❗🔥🇺🇸 - #BREAKING: A B-1B Bomber has just crashed near Ellsworth AFB, South Dakota.



Apparently the plane landed and then explosions occurred shortly after, EOD has been called to the site.



No further details at this point. pic.twitter.com/Z8EhpbUyz1 — 🔥🗞The Informant (@theinformantofc) January 5, 2024

Bombnik B-1 Lancer iz baze letalskih sil Ellsworth v Južni Dakoti je strmoglavil v četrtek okoli 17.50 med poskusom pristanka, ko je bila posadka na misiji usposabljanja.

"Vsi štirje so se varno izstrelili," so po nesreči sporočili iz baze in dodali, da je bila v času strmoglavljenja slaba vidljivost z nizkimi temperaturami in nizkimi oblaki.

US Air Force strategic nuclear bomber crashed during landing



Media reports that a Rockwell B-1 Lancer crashed upon landing at Ellsworth Air Force Base in South Dakota. pic.twitter.com/6CAbE3q7CB — S p r i n t e r (@Sprinter99800) January 5, 2024

B-1 je nadzvočni strateški bombnik, ki so ga prvič uporabili v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Uporabljali so ga za podporo prisotnosti ameriških bombnikov v azijsko-pacifiški regiji in za izvajanje misij tesne zračne podpore v operacijah Združenih držav Amerike v Afganistanu.

🇺🇲⚡-Un bombardier nucléaire stratégique de l'US Air Force s'est écrasé lors de l'atterrissage .



Les médias rapportent qu'un Rockwell B-1 Lancer s'est écrasé lors de son atterrissage sur la base aérienne d'#Ellsworth dans le #Dakota du Sud. Il y avait quatre pilotes à bord, ils… pic.twitter.com/Zowp26RXuK — M@nu l'info 🌎 (@Manu_Officiel4) January 5, 2024

Medtem ko so jih prvotno izdelali sto, jih je manj kot 60 ostalo v uporabi v letalski bazi Dyess v Teksasu in letalski bazi Ellsworth.