Ti znaki horoskopa ne znajo skriti, da jim je nekdo všeč

Medtem ko nekateri ljudje vešče skrivajo svoja čustva in simpatije, pa obstajajo tudi takšni, ki tega preprosto ne znajo skriti. Njihove geste, besede in obnašanje hitro pokažejo, da jim je nekdo všeč. Takšni so običajno pripadniki teh treh nebesnih znamenj.

Oven

Ovni so neposredni in odprti, predvsem pa niso dovolj potrpežljivi, da bi se igrali čustvene skrivalnice. Ko jim je nekdo všeč, hočejo to pokazati takoj in brez prevelikega razmisleka. Njihovo obnašanje je v teh primerih očitno, saj se trudijo, da bi naredili vtis na osebo, ki jim je všeč. Ovni v ljubezni ne poznajo zadržkov in brez oklevanja naredijo prvi korak.

Lev

Levi težko skrivajo svoja čustva, saj radi pokažejo, da so nekomu naklonjeni. Ko jim je nekdo všeč, se to opazi po načinu, kako to osebo gledajo in koliko pozornosti ji naklonijo. Njihovi komplimenti in želja, da bi bili vključeni v življenje simpatije, hitro razkrijejo njihove namere. Ne znajo biti zadržani, njihova toplina in odprtost jasno pokažejo, koga so si izbrali.

Ribi

Ribe so čustvene in sanjave, ko pa se zaljubijo, težko ostanejo ravnodušne. Njihova sramežljivost in nasmeh hitro izdata, da jim je nekdo všeč. Postanejo bolj pozorne, skrbne in pripravljene storiti vse, da bi pokazale svojo naklonjenost. Njihova čustva se prelijejo v njihovo obnašanje, izraz na obrazu pa nikoli ne ostane dolgo skrit.