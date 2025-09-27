Oven

Danes bo pravi dan za tveganje. Vsega tako ali tako ne morete predvideti in nihče vam ne more zagotoviti, da se bo vse srečno končalo. Stvari vzemite v svoje roke, bodite močni in pogumni. Nehajte oklevati in naredite korak naprej pri svojim sanjam. Že danes lahko naredite prvi korak, ki vas bo osrečil.

Bik

Bolj resno začnite razmišljati o prehrani in zdravem načinu življenja, še posebej če imate težave s težo, slabo kondicijo ali pa kadite. Srečajte se z osebami, ki vas bodo motivirale, izogibajte pa se tistim, ki vam črpajo energijo in na vas prenašajo svojo pasivnost in negativno stališče.

Dvojčka

Umetnost ni nujno vaša močna vrlina. Nihče vas ne bo obtožil, če boste preveč občutljivi do čustev drugih ljudi, a danes boste obrnili nov list. Novi in izboljšani ton vaših misli in čustev bo veliko bolj skrbeč do okolice. Zelo boste presenečeni, kako učinkovit je lahko ta pristop. Vsekakor sledite vaši intuiciji.

Rak

Če se ne boste danes vkrcali na letalo, se boste v bližnji prihodnosti. Želja po popotovanjih se bo vrnila, najverjetneje se boste odpravili nekam v eksotične kraje. Uživajte v času, ko boste odsotni, a vsekakor se boste morali tudi vrniti. Vaš duh po pustolovščinah je odvisen od užitka v vašem življenju.

Lev

Pozitivne spremembe se le redko zgodijo brez truda. Imejte to v mislih, ko se bo pričelo preoblikovanje. Vse se bo zgodilo zelo hitro. Vse skupaj vas bo speljalo v dvome. Ne boste vedeli, kje boste končali. To bo samo prehodno obdobje. Zaupajte si in vašemu trudu, na koncu boste nagrajeni.

Devica

Na svoja pleča si boste naložili malce preveč dela, po vrhu vsega pa bodo ljudje od vas pričakovali, da boste reševali še njihove težave. Zaradi preobremenjenosti boste jezni in nerazpoloženi. Stanje v vaši denarnici ni prav nič razveseljujoče, se bo pa kmalu izboljšalo. Privoščite si sprehod v naravi.

Tehtnica

Nov dan boste začeli nabiti z energijo in polni upanja. Tako veseli in energični boste, da vam bodo besede dobesedno letele iz ust. Pomanjkanje denarja vam bo pokvarilo načrte, a boste na koncu z opravljenim vseeno kar zadovoljni. Zelo boste razdražljivi, lahko da vas bo napadel tudi prehlad.

Škorpijon

Želeli si boste potrditve, da ste se pravilno odločili, zato boste bližnje dobesedno prisilili, da se bodo strinjali z vami. Na denarnem področju sprememb ne pričakujte, se pa lahko zgodi, da boste zaradi nepričakovanih stroškov nekoliko pod stresom. Kar se tiče zdravja, vas kmalu čaka zdravniški pregled.

Strelec

Preizkusili se boste v reševanju tujih težav. Prevzeli boste pobudo, kar vam bo pomagalo izboljšati tudi vaše stanje. Pri reševanju določenih zadev pa se modro zanesite na usodo. Poskrbite tudi za sprostitev. Pojdite na kakšno masažo ali sprehod, predvsem pa posvečajte svojemu zdravju več pozornosti, kot ste jo do sedaj.

Kozorog

Današnji dan boste po vsej verjetnosti doživeli kot izjemno naporen in težak, saj se bosta v vašem znamenju nahajala dva težka planeta. Eden od njiju vas bo silil k akciji, drugi pa vas bo blokiral s strahom. Ta strah poskušajte premagati in zahtevajte tisto, kar mislite, da si zaslužite.

Vodnar

Bližje kot bo zaključek dneva, tako se boste tudi vi počutili bolj sproščeno in svobodno. Ne bo več napetosti. Po vsej verjetnosti boste odpotovali nekam na poslovno pot ali pa na zasebni obisk v tujino, kjer boste prišli do zanimivih poslovnih zamisli. Bodite previdni z denarjem, varčujte ga in ne zapravljajte za drage stvari.

Ribi

Danes se posvetite svojemu domu in nekaj vložite vanj. Če načrtujete prenovo stanovanja ali hiše, boste zapravili več od načrtovanega oziroma več, kot sploh imate. A ne oklevajte in si denar izposodite od družine ali prijateljev, saj se vam bo takšna investicija izplačala. Izpolnite dano obljubo.