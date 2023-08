V neurjih na Hrvaškem umrl turist, v kampu v žensko udarila strela #video

V neurjih, ki so tudi danes prizadela tudi Hrvaško, je umrla najmanj ena oseba, poročajo hrvaški mediji. Močno neurje je pustošilo po Sisku, kjer so uničene številne strehe hiš, v Karlovcu je v žensko udarila strela, močan jugo pa je že včeraj v Malem Lošinju odnesel avstrijskega turista, ki je utonil. Kaj se je dogajalo na slovenski obali, pa si poglejte v zgornjem prispevku.

Vrsar prije 20-ak minuta! Foto by Patrick Kaisser pic.twitter.com/RYLAQf8zFy — IstraMet (@IstraMet) August 29, 2023

Na območju Istre in Kvarnerja je bilo danes ves dan nestabilno vreme.

Med Cresom in Istro so videli več vodnih tromb, okoli 14. ure pri Rovinju, tri so opazili v okolici Pulja.

Alex Schiffer šalje nam pozdrav iz Rovinja, Opet je vrtilo nešto nakon 14 sati pic.twitter.com/5xKnaCmGph — IstraMet (@IstraMet) August 29, 2023

Državni hidrometeorološki zavod je za danes izdal oranžno opozorilo pred nevihtami za območje Reke, Kvarnerja in Istre. A o večjih težavah za zdaj ne poročajo.

Polovica hiš v romskem naselju brez streh

Neurje, ki je danes nekaj po 14. uri zajelo vzhodni del območja Siska, je najbolj prizadelo romsko naselje, kjer je približno polovica hiš ostala brez streh. Škoda je nastala tudi na električnih in drugih inštalacijah, je povedal predstavnik lokalne civilne zaščite.

Poleg Siska sta bili huje prizadeti tudi bližnji naselji Palanjek in Hrastelnica, kjer je veter prav tako odnašal strehe, po navedbah STA poročata hrvaška tiskovna agencija Hina in spletni portal televizije N1.

Ženska po udaru strele izven smrtne nevarnosti

Popoldne je neurje zajelo tudi Zagreb, kjer je veter odnesel streho z osnovne šole. V Zagorju je padala toča.

V okolici Karlovca je žensko v kampu Slapić blizu kraja Duga Resa zadela strela. Kasneje so jo oskrbeli v splošni bolnišnici v Karlovcu in je izven smrtne nevarnosti.

"Bodite pripravljeni na močnejša neurja, ki lahko povzročijo škodo na stavbah in drevesih. Možne so lokalne hudourniške poplave, močni sunki vetra in toča, kar lahko privede tudi do motenj v prometu," so danes zapisali pri hrvaškem hidrometeorološkem zavodu. Za območje Reke in zahodni del Istre so oranžno opozorilo zaradi obilnih padavin že izdali tudi za sredo.