Odprl se je smučarski sejem v Ljubljani #video

Vsako leto pred začetkom smučarske sezone odpre vrata smučarski sejem, ki je v svoji že 56-letni zgodovini zamenjal že kar nekaj imen, letos je to Snežinka 2024.

Največja smučarskosejemska prireditev v Sloveniji, tokrat že 55. po vrsti, bo med 28. novembrom in 1. decembrom 2024 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani več kot 15 tisoč obiskovalcem na enem mestu ponudila pestro izbiro nove in rabljene smučarske opreme ter predstavitev smučarskih središč, je sporočil organizator dogodka.

Del sejma bo kot vsako leto tudi komisijska prodaja rabljene smučarske opreme. Kupcem bodo na voljo rabljene smuči, smučarski čevlji in palice, prav tako pa tudi smučarska oblačila in čelade.

Sejem bo odprt od 28. do 30. novembra 2024 med 10. in 20. uro, v nedeljo 1. decembra 2024 pa med 10. in 17. uro.