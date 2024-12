V Kranju prižig prazničnih luči tradicionalno poteka na dan občinskega praznika, ko obeležujejo rojstni dan največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna.

V Prešernovo čast so nad Kranjem ponovno zažareli tudi Prešernovi verzi Dobro v srcu mislimo, Vsi naj si v roke sežejo in Kozarce zase vzdignimo, ki so osrednji motiv decembrske mestne okrasitve.

Svetlobni Prešernovi verzi ostanejo prižgani vse do 8. februarja, praznika kulture. Gre za posebno simboliko, saj obdobje prižganih prazničnih luči sovpada z datumoma rojstva in smrti Franceta Prešerna.

