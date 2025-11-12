Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sreda,
12. 11. 2025,
20.40

Ti znaki horoskopa so zase prepričani, da so popolni

Foto: Shutterstock

Nekateri ljudje so iskreno prepričani, da je vsaka njihova odločitev vrhunec modrosti, da so vse njihove zamisli genialne in da je za vsako napako, ki se jim pripeti, kriv nekdo drug. Takšna samozavest je značilna za te tri znake horoskopa.

Lev

Levi iskreno verjamejo, da imajo najširši pogled na stvari, njihovo mnenje pa je vedno najglasnejše preprosto zato, ker je najbolj pravilno. Ko se nekaj odločijo, to velja za kraljevi dekret, če pa jim kaj slučajno ne gre po načrtih, so za to krive okoliščine ali pa drugi ljudje, ki niso razumeli njihovega veličastnega načrta. Njihova pot vodi k uspehu, kdor pa tega ne vidi, je pač kratkoviden.

Oven

Ovni delujejo hitro in odločno, če pa jim kdo kdaj reče, da so se zmotili, v tem vidijo izključno izziv. Vsaka njihova odločitev ima v njihovi glavi nezgrešljivo logiko, ker je posledica njihovih notranjih impulzov. Če kaj gre narobe, si to razlagajo kot oviro, ki jo je treba preskočiti s še večjo hitrostjo in nepremišljenostjo. Priznati napako je zanje kot pritisniti na zavore, teh pa v svojem svetu ne poznajo.

Strelec

Strelci so prepričani, da posedujejo modrost celega vesolja. Ko razpravljajo, dajejo vtis, da ima vsaka njihova beseda težo univerzalne resnice. Tudi ko nimajo zbranih vseh dejstev, se zanašajo na svojo prepričljivost. Ko jim kdo skuša dokazati, da nimajo prav, imajo v rokavu že pripravljeno novo teorijo, s katero podkrepijo vse, kar so povedali. Napake zanje ne obstajajo, to so le nesporazumi.

Preverite svoj današnji horoskop.

