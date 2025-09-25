Oven

Ohranite trezno glavo. Nikar ne razmišljajte preveč, ampak se hitro odpravite v naravo ali celo na kratek oddih. To vam bo najbolj koristilo. To vam bo lahko pomagalo. Bodite mirni in poskusite zunanji ter notranji svet obdržati v ravnovesju. Z ničemer ne pretiravajte.

Bik

Večino dneva boste sanjavi, s čimer si boste lahko nakopali težave. V neki zadevi pa boste od ljudi zahtevali toliko natančnosti, da boste pri tem presegli vse meje. Ob koncu dneva boste ugotovili, da škodujete predvsem sami sebi. Radi pretiravate, a tokrat res pazite, da ne boste prestopili kritične meje.

Dvojčka

Danes boste imeli bolj malo vpliva na dogajanje okoli sebe. Vse bo potekalo po nekem načrtu in na to ne boste mogli vplivati. Dan bo primeren tudi za razčiščevanje medsebojnih odnosov in odpravljanje blokad. Dan bo lahko precej težak in naporen, zato se izogibajte konfliktnim situacijam.

Rak

Kljub zaskrbljenosti boste z nekom v službi zmogli najti skupni jezik. Potem pa boste morali biti izredno zbrani, da ne boste ponovili napake, saj bi lahko imela neprijetne posledice. Premislite, s čim ste si sploh zaslužili še eno priložnost. V takšnih primerih gre bolj za izjemo kot pravilo. Odleglo vam bo.

Lev

Pri delu boste čutili, kako vam primanjkuje motivacije, prav tako pa vam bo pogled uhajal na uro. Večer bo minil zelo družabno. Že danes lahko pričakujete srečanje s prijatelji v večernih urah. Druženja vam zagotovo ne bo primanjkovalo. Pazite le na zdravje, saj vam bi lahko povzročilo določene težave v prihajajočih dneh.

Devica

Danes boste brez večjega napora naredili tisto, kar si boste zadali, čeprav nihče ne bo verjel v to. Zaradi tega boste dobili tudi neko pohvalo, ki vam bo veliko pomenila. Planeti vam bodo danes namenili moč, pripravljeni pa boste tudi nekomu pomagati in izkazali se boste kot dober pomočnik. Ne bo vam žal.

Tehtnica

Če ste bili še včeraj nestrpni, se boste danes že počutili bolje. Zdelo se vam bo, da vas nič ne more spraviti s tira. Delovne obveznosti boste opravili brez večjih težav, saj boste premogli izjemen nivo koncentracije. Ob večeru si boste namenili dovolj časa za sprostitev. V sebi boste čutili mir in pomirjenost.

Škorpijon

Danes se boste znašli v slepi ulici.Trenutek, v katerem se boste ujeli, bo le prehoden. Za vas prihaja čas, ko se boste lahko dokazali, toda sprva se zadovoljite z manjšimi delovnimi nalogami. Vsakdo prične pri dnu. Zato bodite potrpežljivi in pokažite predanost do dela. Ne skrivajte v sebi svojih zmogljivosti.

Strelec

Samski boste danes zelo neučakani, lahko da boste sprejeli celo kakšno čisto zgrešeno odločitev. Bodite previdni! Vezane pa bo ves dan spremljal občutek, da vam je partner nekaj zamolčal, zato boste to na vsak način želeli izvleči iz njega. Konflikte bosta uspela zgladiti.

Kozorog

Tisti, ki ste v razmerju, boste tokrat vso pozornost naklonili zvezi. Začutili boste potrebo po bližini. To boste še najlažje dosegli z ohranjanjem redne komunikacije s partnerjem. Samske pa bo zajela melanholija, ki vas bo čez dan še bolj potisnila v obup. Nikar zaradi tega ne spremenite vaših načrtov za nocoj.

Vodnar

Pazite, da ne bodo osebne težave vplivale na vaše delo. Zdelo se vam bo, da ste z mislimi povsem drugje. Ne dopustite si te zmedenosti. Včerajšnji spor je mimo, zato se danes odločite za nov začetek. Pazite na upravljanje z denarjem. Včasih imate nerealne želje, ki vam v denarnici pustijo globoke sledi.

Ribi

Pri delu se bo pojavila oseba, ki vam bo dajala navdih in ki vas bo navdušila za določen cilj. Sledili ji boste, postala bo vaš vzornik. Prisluhnite ji, ko vam bo dala moder nasvet. Držite se obljube, ki ste jo dali nadrejenemu, saj bo tako ugotovil, da ste vredni zaupanja.