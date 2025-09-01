Dijaki prvih letnikov deležni najrazličnejših izzivov "fazaniranja" #foto

Prvi šolski dan tradicionalno spremlja tudi cela paleta čustev, zlasti pri tistih, ki v osnovno ali srednjo šolo stopajo prvič. Starši "prvčkov" so ponosno pospremili v šolo svoje malčke, ki so prejeli rumene rutice in se veselili sošolcev. Medtem so dijake čakali različni izzivi "fazaniranja", iniciacije novincev v srednje šole.

Prvi šolski dan je bilo pred šolami slišati vrvež in otroško razposajenost. Sošolci, ki se celo poletje niso videli, so se veselili vnovičnega srečanja, nekateri so si hiteli pripovedovat o dogodivščinah zadnjih dveh mesecev.

Petošolec podal pobudo in jo predstavil predsedniku vlade

Kljub dobremu razpoloženju pa so učenci višjih razredov nekoliko negodovali nad novimi obveznostmi. "Počitnice bi morale biti tri leta," se je namuznil eden od "petarčkov" in pobudo predstavil tudi predsedniku vlade Robertu Golobu, ki jih je obiskal.

Nekatere učence je obiskal predsednik vlade Robert Golob. Foto: STA

Najbolj neučakani pa so bili najverjetneje prvošolci, ki si bodo letos prvič nadeli šolsko torbo.

Pri srednješolcih več živčnosti

Med srednješolci, ki so prag srednje šole prestopili prvič, je bilo čutiti več živčnosti, a obenem tudi zavedanja, da se bodo v prihodnjih štirih letih učili za svojo prihodnost, nekateri pa tudi že za poklic.

Dijaka iz Šentjurja sta se za Ekonomsko šolo Celje odločila, ker ju zanima podjetništvo in ekonomija. Kot sta povedala za STA, jima je všeč, da bosta pridobila veliko praktičnih znanj, ki jih bosta lahko uporabila tudi v vsakdanjem življenju. Je pa za odločitev za ekonomsko šolo pretehtalo tudi dejstvo, da imata v družini ekonomiste.

Še pred začetkom pouka sta priznala tudi, da ju je malo strah prvega šolskega dne, ker ne vesta, kako bo vse skupaj videti. Skrbi ju tudi, kako bo potekalo spoznavanje s sošolci.

Tudi tri celjske dijakinje so za STA poudarile, da so "malo živčne", ker ne poznajo svojih sošolcev, vendar verjamejo, da se bodo kmalu vsi skupaj lepo ujeli.

Odločile so se za vpis na Gimnazijo Celje-Center, ker ima šola program predšolske vzgoje, svojo prihodnost pa vidijo v vlogi vzgojiteljic. Všeč jim je, da šola združuje strokovno znanje, ustvarjalnost in delo z otroki. Za predšolski program pa so se odločile tudi zaradi ljubezni do dela z otroki in želje po ustvarjalnem poklicu.

Dijake čakali različni izzivi "fazaniranja"

Sicer pa so mnoge dijake danes čakali različni izzivi "fazaniranja", iniciacije novincev v srednje šole. Zadnja leta je bilo priljubljeno risanje po koži novincev, ki pa je po mnenju marsikaterega starša prešlo vse meje, saj so se dijaki-fazani s prvega šolskega dne domov vračali porisani od glave do peta, tudi z alkoholnimi flomastri.