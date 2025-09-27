Naj se po jutru dan pozna: Janja in Jenny v finalu svetovnega prvenstva

V južnokorejskem Seulu se spored svetovnega prvenstva v športnem plezanju danes nadaljuje z balvansko preizkušnjo za ženske. Skozi polfinalno sito, ki se je začelo ob 3. uri po slovenskem času, sta se prebili obe Slovenki, Janja Garnbret s tretjim dosežkom, in njena reprezentančna kolegica Jennifer Buckley s sedmim. Korošica bo tako v finalu, ki se bo začel ob 12. uri po slovenskem času in ga bomo spremljali tudi na Sportalu, podala v lov za desetim naslovom svetovne prvakinje.

Na svetovnem prvenstvu v športnem plezanju v južnokorejskem Seulu so zgodaj zjutraj po slovenskem času izpeljali polfinale v disciplini balvansko plezanje. Med najboljših osem finalistk sta se uvrstili včerajšnja junakinja tekme v težavnosti Janja Garnbret, ki je postavila tretji dosežek polfinala, in Jennifer Buckley, ki je bila sedma.

Foto: Slobodan Mišković

Garnbret, ki je osvojila tri balvanske vrhove, pri zadnjem pa splezala 'le' do cone in zbrala 84.3 točke, kar je zadostovalo za tretje mesto, po svojem nastopu ni bila najbolj zadovoljna.

"Bila sem jezna nase, ker sem si želela osvojiti vse štiri vrhove, pa mi to ni uspelo, in ker sem delala napake, ki so bile nepotrebne in zelo neznačilne zame. Še dobro, da sem splog v finalu," je svoje vtise po polfinalni rundi v pogovoru za Val 202 strnila najboljša športna plezalka na svetu.

Pričakuje zelo težak finale, zato je ne skrbi, da bi v primeru izenačenja, odločalo njeno 3. mesto v polfinalu. "Nimam razloga za skrb, počutim se dobro, le napake moram odpraviti," je ocenila 26-letna Korošica, ki bi si želela, da bi imela dekleta dan premora pred tekmo v drugi disciplini, tako kot ga imajo fantje, ki jih polfinale in finale v balvanih čaka šele jutri.

Jennifer Buckley Foto: Slobodan Mišković

S sedmim izhodiščem se bo v finale podala 18-letna Slovenka Jennifer Buckley, ki je preplezala zadnja dva balvana in zbrala 69.2 točk. Glede na to, da je v kvalifikacijah osvojila 23. mesto in se v polfinale podala med prvimi, je kar dve uri trepetala za svojo finalno uvrstitev. "Cilj je izpolnjen," se je smejalo mladi Slovenki, "komaj čakam na finale. Zelo sem vesela, da bom imela to izkušnjo. Pred finalom gremo še na kosilo, malo spanja, ker smo bili danes res zgodnji, potem pa se bom poskusila spraviti v mindset, v katerem se lahko v steni igram, takrat najbolje plezam. Želim si finalno rundo, kjer se bo dalo vse preplezati, bo pa to težko storiti v štirih minutah."

V polfinalu sta se najbolje znašli Britanka Erin McNiece in Američanka Annie Sanders. Foto: Slobodan Mišković

Tudi selektor Gorazd Hren je bil s predstavo Slovenk v polfinalu zadovoljen. "Za nami je čudna runda. Janja sicer ni preplezala zadnjega balvana, je pa to uspela na vseh najtežjih. Mislim, da je zelo dobro plezala in me za finale ne skrbi, ker vem, kako dobro je pripravljena. Kar pa zadeva Jenny, moram priznati, da sem glede na to, da je na zadnjem balvanu potrebovala sedem poskusov za vrh dolgo mislil, da jo bo to stalo finala, ampak na srečo sem se motil. Res sem vesel, da imamo dve finalistki, in malo presenečen, da v finalu ni nobene Japonke (ki so bile odlične v kvalifikacijah, op. a.), pa tudi Francozinje je kar odrezalo. Veselim se finala," je svoje misli strnil Hren, ki je moral po včerajšnjem dvojnem slovenskem slavju, ko sta Janja in Rosa Rekar poskrbeli za dvojno slovensko zmago v težavnosti, hitro preusmeriti pozornost v drugo disciplino.

Z enakim številom točk (84.6) sta po polfinalu na prvem mestu Britanka Erin McNiece in Američanka Annie Sanders, ki sta bili v finalu tudi včeraj v težavnosti.

Finale na balvanih se bo začel ob 12.00 po slovenskem času, neposredno pa ga bomo spremljali tudi na Sportalu.

Jutri se bodo za naslov svetovnega balvanskega prvaka pomerili še moški. Slovenske barve bo zastopal Anže Peharc.