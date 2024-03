Nemci razkrili svoja najmočnejša orožja

Čeprav nemško vojsko pogosto grajajo, ima dejansko najsodobnejše oborožitvene sisteme, ki so med najboljšimi na svetu. Nemški medij Focus je predstavil deset najpomembnejših oborožitvenih sistemov, ki jih ima bundeswehr v svoji orožarni.

Jurišna puška G95

Na deseto mesto Focus postavlja jurišno puško G95, ki jo je razvil proizvajalec orožja Heckler & Koch. Puško, ki lahko izstreli 850 nabojev na minuto, za zdaj uporabljajo posebne enote, do leta 2026 pa bo nadomestila dozdajšnjo jurišno puško nemške vojske G36 tudi v drugih enotah nemške vojske.

Podmornica razreda 212A

Na devetem mestu je podmornica razreda 212A. Gre za najsodobnejšo podmornico nemške mornarice, ki poleg podmornice razreda 214 velja za najtišjo na svetu. Podmornica, dolga 56 metrov, se lahko potopi do globine 400 metrov, pod morjem pa doseže hitrost do 20 vozlov – torej skoraj 40 kilometrov na uro.

Podmornica razreda 212A Foto: Guliverimage

Fregata F125

Na osmem mestu je fregata razreda F125 nemške mornarice. Gre za tehnološke vodilne vojne ladje na svetu. Dolge so skoraj 150 metrov in med drugim opremljene z osmimi protiladijskimi raketami RGM-84 Harpoon. Stalna posadka je sestavljena iz skupno 120 ljudi.

Eurocopter tiger

Na sedmem mestu je bojni helikopter eurocopter tiger. Ima doseg osemsto kilometrov in je med drugim oborožen s štirimi raketami zrak-zrak. Oborožen je tudi s protitankovskimi raketami.

Eurocopter tiger Foto: Guliverimage

Brezpilotni letalnik heron 1

Ne šestem mestu je brezpilotni letalnik heron 1, ki so ga razvili v Izraelu. Je neoborožen izvidniški dron bundeswehra, s katerim je mogoče natančno zaznavati sovražnika in mu slediti. Brezpilotnik lahko doseže višino deset tisoč metrov.

Bojni oklepnik puma

Na peto mesto je Focus uvrstil oklepno transportno vozilo puma, ki lahko doseže hitrost 70 kilometrov na uro. Glavna oborožitev je avtomatski top kalibra 30 milimetrov, ki lahko izstreli približno dvesto nabojev na minuto. Med premikanjem zadene cilje na razdalji do tri tisoč metrov.

Bojno oklepno vozilo puma Foto: Guliverimage

Bojni oklepnik marder

Na četrtem mestu je oklepno transportno vozilo marder. Zaradi svoje visoke mobilnosti in manevrskih sposobnosti ter zaradi sorazmerno nizke teže približno 33 ton se lahko marder (sl. podlasica, op. a.) hitro premika na bojišču. Glavna oborožitev je 20-milimetrski mitraljez.

Bojni tank leopard 2

Na tretjem mestu je bojni tank leopard 2. Gre za enega najtežjih tankov na svetu – polno bojno naložen tehta do 62 ton. Glavno orožje je gladkocevni top kalibra 120 milimetrov.

Tank leopard 2 Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Leopard 2, ki ga izdeluje podjetje Krauss-Maffei-Wegmann, je trenutno standardni tank nemških oklepnih sil. Nemška vojska ima v svoji orožarni 320 teh tankov. V prihodnosti bodo leoparde verjetno nadomestili sodobnejši panterji (izvirno: panther, op. a.).

Eurofighter

Na drugem mestu je bojno letalo eurofighter. To je večnamensko bojno letalo, ki ga je Nemčija razvila skupaj z Veliko Britanijo, Španijo in Italijo. Letalo, ki lahko doseže hitrost nad dvema machoma (približno 686 metrov na sekundo), lahko izstreljuje tudi manevrirne izstrelke taurus.

Eurofighter Foto: Guliverimage

Taurus

Prav manevrirne izstrelke taurus Focus postavlja na prvo mesto najmočnejših orožij v orožarni nemške vojske. Gre za orožje, ki ima v najbolj nadgrajeni različici (kepd-350) doseg do petsto kilometrov. Taurus je namenjen predvsem za uničevanje utrjenih ciljev, kot so bunkerji. Zelo radi bi tauruse dobili Ukrajinci, verjetno tudi zato, ker je z njimi mogoče uničiti strateško pomemben Kerški most.

V primerjavi z drugimi manevrirnimi izstrelki taurus kepd-350 leti počasneje in pod hitrostjo zvoka. A njegova prednost je, da lahko leti proti cilju na višini manj kot petdeset metrov in se prilagaja terenu, nad katerim leti. To onemogoča, da bi ga sovražnikov radarji zaznali.

Manevrirni izstrelek taurus Foto: Guliverimage

Kot piše Focus, ima nemška vojska več kot 150 operativnih taurusov (po drugih podatkih, ki jih navaja nemški medij t-online, pa kar okoli šesto). V medijih lahko zasledimo še, da lahko taurus nosi tudi jedrsko konico.