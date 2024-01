Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob zahodni obali Južne Koreje je danes strmoglavilo ameriško vojaško letalo F-16. Letalo je padlo v Rumeno morje, pilot pa se je izstrelil in preživel, poročajo tuje tiskovne agencije.

Iz ameriškega vojaškega oporišča Kunsan v Južni Koreji so danes sporočili, da se je med poletom zgodil izredni dogodek in da se je pilot pred strmoglavljenjem letala ob približno 8.41 zjutraj po krajevnem času (0.41 po srednjeevropskem času) izstrelil iz letala. Kakšnih 50 minut kasneje so pilota živega potegnili iz morja.

Ameriška vojska je v izjavi za javnost pozdravila tesno sodelovanje z Južno Korejo med reševalno akcijo. Sporočili so še, da se bodo zdaj osredotočili na iskanje letala, podrobnosti o incidentu pa bodo sporočili šele po končani preiskavi.

Gre že za drugo strmoglavljenje ameriškega lovca med poletom nad Rumenim morjem v manj kot dveh mesecih. 11. decembra lani je nad morjem med Korejskim polotokom in Kitajsko med vadbenim poletom strmoglavilo vojaško letalo F-16 iz iste eskadrilje. Tudi takrat je pilot preživel.

ZDA imajo v Južni Koreji nameščenih 28.500 vojakov.