Do kdaj bodo v Ljubljani še gorele praznične luči?

Znano je, kdaj bodo praznično okrasitev v Ljubljani ugasnili in do kdaj si še lahko ogledate prestolnico, odeto v soj prazničnih luči.

Praznične luči so v Ljubljani slavnostno prižgali 29. novembra lani, od takrat pa so mestni trgi, ulice, mostovi in nabrežja zaživela v posebnem vzdušju. Praznične luči v Ljubljani bodo gorele do 15. januarja 2025, je zapisano na spletni strani Turizma Ljubljana.

Mesto bo do polovice januarja razsvetljevalo 50 kilometrov prazničnih luči

Mesto letos sicer razsvetljuje več kot 50 kilometrov prazničnih luči in več kot 850 svetlobnih skulptur, na Prešernovem trgu pa so že sredi novembra postavili tudi 21 metrov visoko smreko.

Letošnja postavitev luči, katere avtor je Urban Modic, sicer nosi naslov Vesolje življenja. Z aktualno postavitvijo pa v glavnem mestu obeležujejo četrt stoletja od prve avtorske postavitve Vesoljne Ljubljane avtorja Zmaga Modica.

Tema letošnje okrasitve je Veso(e)lje življenja, s katero slavijo dragocenost življenja in željo po harmoničnem sobivanju vseh živih bitij, so povedali v Turizmu Ljubljana. Še pred prižigom prazničnih luči pa so poudarili, da so letošnje nove skulpture v veliki meri izdelane iz recikliranih elementov preteklih postavitev in delov odsluženih javnih svetilk.

Med drugim Ljubljano v prazničnem obdobju krasi tudi devet smrek, 89 zelenih dreves in jaslice iz slame, na več prizoriščih pa so se v predbožičnem in novoletnem času odvijali koncerti različnih glasbenih zvrsti.

Oglejte si še: