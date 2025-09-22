Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ponedeljek,
22. 9. 2025,
17.14

1 ura, 35 minut

Ponedeljek, 22. 9. 2025, 17.14

1 ura, 35 minut

Ti znaki horoskopa radi ukazujejo vsem okoli sebe

Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Nekateri ljudje preprosto hočejo imeti nadzor nad vsem in zadnjo besedo v vsaki razpravi. Takšne osebe se praviloma rodijo v enem od treh nebesnih znamenj.

Oven

Ovni so rojeni vodje, polni energije in odločnosti, zato hočejo pogosto sami pisati pravila. So pogumni in brez težav prevzamejo pobudo, le redko se držijo v ozadju. Radi imajo občutek, da je vse pod njihovim nadzorom, in ne prenašajo tega, da bi jim kdo poskušal vsiliti avtoriteto. S svojo neposrednostjo in močnim značajem se pogosto znajdejo v vlogi šefa, tudi če to ni njihov uradni položaj.

Lev

Levi so radi v središču pozornosti in zato pogosto prevzamejo vlogo glavne avtoritete v družbi. Zaradi njihove karizme in samozavesti jim drugi sledijo brez veliko upiranja, levi pa obožujejo občutek moči in popolnega upravljanja položaja. Čeprav njihova dominantnost včasih deluje pretirano, pa se za tem pogosto skriva želja, da bi druge zaščitili in vodili, ne le ukazovali.

Kozorog

Kozorogi so disciplinirani, organizirani in zelo ambiciozni, radi imajo, da gredo stvari po načrtu, in so pogosto prepričani, da je njihov način najboljši. Niso glasni kot ovni in levi, avtoriteto si zgradijo z odločnostjo in vztrajnostjo. Radi sprejemajo odločitve in vzpostavljajo strukturo, zato so pogosto v vlogi šefa, in to ne le v službi, temveč tudi doma. Njihova avtoriteta je v vsakem primeru opazna.

Preverite svoj dnevni horoskop.

