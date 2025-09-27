Predzadnji dan svetovnega prvenstva v cestnem kolesarstvu bo rezerviran za kolesarke. Ob 8.20 se bo začela cestna dirka mladink s slovensko predstavnico Evo Terpin, ob 12.05 pa bodo štartale članice vključno z Urško Žigart, ki si želi, da bi na zahtevni trasi v ospredje prišla njena vzdržljivost. Na mladinski dirki v prihodnje ne bo več številke 84, saj jo je Mednarodna kolesarska zveza kot poklon švicarski kolesarki Muriel Furrer, ki je lani v Zürichu tragično izgubila življenje po padcu med dirko, trajno upokojila.

Kolesarke v elitni konkurenci čaka cestna dirka, ki bo s 164,6 kilometra in kar 3.350 višinskimi metri ena najzahtevnejših doslej. Trasa se izogne daljšemu vzponu na Mont Kigali, ki ga bodo kolesarji prevozili na cestni dirki – tam bo Tadej Pogačar v nedeljo poskušal podaljšati vladavino v mavrični majici –, jih pa čaka 11 mestnih krogov. Vsak od njih prinese 304 višinske metre, kar bo v zaključku predstavljalo resno oviro za številne tekmovalke.

Start in cilj sta pri Kongresnem centru, enako kot pri kronometru, nato pa trasa zavije proti vzhodu okoli Kigalija. Krog se začne z valovitim spustom, sledi vzpon Côte de Kigali Golf (800 m z naklonom 8,1 %), ki tekmovalke čaka na polovici vsakega kroga, in nato še tlakovani Côte de Kimihurura, ki so ga kolesarke prevozile že na kronometru. Gre za 1,3 kilometra dolg vzpon s povprečnim naklonom 6,3-odstotka. Proga je pisana na kožo specialistkam za klasike.

Urška Žigart je v nedavnem pogovoru za Sportal napovedala, da se bo poskušala znajti, čeprav se zaveda, da bo najverjetneje težko uloviti pravi beg in slediti pravim kolesom. "Nizozemke imajo šest, sedem odličnih kolesark, enako velja za Francozinje – in katerikoli napad se zgodi, bi mu morala slediti, kar pa seveda ni mogoče. Upam na nekaj sreče, potem pa bomo videli," pravi 28-letna kolesarka iz Slovenske Bistrice, ki bi si želela, da v izstopajočem zelenem dresu slovenske reprezentance ne bi bila edina. Tako bo edina tudi pri lovljenju bidonov in hrane na okrepčilni postaji.

Kandidatki za nastop sta bili tudi izkušena Eugenija Bujak, ki se ji po padcu na ženskem Touru ni uspelo dovolj dobro pripraviti, niti ji ne ustreza profil proge, in Špela Kern, ki so jo med pripravami prav tako ovirale posledice padca.

Pester krog favoritinj

Medtem ko bo Belgijka Lotte Kopecky mavrično majico svetovne prvakinje oddala brez boja, je zaradi poškodbe prvenstvo izpustila, v ožji krog favoritinj sodijo aktualna zmagovalka Toura Pauline Ferrand-Prévot, ki je naslov svetovne prvakinje v cestnem kolesarstvu osvojila že pred 11 leti, preden se je preselila na gorsko kolo, Nizozemki Demi Vollelirg in Anna van der Breggen, Italijanka Elisa Longo Borghini, Švicarka Marlen Reusser, ki je slavila že v kronometru, velike možnosti ima tudi Urškina ekipna kolegica Kim Le Court z Mavricija, ki bo zaradi prvenstva na afriških tleh še posebej motivirana.

Med mladinkami v ogenj Eva Terpin

Tudi v mladinski kategoriji bo Slovenija imela samo eno predstavnico, Evo Terpin. Sedemnajstletna Slovenka, ki letos prvo leto nastopa v kategoriji starejših mladink, je na nedavnem svetovnem prvenstvu v gorskem kolesarstvu v disciplini olimpijski kros v kategoriji mladink osvojila 15. mesto, selektorica Mia Radotić pa ocenjuje, da se dobro znajde tudi na cestnih dirkah.

UCI upokojuje številko 84 Mednarodna kolesarska zveza (UCI) je sporočila, da bo na svetovnih prvenstvih v cestnem kolesarstvu trajno upokojila štartno številko 84 v mladinski ženski konkurenci. Gre za poklon Muriel Furrer, ki je lani v Zürichu tragično izgubila življenje po padcu med dirko.

