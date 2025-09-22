Sezona ambrozije? Odkrijte rešitev za svež zrak brez kihanja.

Ambrozija v poznem poletju povzroča kihanje, solzenje oči in težave z dihanjem. Odpiranje oken v tem času pomeni neposreden vnos cvetnega prahu v dom. Zato je vse več alergikov pozornih na prezračevalni sistem z rekuperacijo, ki omogoča stalno izmenjavo zraka brez odpiranja oken. Lokalni rekuperator s filtracijo F7 zadrži cvetni prah in druge alergene ter poskrbi, da ostane zrak v prostoru svež tudi v najhujši sezoni.

Ambrozija cveti od konca julija do konca septembra in se iz leta v leto širi po vse več območjih. Gre za trdovraten plevel, ki velja za enega najmočnejših naravnih alergenov. Foto: Shutterstock

Pelod ambrozije je eden najmočnejših znanih alergenov

Ambrozija – ena najbolj alergenih rastlin pri nas – v poznopoletnih in jesenskih mesecih sprošča velike količine cvetnega prahu, ki lahko pri občutljivejših sproži močne alergijske reakcije. Ko se koncentracije v zraku povečajo, je smiselno prilagoditi dnevne navade – tako zunaj kot doma. Da bi lažje načrtovali aktivnosti na prostem ali prezračevanje notranjih prostorov, spremljajte stanje cvetnega prahu, saj vam bo to pomagalo pri načrtovanju dejavnosti na prostem in pri izbiri načina prezračevanja doma. Aktualne podatke najdete na: NLZOH Semaforju in ARSO Bioprognozi.

Dnevne navade v tem času pogosto vključujejo tudi odpiranje oken, vendar to v sezoni ambrozije pomeni neposreden vnos alergenov in posledično poslabšanje simptomov. Klimatske naprave sicer zrak ohladijo, a ga ne filtrirajo, zato alergeni ostajajo v prostoru.

Filtracija zraka: prva obrambna linija pred alergeni

Pri soočanju z alergeni, kot je cvetni prah ambrozije, ima filtracija zraka ključno vlogo – še posebej v zaprtih prostorih, kjer zrak ne kroži naravno. Eden od načinov, kako zmanjšati izpostavljenost, je uporaba prezračevalnega sistema, ki že ob vstopu zadrži neželene delce iz zunanjosti.

Lokalni rekuperator dLuft Smart Fresh deluje na osnovi nadzorovanega pretoka zraka ter vsebuje filtre, ki učinkovito zadržijo cvetni prah, prah in druge alergene. Vgrajen filter F7 je še posebej pomemben v sezoni ambrozije, saj je zasnovan za zadrževanje ravno tistih delcev, ki najpogosteje povzročajo težave alergikom – med njimi tudi delcev velikosti 15–25 mikrometrov.

Pomembna prednost je, da je filter F7 že vključen v ceno naprave, medtem ko je pri mnogih drugih rešitvah na voljo le za doplačilo. Poleg tega je filter enostaven za menjavo in vzdrževanje, rezervni filtri pa so cenovno dostopni, kar omogoča redno uporabo brez zapletenih posegov ali večjih stroškov.

Filtracija zraka tako ni le tehnična rešitev, temveč tudi pomemben dejavnik za boljše počutje – saj zmanjšuje vpliv zunanjih alergenov in izboljšuje kakovost zraka v vsakdanjem bivalnem okolju.

Prednosti prezračevanja v času ambrozije

V času, ko je zrak močno obremenjen s cvetnim prahom, je prezračevanje pogosto zapostavljeno, saj se ljudje upravičeno bojijo vnosa alergenov skozi odprta okna. A ravno v takšnih razmerah je nadzorovano prezračevanje izjemno pomembno – ne le zaradi svežine, temveč tudi zaradi splošnega zdravja in dobrega počutja v prostoru.

Lokalni rekuperator omogoča, da se zrak v prostoru neprestano obnavlja, ko okna ostanejo zaprta, prostor pa kljub temu prejme svež zrak, prečiščen neželenih delcev. Takšen sistem zagotavlja zmanjšan vnos alergenov, kar je še posebej pomembno za alergike, saj lahko prispeva k manjšemu draženju oči in dihalnih poti ter k manj kožnim reakcijam. Z rednim prezračevanjem se izboljšajo pogoji za mirnejši spanec, hkrati pa se ohranja optimalna vlažnost zraka, ki zmanjšuje občutek suhosti in nelagodja.

Poleg tega rekuperacija prispeva k energetski učinkovitosti prostora – toplota, ki bi se pri običajnem prezračevanju izgubila, se pri rekuperaciji vrača v prostor. Tako sistem deluje trajnostno in hkrati izboljšuje bivalno okolje tudi v obdobjih, ko je zunanja kakovost zraka najslabša.

