Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Sobota,
27. 9. 2025,
14.20

Osveženo pred

16 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Ruanda 2025 UAE Emirates Lidl-Trek Mattias Skjelmose Juan Ayuso

Sobota, 27. 9. 2025, 14.20

16 minut

Mattias Skjelmose presenečen nad prihod Ayusa: Če ni želel pomagati Tadeju ...

Avtor:
A. T. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Tadej Pogačar Matttias Skjelmose | Danski kolesar Mattias Skjelmose je presenečen nad prihodom Juana Ayusa v ekipo Lidl-Trek. | Foto Guliverimage

Danski kolesar Mattias Skjelmose je presenečen nad prihodom Juana Ayusa v ekipo Lidl-Trek.

Foto: Guliverimage

Španski kolesar Juan Ayuso niti še ni oblekel dresa ameriške ekipe Lidl-Trek, ko se okoli njega že spet porajajo polemike. Izkazalo se je, da je nad njegovim prihodom v ekipo začuden tudi danski kolesar Mattias Skjelmose, ki je do zdaj živel pod vtisom, da njegov delodajalec želi ekipo graditi prav okoli njega, in da ne išče alternative.

Novica, da bo vrhunski španski kolesar Juan Ayuso prestopil iz ekipe UAE Emirates k ameriškemu Lidl-Trek, je bila poleg prestopa Remca Evenepola k Rogličevi Red Bull Bori, največja bomba letošnjega prestopnega obdobja. A njegov prihod očitno ni razveselil vseh, razkriva intervju Mattiasa Skjelmoseja za dansko televizijo TV 2.

Danec je med drugim priznal, da ga ekipa o Ayusovem prihodu sploh ni obvestila. "Bila je nekoliko čudna situacija. Za prestop sem izvedel precej zgodaj, vendar ne s strani ekipe. Kakorkoli, bo zanimivo. Nova priložnost," je povedal Skjelmose, ki je trenutno v Kigaliju, kjer se bo jutri podal v lov za naslovom svetovnega prvaka na cestni dirki.

"Zanašam se na to, kar mi je povedala ekipa. Rekli so, da verjamejo vame. Ne vem pa, kako se prihod Ayusa sklada s tem. Že nekaj let pravijo, da želijo graditi ekipo okoli mene, a dvomim, da so ga pripeljali kot pomočnika," je nekoliko razočarano ocenil Skjelmose.

Ayuso je imel pri UAE Emirates XRG pogosto težaven odnos z moštvenimi kolegi. Redno so mu očitali, da je egoističen in ne želi voziti za ekipo, veliko prahu pa je nazadnje dvignil na letošnji Vuelti, kjer prav tako ni prispeval kaj dosti k boljši uvrstitvi kapetana Joaja Almeide.

"(Z Ayusom) imava enake cilje. Če je imel težave pomagati Tadeju (Pogačarju, op. p.), potem ne vem, ali bo želel pomagati meni, ko bo šlo zares. Lahko pa je tudi, da mu pri UAE preprosto ni bilo prijetno. Ne poznam ga, zato ne vem, kaj se je dogajalo v ekipi. Upam pa, da bova lahko sodelovala," je vseeno na pozitiven način intervju sklenil Skjelmose.

Preberite še:

Urška Žigart
Sportal Švicarka svetovna prvakinja, Urška Žigart najvišje v karieri
Tadej Pogačar
Sportal Hudomušni Tadej Pogačar išče načine, kako biti še hitrejši
Urška Žigart
Sportal Urška bo skušala najti odločilni beg, številka 84 po tragediji v pokoj
Ruanda 2025 UAE Emirates Lidl-Trek Mattias Skjelmose Juan Ayuso
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.