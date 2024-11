Tako kot vsako leto se je tudi letos ob tradicionalnem prižigu lučk na Prešernovem trgu trlo obiskovalcev. Poslušali so lahko pesmi otroške pevske skupine Waldorfske osnovne šole, ob tej priložnosti pa so praznične stojnice z darilno in gostinsko ponudbo odprli številni podjetniki in prodajalci.

Tema letošnje okrasitve je Veso(e)lje življenja

Mesto bo razsvetljevalo več kot 50 kilometrov prazničnih luči in več kot 850 svetlobnih skulptur.

Tema letošnje okrasitve je Veso(e)lje življenja, s katero bodo slavili dragocenost življenja in željo po harmoničnem sobivanju vseh živih bitij, so povedali v Turizmu Ljubljana. Ob tem so poudarili, da so nove skulpture v veliki meri izdelane iz recikliranih elementov preteklih postavitev in delov odsluženih javnih svetilk.

Njihova lokacija se bo razlikovala od prejšnjih let, na istem mestu bo ostal le roj meteoritov nad Slovensko cesto.

V parku Zvezda bodo obešeni lampijoni, ki so jih izdelali ljubljanski osnovnošolci, praznično osvetljena pa bosta tudi Jakopičevo sprehajališče v Tivoliju in Mestna hiša.

Med drugim bo Ljubljano krasilo tudi devet smrek, 89 zelenih dreves in jaslice iz slame, na več prizoriščih pa se bodo odvijali koncerti različnih glasbenih zvrsti.

Po 16. uri vožnja z ljubljanskimi mestnimi avtobusi brezplačna

Iz Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) so sporočili, da je danes po 16. uri vožnja z ljubljanskimi mestnimi avtobusi brezplačna, poleg tega bodo v smeri proti središču na Celovški, Barjanski, Dunajski, Zaloški in Tržaški cesti vozili dodatni avtobusi.

Začetek praznične sezone pa bo slavil tudi Botanični vrt Univerze v Ljubljani, ki bo v soboto z društvom Poligilda organiziral prodajni sejem za ustvarjalce, umetnike in rokodelce Praznični ustvarjalni vrt. Odvijal se bo v preddverju tropskega rastlinjaka, potekal pa bo vsako soboto do konca meseca decembra od 11. do 16. ure.