Najbolj pohlepni ljudje se rodijo v teh znamenjih

Nekateri ljudje znajo postaviti meje in so zadovoljni s tistim, kar imajo, po drugi strani pa obstajajo takšni, ki jim ni nikoli dovolj. Vedno več in več si želijo predvsem pripadniki teh treh znakov horoskopa.

Bik

Biki so znani po tem, da cenijo varnost in užitek, njihova močna želja po udobju pa neredko preraste v pohlep. Biki hočejo imeti vse najboljše, pa naj gre za hrano, oblačila ali domovanje. Obkroženi želijo biti z luksuzom, kar jih lahko privede do pretiravanja. Čeprav običajno trdo delajo, da bi si lahko privoščili vse, kar si želijo, so ves čas nemirni, ker se jim zdi, da bi lahko imeli še več.

Lev

Levi obožujejo pozornost in priznanja, njihov pohlep pa se najpogosteje izraža prek potrebe, da so v središču vsega. Hočejo najboljše položaje, največ pohval in priznanj za svoj trud. Materialne stvari so jim pomembne, a si enako močno želijo tudi občudovanja. Težko prenašajo, če jih kdo zasenči, zato se ves čas borijo, da bi bili na vrhu, ker so neprestano lačni statusa in prestiža.

Kozorog

Kozorogi so ambiciozni in vztrajni, prav ambicije pa jih pogosto poženejo v pohlep. Želijo si uspeha in moči, ta želja pa postaja vse večja in večja. Kozorogi se težko zaustavijo, ko dosežejo cilj, in si takoj postavijo novega, večjega. Njihov pohlep ni vedno očiten, ker ga prikrivajo z disciplino in resnostjo, a ni nobenega dvoma, da jim uspeha in občutka moči ni nikoli dovolj.