November se bliža koncu in prihaja veseli december, ko bodo slovenska mesta zažarela v prazničnih lučeh. Te bodo prižigali ves konec tedna, ko bodo odprli tudi božično-novoletne sejme in jaslice ter začeli s predstavami na temo božiča. Pestro bo tudi na glasbeni sceni, slovenski in tuji glasbeniki namreč prirejajo številne koncerte, ter na področju kulinarike.

Dogodkov, primernih za mlade ali mlade po srcu, ki si želijo dobre zabave in druženja, ta konec tedna ne bo manjkalo.

Plesna senzacija tokrat v božični izdaji

Po več slovenskih mestih in krajih bodo ob začetku veselega decembra slavnostno prižgali praznično razsvetljavo. Marsikje je to del širših prireditev, s katerimi v posameznem kraju vstopajo v praznično obarvani zadnji mesec leta. Medtem ko so v nekaterih krajih luči že prižgali, bodo v petek med drugim zažarele v Ljubljani, Goriških brdih in Lendavi, v soboto pa v Kranjski Gori, Bohinju, Portorožu, Ilirski Bistrici in na Bledu. Praznične luči bodo prižigali tudi v nedeljo, in sicer v Novi Gorici, Radovljici, Litiji, Kamniku, Slovenj Gradcu in Velenju.

Kje in kdaj bodo po Sloveniji prižgali lučke? Preverite na zemljevidu:

Ob slavnostnih prižigih lučk se začenjajo tudi božično-novoletni sejmi, med drugim v Ljubljani, Portorožu, Polhovem Gradcu in Kranjski Gori, ter ogledi jaslic v različnih oblikah.

Praznično vzdušje bo tudi v Zagorju ob Savi in na Bledu, kamor prihaja plesna senzacija, ki je obnorela ženske po vsem svetu. Gre za Hot Men Dance Show, eno najboljših moških revijalnih predstav, ki združuje moderni in erotični umetniški ples. Tokrat bodo nastopili v božičnih oblačilih. Predstava vključuje različne zvrsti glasbe s pridihom erotičnega plesa in zapeljevanja ter ni namenjena mlajšim od 18 let.

Hrvaška diva se vrača v Gallusovo dvorano

Glasbene odre bodo ta konec tedna zavzeli tako slovenski kot tuji glasbeniki. V prestolnico tako prihaja hrvaška rock diva Josipa Lisac. Nastopila bo v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma in obiskovalce razveselila z uspešnicami, kot so O Jednoj Mladosti, Gdje Dunav Ljubi Nebo, Da Li Sam Ti Rekla, Da Te Volim in Magla. V Ljubljani bodo gostovale tudi skupine, ki so s plesno glasbo navduševale v 90. letih. Na tako imenovanem "reunionu" v Hali Tivoli se bodo zbrali Vengaboys, Haddaway, Snap!, Karma, Rednex, Colonia, Boney M in Sendi.

Na Štajersko medtem prihaja priljubljeni srbski pevec Saša Kovačević, ki bo zavzel Festivalno dvorano Lent, UŠC Leona Štuklja pa bodo preplavili študenti, ki organizirajo tradicionalno Ftrgatev. Zabavali jih bosta skupini S.A.R.S. in Tabu ter raper Leopold I. V Postojno prihaja Adi Smolar, v Braslovče pa duo Uroš in Tjaša.

Pestro bo tudi v soboto, ko bo celjsko dvorano Golovec prvič zavzela Nina Pušlar. Na Kopah bodo gostili srbsko zvezdnico Seko Aleksić, v Murski Soboti pa bosansko pevko Vesno Pisarović. Na Ravnah pri Šoštanju pripravljajo posebno božično zabavo, na kateri se bodo zvrstili Miran Rudan inDesign, Saša Lendero in Anika Horvat, v Medvode prihaja Eva Boto, v Cirkulane pa Adi Smolar. Ljubitelji glasbe legendarne skupine Queen bodo na svoj račun prišli v nedeljo, ko v hramu slovenske kulture pripravljajo simfonični spektakel.

Josipa Lisac velja za eno najvidnejših vokalistk jugoslovanske glasbene scene. Foto: Mediaspeed

Za ljubitelje žlahtne kapljice

V rovih pod starim Kranjem bodo znova gostili vinarje vseh slovenskih vinorodnih območij. Ta konec tedna boste lahko v najdaljši vinski poti okusili najboljša slovenska vina, ki jih bo pospremila degustacija sirnih, krušnih in mesnih izdelkov. Na dogodku, ki ga vsako leto obišče več kot pet tisoč ljubiteljev žlahtne kapljice iz vseh koncev Slovenije kot tudi iz tujine, se je v 15 letih predstavilo že več kot 200 različnih vinarjev.

Obiščete lahko tudi festival November Gourmet Ljubljana, ki se v prestolnici odvija ves mesec. Ne zamudite raznovrstnih prireditev, katerih rdeča nit sta dobra hrana in vino.

Glavni namen prireditve je podučiti obiskovalce o vinu in kulturi pitja ter predstaviti različne vinske sorte, ponudnike, njihovo delo in izdelke. Foto: STA

Srečanje več kot 500 parkeljnov

Ob vstopu v veseli in praznični december se najde tudi nekaj dogodkov, kjer bo v ospredju narodnozabavna glasba. V Podkorenu (Kranjska Gora) se bo v petek odvil tako imenovani Ognjeni spektakel, srečanje parkeljnov, ki je skozi leta preraslo v pravi festival. Za zabavo bodo skrbeli Ansambel Stil in Skupina Gadi. V Kulturnem domu Štore bodo medtem uživali v glasbi Ansambla Spev.

V soboto pa so na sporedu štirje veseli dogodki. V Škocjanu (Oštarija pri Krači) bodo obiskovalce zabavali Firbci, v Brežicah (Kapele) skupina Calypso, v Kranjski Gori Dejan Vunjak, v Logatcu pa Vili Resnik in Ansambel Bratje.

V Podkorenu se bo zbralo 30 skupin in več kot 500 parkeljnov. Foto: Matic Prevc/STA

Na voljo je pester seznam dogodkov, s katerimi si boste popestrili konec tedna. Izberite tistega, ki vam najbolj ustreza.

