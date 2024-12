Popravljalnica prazničnih lučk: ne mečite jih stran! #foto

Scenarij je dobro znan: decembra iz omare potegnete škatlo s praznično dekoracijo, v kateri vas pričaka kup zavozlanih lučk. Ko jih končno osvobodite, ugotovite, da nekatere ali pa kar nobena ne sveti več, zato pristanejo v smeteh, vi pa nabavite nove. In prihodnje leto bo spet enako ... pa res mora biti tako? Seveda ne.

Je res treba vsako leto kupiti nove lučke? Foto: Ana Kovač

V tem okviru društvo Ekologi brez meja tudi letos v središču Ljubljane organizira popravljalnico prazničnih lučk, kjer mojster Jurij Oražem s servisa Jurco v življenje obudi marsikateri komplet, nad katerim so že vsi obupali. Nenazadnje je dosegel prav poseben rekord – lani so v njegovih spretnih rokah znova zasvetile kar 45 let stare lučke.

Mojster Oražem je lani popravil tudi lučke, stare kar 45 let. Foto: Ana Kovač

Prva letošnja popravljalnica lučk, ki je bila v prostorih info točke Misija 100 na Pogačarjevem trgu v Ljubljani, je minila v zelo pozitivnem vzdušju. Mojster je imel celo popoldne polne roke dela, poleg številnih lučk je na novo zasvetila celo elektronska smrečica. Vsem seveda ni mogel pomagati, nekaterih lučk se ni več dalo popraviti, a Ekologi brez meja ob tem poudarjajo, da "najbolj šteje zavedanje, da smo poskusili vse".

Fotogalerija 1 / 7 / 7

Izmenjevalnica okraskov, ki jih ne potrebujete več

Tudi v tem primeru ni bilo treba takoj hiteti po nakupih nove dekoracije. Ob popravljalnici so priredili tudi izmenjevalnico okraskov, na katero so ljudje prinesli tiste, ki jim morda niso več všeč ali pa so jim kako drugače odveč, in domov odnesli druge.

Foto: Ana Kovač

Če imate tudi vi doma kakšen komplet prazničnih lučk, ki ne svetijo več, ali pa okraskov, ki jih ne potrebujete, bodo popravljalnico in izmenjevalnico priredili tudi prihodnji teden v torek, 17. decembra, od 15. do 19. ure. Čakali vas bodo na istem kraju, v info točki Misija 100 na ljubljanskem Pogačarjevem trgu.

Oglejte si še: