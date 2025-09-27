Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

odbojka SP v odbojki 2025

Svetovno prvenstvo v odbojki, Manila, polfinale

Za uvod presenečenje prvenstva, nato finale pred finalom

češka odbojkarska reprezentanca | Čehi so na prvenstvu priredili najlepše presenečenje. | Foto Volleyball World

Čehi so na prvenstvu priredili najlepše presenečenje.

Foto: Volleyball World

Na Filipinih bosta znana finalista svetovnega odbojkarskega prvenstva. Ob 8.30 se bosta za finalno vstopnico pomerili Češka in Bolgarija, ob 12.30 sledi ponovitev zadnjega finala SP - obračun branilcev naslova Italijanov in evropskih prvakov Poljakov.

bolgarska odbojkarska reprezentanca
Sportal Nor preobrat Bolgarov, češka pravljica se nadaljuje
Češka odbojkarska reprezentanca
Sportal To se na svetovnih prvenstvih ni zgodilo že skoraj 60 let

Svetovno prvenstvo presenečenj na Filipinih je skoraj pri koncu. V igri za naslov so le še štiri reprezentance, prvič po letu 1966 se bo zgodilo, da bodo prva štiri mesta zasedle evropske ekipe.

Se bodo Bolgari drugič uvrstili v finale? | Foto: Volleyball World Se bodo Bolgari drugič uvrstili v finale? Foto: Volleyball World Na uvodni polfinalni tekmi si bosta nasproti stala največje presenečenje prvenstva Češka in Bolgarija. Čehi so se prvič kot samostojna država uvrstili v polfinale, pred tem je Češkoslovaška dvakrat osvojila zlato, tako da so že dosegli največji uspeh. Čehi so v izločilnih bojih najprej izločili Tunizijo, nato še Iran. 

Bolgari v polfinalu igrajo prvič po letu 2006, ko so zadnjič osvojili odličje - bron. Nimajo še naslova svetovnih prvakov, največji uspeh so dosegli leta 1970, ko so bili srebrni. Na tem prvenstvu še neporaženi bolgarski kolektiv je v osmini finala premagal Portugalce, v četrtfinalu pa po preobratu Američane.

Poljaki so na prvenstvu še neporaženi. | Foto: Volleyball World Poljaki so na prvenstvu še neporaženi. Foto: Volleyball World

Druga tekma prinaša finale pred finalom, pomerili se bosta prva in druga reprezentanca sveta Italija in Poljska. Gre za ponovitev finala zadnjega prvenstva, v katerem so azzurrri v Katovicah Poljakom preprečili tretji zaporedni naslov. 

Bodo Italijani ubranili naslov? | Foto: Volleyball World Bodo Italijani ubranili naslov? Foto: Volleyball World Italijani so po porazu proti Belgiji končali na drugem mestu v skupini, nato v osmini finala izločili Fince, v četrtfinalu pa še Belgijce. Oboje brez izgubljenega niza.

Poljaki na Filipinih še ne poznajo poraza. Po treh zmagah skupinskega dela so najprej izločili Kanado, nato še Turčijo.

Na računu imajo tri naslove svetovnih prvakov, zadnjega iz leta 2018, aktualni prvaki Italijani pa štiri (med letoma 1990 in 1998 so bili trikrat zapored prvaki).

Svetovno prvenstvo, polfinale

Sobota, 27. september

Preberite še:

Fabio Soli
Sportal Selektor se je po slovesu od SP vrnil k eni tekmi #video
slovenska odbojkarska reprezentanca
Sportal Dejan Vinčić: Fantje morajo biti ponosni na to, kar so naredili to poletje
odbojka SP v odbojki 2025
