Portorož bo oktobra znova središče svetovne ustvarjalnosti – prihaja 31. festival Zlati boben

Portorož bo 13. in 14. oktobra gostil 31. mednarodni festival kreativnosti Zlati boben, ki je v več kot treh desetletjih postal eden najpomembnejših srečanj svetovne komunikacijske in oglaševalske industrije v regiji. Letos se festival vrača z izjemno bogatim programom, ki obljublja preplet navdihujočih predavanj, aktualnih razprav in izmenjave idej ter s tem potrjuje svojo vlogo osrednjega stičišča, ki povezuje najboljše strokovnjake s področja kreativne industrije.

Mednarodne zvezde kreativne industrije

Tudi letošnji program prinaša vrhunske govorce, ki bodo s svojimi izkušnjami in znanjem osvetlili aktualne izzive v svetu oglaševanja, blagovnih znamk in kreativne industrije.

Med njimi bo Jo-ann Robertson, izvršna direktorica za globalne trge pri Ketchum, ki bo v vlogi predsednice žirije za odličnost kreativnih medijev predstavila predavanje "Compassion, Conviction, and How Brands Stay Authentic in a Polarised World". Posvetila se bo vprašanju, kako lahko blagovne znamke ostanejo pristne v času polarizacije ter kako pomembno je pokazati sočutje in odločnost.

Svetovno uveljavljeni kreativni vodja John Mescall, globalni partner za kreativno vodenje pri Dentsu Creative, bo v predavanju "Certainty vs. Creativity" poudaril pomen kreativnosti v času, ko iluzija gotovosti pogosto prevlada nad drznostjo idej.

Izjemno življenjsko zgodbo bo delil Anthony Chelvanathan, kreativni partner in glavni kreativni direktor pri Edelman Canada. V predavanju "Grit Happens: How Surviving Chaos Taught Me to Thrive in Creativity" bo opisal, kako so ga težke življenjske preizkušnje oblikovale v enega najuspešnejših kreativcev današnjega časa.

Na odru se bosta skupaj predstavila Catalin Dobre iz McCann Worldgroup Romania in Islam ElDessouky, globalni podpredsednik za kreativo pri Coca-Coli, ki stoji za nekaterimi najuspešnejšimi kampanjami te svetovno znane blagovne znamke. V njunem predavanju z naslovom "The Problem with Problems" ne bosta govorila le o tem, kako reševati probleme, ampak predvsem o tem, kako jih prepoznati.

Poudarjena bo tudi moč samozavesti v industriji: Vojtech Kubricht iz Nestlé CEE in Jake Barrow iz VML na Češkem bosta v predavanju "F*ck Being Brave. Let’s Start Being Confident" razložila, zakaj je samozavest ključ do zmagovite kreativnosti.

Julia Neumann, kreativna direktorica pri Le Truc v New Yorku, bo predstavila pomen človeškega pristopa in mojstrstva v dobi umetne inteligence. V predavanju "The Last Honest Differentiator: Why Craft Still Kicks AI’s Ass" bo dokazovala, zakaj avtentična človeška ustvarjalnost ostaja nenadomestljiva.

Posebej odmevno bo tudi predavanje Calvina Innesa, kreativnega direktorja JvM NERD London, ki bo v svojem predavanju "Fanpower: How Fandoms Became the Most Valuable Media Channel" govoril o moči skupnosti oboževalcev ter njihovem vplivu na trende, kulturo in ekonomijo.

V znanstveno-analitični luči bo program obogatil Paul Stringer iz WARC, ki bo v svojem predavanju "Creativity with Impact: Three Effectiveness Trends Behind This Year’s Most-Awarded Campaigns" predstavil ključne trende, ki oblikujejo marketinško krajino. S podatkovno usmerjenim pristopom bo poudaril, kako vodilne blagovne znamke izkoriščajo priložnosti na področju medijev, strategije in učinkovitosti, da ustvarijo kampanje, ki so tako izjemno kreativne, kot tudi merljivo učinkovite.

Ne zamudite okrogle mize "How well do you know me?", ki jo bo vodil Julian Boulding, ustanovitelj thenetworkone. V razpravi o odnosih med naročniki in agencijami bodo sodelovali priznani mednarodni strokovnjaki Jenni Ihatsu, podpredsednica za blagovno znamko in marketing pri Posti Group, Finska, Ilkka Ruotsalainen, ustanovitelj in glavni kreativni direktor IVALO Creative Agency, Finska, ter iz Gruzije Giorgi Kontuadze, soustanovitelj in upravni partner, Kraken, in Givi Gvetadze, izvršni direktor Subway, Wendy’s in Dunkin’ Gruzija.

Kot zadnji bo na festivalu nastopil Freddie Öst iz stockholmskega studia Snask, ki bo s svojim provokativnim predavanjem "Make Enemies & Gain Fans – The Importance of Branding in a Digital Era" delil vpoglede o ustvarjanju izrazitega oblikovanja, kršenju konvencij, spodbujanju naročnikov in obvladovanju blagovnih znamk v digitalni dobi.

Razglasitev najboljših mladih kreativcev in poklon ustvarjalni zapuščini

Naznanitev zmagovalcev tekmovanja Mladih bobnarjev bo imela prav poseben pridih, saj jo letos podpira Mastercard. Častno nalogo bosta prevzeli Alexis Champa, samostojna izvršna kreativna direktorica, ter Jessica Claar, višja podpredsednica za marketinške komunikacije pri Mastercard Central Europe.

Od mladih do prekaljenih mačkov. Festival bo letos počastil tudi novega člana Galerije slavnih Zlatega bobna – Marcina Sosińskega iz Dentsu Creative Poland & CEE. Ob tej priložnosti bo v pogovoru "Creative Legends and Fresh Blood" predstavil svojo ustvarjalno pot in razmišljanja o prihodnosti kreativne industrije.

Naročnik oglasnega sporočila je SLOVENSKA OGLAŠEVALSKA ZBORNICA - SOZ LJUBLJANA.