dobra, je preprosto ne morejo obdržati zase.

Dvojčka

Dvojčki so največje čenče med nebesnimi znamenji, zato jim seveda ne zaupajte skrivnosti, ki morajo ostati skrite. Dvojčkom vlada Merkur, glasnik bogov, zato si ne morejo pomagati, da se ne bi ... oglasili. So središče vsake zabave, nikar pa jih ne vključite v načrtovanje zabave presenečenja – saj ne, da hočejo pokvariti presenečenje, toda zanje veljajo druga pravila.

Devica

Tudi device imajo med vladajočimi planeti Merkur, zato pač rade govorijo, obenem pa se rade vpletajo v življenja drugih. Žal pogosto na sebičen način. Če hočete, da vam pomagajo, mora vse potekati po njihovih pravilih in če se uprete njihovim načrtom, bodo za to izvedeli vsi, ki so jih pripravljeni poslušati, device pa jim bodo natresle še kakšno vašo skrivnost.