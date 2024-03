Kamere ujele trenutek katastrofalnega strmoglavljenja tik ob avtocesti #video

V Nashvillu je v ponedeljek zvečer ob avtocesti strmoglavilo manjše letalo in po padcu zagorelo, v njem je umrlo vseh pet potnikov. Prej so z letala poročali o težavah, zaradi česar so posadki odobrili zasilni pristanek na bližnjem letališču. Pilot je kmalu zatem javil, da mu let do letališke steze ne bo uspel.