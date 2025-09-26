Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Petek,
26. 9. 2025,
13.31

Petek, 26. 9. 2025, 13.31

24 minut

Liverpoolov Leoni leto dni brez tekem

Giovanni Leoni si je težje poškodoval koleno.

Giovanni Leoni si je težje poškodoval koleno.

Foto: Reuters

Osemnajstletni italijanski branilec Giovanni Leoni bo leto dni zunaj igrišč, potem ko je trener Liverpoola Arne Slot sporočil, da si je strgal sprednjo križno vez. Poškodoval se je na torkovi tekmi ligaškega pokala proti Southamptonu, z igrišča so ga ob prvencu za rdeče odnesli v 78. minuti, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Leoni je na Anfield prišel poleti iz Parme, podpisal je šestletno pogodbo, prestop pa je bil vreden približno 30 milijonov evrov.

Slot je novico o težji poškodbi sporočil pred sobotnim gostovanjem pri Crystal Palaceu. Liverpool ima sedaj le tri zdrave centralne branilce, Virgila van Dijka, Joeja Gomeza in Ibrahimo Konateja.

Giovanni Leoni angleško prvenstvo Premier League Liverpool
