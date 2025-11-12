Oven

Danes ne varčujte z energijo. Sprostite jo s športnimi aktivnostmi ali pa z delom doma. Do ljudi okoli sebe utegnete biti precej zahtevni, zato boste doživeli manjše razočaranje. Brzdajte se in ne pričakujte, da vam bodo ljudje vedno ustregli. Na čustvenem področju boste odločni in močni. Vzemite si, kar potrebujete.

Bik

Imeli boste ogromno energije. Vaše početje bo nerazumljivo in posledic se ne boste niti zavedali. Pravzaprav vas ne bo niti zanimalo, kaj tvegate. Verjeli boste v svoje sanje. Z doslednostjo in iznajdljivostjo jih lahko prav kmalu uresničite. Vaše zamisli bodo nekoliko v nesoglasju s tistim, kar si bodo mislili drugi.

Dvojčka

Samski bodite previdni, saj bodo stvari na prvi pogled videti drugače, kot bodo v resnici. Lahko se zgodi, da vam bo določena oseba tako všeč, da boste, namesto da bi jo malo bolje spoznali, z njo takoj želeli zvezo. Po drugi strani pa bo v vaši bližini nekdo, ki vas že dolgo ljubi in vam lahko ponudi veliko več od le trenutnega zanosa.

Rak

Pošteno se potrudite in rezultati bodo veliko boljši od pričakovanih. Lahko pričakujete tudi komplimente oziroma iskreno pohvalo domačih in prijateljev. Vezane bo ves dan spremljal občutek, da v ljubezni nekaj zamujate in da je nekaj šlo mimo vas. Samski boste spoznali, da si želite doživeti nekaj novega in drugačnega.

Lev

Prijatelji bodo dobili napačno predstavo o vas, nakar se boste na vso moč zagovarjali. Premislite, ali jim morate resnično dokazovati resnico o sebi. Proti večeru boste dosegli soglasje in skupaj že delali dolgoročne načrte. Sklepali boste nova poznanstva in čustvene kontakte. Obeta se vam celo nenadna sreča.

Devica

Po glavi se vam bodo podile razne misli. Pravzaprav bo nastala prava zmeda, ki je kar ne boste mogli ukrotiti. Še posebej v zadnjem času imate v vašem vsakdanu čisto premalo sprostitve, kar vztrajno načenja vaše živce. Če niste športnik po duši, se vsaj večkrat odpravite na sprehod. Nič ne bo narobe, če si vzamete čas zase.

Tehtnica

Občutiti utegnete rahlo temačen vpliv, ki vas lahko sooči s krizo ali pa nujno preobrazbo. Čas bo primeren tudi za razčiščevanje zadev, zato nikar ne odlašajte. Posvetite se vsemu tistemu, kar imate radi, saj vas bo le to sprostilo in ponovno priklicalo nasmeh na obraz. Otresite se misli na vse, kar za vas ni sprejemljivo.

Škorpijon

Začutite svojo notranjo moč. Ste mogočna oseba, ki v sebi skriva vse odgovore, le prisluhnite srcu in bodite to, kar ste. Ne dovolite, da kdorkoli posega v vaše življenje in vam govori, kako bi morali živeti in se odzivati na dogajanje. Nehajte z iskanjem ljubezni zunaj vas in jo raje poiščite v sebi.

Strelec

Čim prej sprejmite odločitev, saj nima več smisla, da za seboj vlečete takšno breme. Čeprav se vam morda v tem trenutku to še ne zdi pomembno, pa verjemite, da se boste hitro počutili bolje. Če si boste v drugi polovici dneva obetali neko sodelovanje, boste razočarani. Dela se lotite sami.

Kozorog

Ukrep, ki ga imate v mislih, bo za seboj potegnil kup prijetnih in neprijetnih posledic, zato morate na vse skupaj pogledati z dveh plati. Če boste le enostranski, se utegne zgoditi, da boste spregledali marsikaj pomembnega. Na finančnem področju se vam bodo prav kmalu ponudile nove priložnosti.

Vodnar

Danes se boste nedvomno lotili mnogih novih načrtov, ki se bodo dotaknili tako zasebnosti kot posla. Želite si mnogih sprememb, zato nima smisla, da bi še naprej oklevali. Naredite vse, kar mislite, da je potrebno za uspeh in prav kmalu boste želi pozitivne rezultate. Imate željo po moči in kontroli.

Ribi

Morda boste prehitro privolili v nekaj, le nekaj trenutkov pozneje pa boste celotno situacijo že močno obžalovali. V celoti sprejmite dejstva in se ne obremenjujte, saj se bo konec koncev morda izteklo čisto drugače. Če boste ohranili pozitiven pristop, se nimate česa bati. Na voljo imate cel dan, da uredite misli in občutke.