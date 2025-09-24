Janja Garnbret se je izkazala v Seulu, zdaj sledi največji izziv

Janja Garnbret je prepričljivo opravila kvalifikacijski del svetovnega prvenstva v športnem plezanju v Seulu. V težavnosti je bila z dvema preplezanima smerema razred zase, v balvanih se ji je sicer primerila manjša napaka, zaradi katere je kvalifikacije končala kot tretja najboljša in ne prva. Po prebitem ledu sproščeno čaka odločilni del.

Janja Garnbret je na SP pripotovala odločena znova stopiti na svetovni vrh. Dveletni niz neporaženosti želi nadaljevati tudi v Južni Koreji. Od leta 2016 se je na SP desetkrat zavihtela na zmagovalni oder, od tega kar osemkrat na najvišjega, kar je največ na SP v športnem plezanju od vseh. Ima dva naslova prvakinje v težavnosti, tri v balvanih in tri v kombinaciji, ki ni več na tekmovalnem sporedu.

Po kvalifikacijah v težavnosti in balvanih imajo tekmovalci, ki se merijo v teh dveh disciplinah, dvodnevni premor. Polfinale in finale v težavnosti bo na sporedu v petek, nato pa bodo sledile polfinalne in finalne preizkušnje v balvanih. Najprej bodo v soboto na vrsti plezalke, v nedeljo pa plezalci. Slovenci v hitrosti ne tekmujejo.

Kaj počne Janja, ko ima prost dan?

Janja Garnbret obožuje korejsko hrano. Foto: Grega Valančič Najboljša na svetu bo premor izkoristila za regeneracijo. "Idealen prost dan je, da lahko dolgo spim," je v izjavi za Planinsko zvezo Slovenije dejala šestindvajsetletnica. "Potem grem na zajtrk, nazaj v sobo, spet malo ležim, spijem kavico," je počitek opisala šampionka, ki gre tudi na kakšen sprehod.

"Zelo imam rada, ko grem v kakšno trgovino, sploh za kozmetiko. Med premorom rada počnem drugačne stvari, ki me zamotijo, da ne razmišljam samo o tekmi. Pogledam kakšno nadaljevanko, grem na fizioterapijo, masažo. Še najbolj pomembno je, da se imam dobro s svojo ekipo, da se zabavamo, da se 'hecamo'. Da se ne pogovarjamo o tekmi. Skušajo me popeljati čim bolj stran od tekmovanja, da mi je lepo tudi zunaj tekme," je svoj idealni čas tekmovalnega okrevanja opisala Garnbret.

Slovenska tekmovalka je tudi povedala, da zelo rada tekmuje v Aziji. "Obožujem korejsko hrano, v Korejo sem prišla že nekaj dni pred prvenstvom, dobro trenirala, imela sem mir, počutila sem se kot doma. Rada imam vse, kar se Koreje tiče," je dejala Garnbret.

Lučka Rakovec je bila uspešna v kvalifikacijah v težavnosti. Foto: Grega Valančič

Tako v petek kot v soboto bo imela v polfinalu slovensko družbo. V težavnosti so bili uspešni tudi Lučka Rakovec, Rosa Rekar, Mia Krampl in Luka Potočar. V balvanih pa sta se ob Garnbret v nadaljnje boje uvrstila tudi Jennifer Buckley in Anže Peharc.