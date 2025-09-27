Za uvod presenečenje prvenstva, nato finale pred finalom

Na Filipinih bosta znana finalista svetovnega odbojkarskega prvenstva. Ob 8.30 se bosta za finalno vstopnico pomerili Češka in Bolgarija, ob 12.30 sledi ponovitev zadnjega finala SP - obračun branilcev naslova Italijanov in evropskih prvakov Poljakov.

Svetovno prvenstvo presenečenj na Filipinih je skoraj pri koncu. V igri za naslov so le še štiri reprezentance, prvič po letu 1966 se bo zgodilo, da bodo prva štiri mesta zasedle evropske ekipe.

Se bodo Bolgari drugič uvrstili v finale? Foto: Volleyball World Na uvodni polfinalni tekmi si bosta nasproti stala največje presenečenje prvenstva Češka in Bolgarija. Čehi so se prvič kot samostojna država uvrstili v polfinale, pred tem je Češkoslovaška dvakrat osvojila zlato, tako da so že dosegli največji uspeh. Čehi so v izločilnih bojih najprej izločili Tunizijo, nato še Iran.

Bolgari v polfinalu igrajo prvič po letu 2006, ko so zadnjič osvojili odličje - bron. Nimajo še naslova svetovnih prvakov, največji uspeh so dosegli leta 1970, ko so bili srebrni. Na tem prvenstvu še neporaženi bolgarski kolektiv je v osmini finala premagal Portugalce, v četrtfinalu pa po preobratu Američane.

Poljaki so na prvenstvu še neporaženi. Foto: Volleyball World

Druga tekma prinaša finale pred finalom, pomerili se bosta prva in druga reprezentanca sveta Italija in Poljska. Gre za ponovitev finala zadnjega prvenstva, v katerem so azzurrri v Katovicah Poljakom preprečili tretji zaporedni naslov.

Bodo Italijani ubranili naslov? Foto: Volleyball World Italijani so po porazu proti Belgiji končali na drugem mestu v skupini, nato v osmini finala izločili Fince, v četrtfinalu pa še Belgijce. Oboje brez izgubljenega niza.

Poljaki na Filipinih še ne poznajo poraza. Po treh zmagah skupinskega dela so najprej izločili Kanado, nato še Turčijo.

Na računu imajo tri naslove svetovnih prvakov, zadnjega iz leta 2018, aktualni prvaki Italijani pa štiri (med letoma 1990 in 1998 so bili trikrat zapored prvaki).

Svetovno prvenstvo, polfinale

Sobota, 27. september

Preberite še: