Avtor:
STA

Sobota,
27. 9. 2025,
12.23

45 minut

Sobota, 27. 9. 2025, 12.23

West Ham po devetih mesecih odpustil Grahama Potterja

STA

Graham Potter | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Angleški nogometni prvoligaš West Ham United je po samo devetih mesecih odpustil trenerja Grahama Potterja, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Nekdanji trener Chelseaja je bil razrešen le dva dni pred tekmo West Hama proti Evertonu.

Zvesti navijačev kladiv iz Londona so se obrnili proti Grahamu Potterju med porazom proti Crystal Palaceu prejšnji konec tedna, lastniki kluba pa bodo v zadnjih 18 mesecih iskali še četrtega trenerja.

"Rezultati in predstave v drugi polovici prejšnje sezone in na začetku sezone 2025/26 niso izpolnili pričakovanj, upravni odbor pa meni, da je potrebna sprememba, da bi čim prej izboljšali položaj ekipe v premier ligi," je v izjavi zapisalo vodstvo kluba in dodalo, da s Potterjem odhajajo tudi vsi njegovi najožji sodelavci. Pojasnili so, da naslednika še iščejo.

