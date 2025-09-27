V živo: Šeško zabil prvi gol, a United je v težavah

Na uvodni tekmi šestega kroga angleškega prvenstva pravkar igra Benjamin Šeško. Manchester United gostuje pri Brentfordu (13.30), kjer se bori za drugo zaporedno zmago. Igor Thiago je rdečim vragom že v prvih 20 minutah zabil dva gola, nakar je v 26. minuti vendarle svoj prvi zadetek v premier ligi dosegel mladi slovenski napadalec. V mrežo je potisnil odbitek. Izid prvega olčasa 2:1. Ob 16. uri Chelsea gosti Brighton, Liverpool brez kaznovanega Huga Etikiteja skuša stoodstotni izkupiček nadaljevati proti Crystal Palacu, Manchester City pa gosti Burnley.

Angleško prvenstvo, 6. krog:

Sobota, 27. september:

Igor Thiago je dvakrat zadel že v prvih 20 minutah. Foto: Reuters Dvaindvajsetletni Benjamin Šeško je sobotno tekmo začel v prvi postavi (tretjič zapored). Do te tekme je v premier ligi in ligaškem pokalu odigral skoraj 300 minut, a uspel sprožiti le pet strelov, od katerih je le eden letel v okvir vrat. Poleg tega se je v kazenskem prostoru nasprotnika žoge dotaknil le osemkrat in dobil devet od 17 zračnih dvobojev.

United je bil po petih odigranih tekmah na 11. mestu s sedmimi točkami. V prejšnjem krogu so rdeči vragi premagali Chelsea, kar je bil velik obliž na rane po začetku sezone. Brentford je 17. z le štirimi točkami. Posebna tekma je to tudi za Bryana Mbeuma, ki se je poleti Unitedu pridružil ravno iz vrst Brentforda, katerega član je bil od leta 2019.

