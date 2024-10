Rusi podrobno preučujejo zajeti nemški tank. To je za zdaj znano.

Ni jasno, kdaj in kje natančno so ruske sile zajele tank leopard. Nizozemska preiskovalna stran Onyx, ki spremlja izgube na bojiščih v ukrajinski vojni, je identificirala 13 tankov leopard 2A6, ki so jih izgubile ukrajinske oborožene sile. Sedem jih je bilo uničenih, ostali so bili poškodovani.

Zajeti tank je videti v dobrem stanju

Kot piše ameriški medij Defense News, satelitski posnetki, posnetki, ki so jih objavili ruski mediji, in druge informacije natančno določajo lokacijo zajetega tanka 2A6: tovarno Uralvagonzavod v kraju Nižni Tagil pri Sverdlovsku.

Uralvagonzavod je med drugim največji proizvajalec tankov na svetu, z njegovih tekočih trakov prihaja tudi ruski tank T90.

Posnetki kažejo, da je rezervoar tanka videti v dobrem stanju, ko delavci dvignejo ponjavo, ki ga je pokrivala med potovanjem. Na straneh kupole so vidne jeklene kletke za zaščito pred brezpilotnimi letalniki.

Ima zajeti tank vgrajeno najnaprednejšo tehnologijo?

Čeprav je nemški leopard 2A6 star več kot 20 let, še vedno velja za kakovosten bojni tank. Njegove prednosti pred ruskimi tanki segajo od večjega preživetja posadke v primeru napada do naprednega orožja, sistema za nadzor ognja, drugačnega oklepa, vrste uporabljenih granat ter močnega in učinkovitega motorja.

Posnetki zajetega tanka leopard 2A6:

Ni znano, ali ima zajeti tank vgrajeno zelo napredno tehnologijo. KNDS, proizvajalec tanka, je za Defense News povedal, da podjetje ni zaskrbljeno zaradi ruskega posnemanja njihove tehnologije.

"Ne bo lahko posnemati leoparda"

"Ne bo ga lahko posnemati, Rusija pa je verjetno že predtem imela veliko informacij o tanku," je povedal neimenovani tiskovni predstavnik podjetja. Ta je tudi pojasnil, da ne obstaja izvozna različica tanka, ampak so naročila prilagojena posebnim zahtevam njihovih strank.

Tiskovni predstavnik ni mogel povedati, ali so bile v tankih, ki prihajajo iz zalog nemških oboroženih sil, posebno občutljive tehnologije ali pa so bili predelani, preden so bili poslani v Ukrajino.

"Rusom bo verjetno uspelo ugotoviti nekatere stvari, a kaj točno, je težko reči," je zaključil tiskovni predstavnik podjetja. Defense News je vprašanja o podrobnostih zajetega tanka poslal tudi nemški vojski, a jim za zdaj ni odgovorila.

Bodo Rusi ugotovili šibke točke tanka?

Nemčija je Ukrajini zagotovila 18 tankov leopard različice 2A6, Portugalska pa tri. To ni prvi leopard 2, ki ga je Rusija ujela. Aprila letos je bil objavljen posnetek ruskih vojakov, ki analizirajo precej poškodovan tank. Tank, ki so ga prepeljali v Uralvagonzavod, pa je v precej boljšem stanju, kar bo Rusom olajšalo preučevanje tanka.

Več deset zahodnih držav, vključno z mnogimi v Natu, uporablja tank leopard 2 v različnih konfiguracijah. Finska ima 200 tankov leopard 2, od tega sto različice 2A6.

Analiza njegovih zmogljivosti in omejitev bi lahko pomagala Rusiji pri pospeševanju lastnih tehnologij, lahko pa bi tudi ruski vojski zagotovila boljše razumevanje, kako se braniti pred tankom in ga uničiti.