Španski kolesar Juan Ayuso niti še ni oblekel dresa ameriške ekipe Lidl-Trek, ko se okoli njega že spet porajajo polemike. Izkazalo se je, da je nad njegovim prihodom v ekipo začuden tudi danski kolesar Mattias Skjelmose, ki je do zdaj živel pod vtisom, da njegov delodajalec želi ekipo graditi prav okoli njega, in da ne išče alternative.

Novica, da bo vrhunski španski kolesar Juan Ayuso prestopil iz ekipe UAE Emirates k ameriškemu Lidl-Trek, je bila poleg prestopa Remca Evenepola k Rogličevi Red Bull Bori, največja bomba letošnjega prestopnega obdobja. A njegov prihod očitno ni razveselil vseh, razkriva intervju Mattiasa Skjelmoseja za dansko televizijo TV 2.

Danec je med drugim priznal, da ga ekipa o Ayusovem prihodu sploh ni obvestila. "Bila je nekoliko čudna situacija. Za prestop sem izvedel precej zgodaj, vendar ne s strani ekipe. Kakorkoli, bo zanimivo. Nova priložnost," je povedal Skjelmose, ki je trenutno v Kigaliju, kjer se bo jutri podal v lov za naslovom svetovnega prvaka na cestni dirki.

"Zanašam se na to, kar mi je povedala ekipa. Rekli so, da verjamejo vame. Ne vem pa, kako se prihod Ayusa sklada s tem. Že nekaj let pravijo, da želijo graditi ekipo okoli mene, a dvomim, da so ga pripeljali kot pomočnika," je nekoliko razočarano ocenil Skjelmose.

Ayuso je imel pri UAE Emirates XRG pogosto težaven odnos z moštvenimi kolegi. Redno so mu očitali, da je egoističen in ne želi voziti za ekipo, veliko prahu pa je nazadnje dvignil na letošnji Vuelti, kjer prav tako ni prispeval kaj dosti k boljši uvrstitvi kapetana Joaja Almeide.

"(Z Ayusom) imava enake cilje. Če je imel težave pomagati Tadeju (Pogačarju, op. p.), potem ne vem, ali bo želel pomagati meni, ko bo šlo zares. Lahko pa je tudi, da mu pri UAE preprosto ni bilo prijetno. Ne poznam ga, zato ne vem, kaj se je dogajalo v ekipi. Upam pa, da bova lahko sodelovala," je vseeno na pozitiven način intervju sklenil Skjelmose.

