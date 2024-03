Incident na letalu: pilot in kopilot med poletom zaspala za pol ure

Med nočnim poletom v Džakarto sta indonezijska pilota za skoraj pol ure zaspala, letalo pa je skrenilo s poti, poroča The Guardian.

Poročilo nacionalnega preiskovalnega odbora za varnost v prometu (KNKT) razkriva, da sta pilot in kopilot med poletom spala 28 minut, medtem pa je letalo skrenilo s poti. 90 minut po vzletu je pilot kopilota zaprosil, naj prevzame nadzor nad letalom, zato da si lahko odpočije. Medtem pa je tudi sam kopilot nehote zaspal. Oba so začasno suspendiarli.

Na letalu družbe Batik Air je bilo 153 potnikov in štiri stevardese. Pilot se je po slabe pol ure spanja na srečo prebudil in kljub neljubemu incidentu so pristali na cilju.

Generalna direktorica zračnega prometa Maria Kristi Endah je letalske družbe pozvala, naj posvetijo več pozornosti počutju svoje posadke in naj jim zagotovijo več počitka. V letalski družbi Batik Air sicer zatrjujejo, da upoštevajo vsa varnostna priporočila in da je pilotom na voljo dovolj počitka.