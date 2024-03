Opazoval letalo in posnel, kako je v boeing s 400 potniki udarila strela #video

Ethan West je študent, ki se usposablja za pilota, in je pred nedavnim opazoval letala na mednarodnem letališču Vancouver. V nekem trenutku je na kamero ujel, kako je strela udarila v letalo Air Canada, na katerem je bilo 400 potnikov.

Nihče ni bil poškodovan, letalo pa je normalno letelo, so kasneje pojasnili pri Air Canada in dodali, da so njihova letala narejena tako, da prenesejo udare strele, poroča Daily Mail. Sodobna letala so zgrajena iz ogljikovega kompozita, prekritega s tanko plastjo bakra, ki okoli letala prevaja elektriko in ji ne dopušča vstopa.

"Potniki lahko vidijo ali slišijo strelo, ne čutijo pa udarca v letalo in nimajo nobenih posledic," so še pojasnili pri družbi.

Letalo so ob prihodu na letališče Heathrow podrobno pregledali, da bi izključili morebitno škodo, ki bi lahko vplivala na varnost. Po podatkih ameriške meteorološke službe letno v vsako letalo strela udari enkrat ali dvakrat.