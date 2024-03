Članice Nata se morajo zavezati k porabi treh odstotkov BDP obrambi, je v torek na srečanju z ameriškim kolegom in gostiteljem Joejem Bidnom ponovil poljski predsednik Andrzej Duda. Poljska, ki vojski že namenja 3,9 odstotka BDP, je ob tem dobila zeleno luč Washingtona za nakup ameriških raket v vrednosti 3,5 milijarde dolarjev.

Duda je v luči vojne v Ukrajini ZDA pozval, naj potrdijo nadaljnjo vojaško pomoč Kijevu, a ob tem dodal, da morajo tudi preostale članice zveze Nato nase prevzeti odgovornost za kolektivno varnost, poročajo tuje tiskovne agencije.

Zato je ponovil svoje stališče, da bi se morale vse članice Nata zavezati k zvišanju obrambnih proračunov in doseči konsenz o dvigu minimalnega deleža BDP za obrambo s trenutnih dveh na tri odstotke. Poljska je sicer s 3,9 odstotki na tem področju vodilna država v Natu.

Duda se ob 25. obletnici včlanitve Poljske v Nato v Washingtonu mudi s poljskim premierjem Donaldom Tuskom.

Zelena luč za Poljsko

Ob tej priložnosti je ameriško zunanje ministrstvo obvestilo kongres, da je odobrilo poljski nakup skoraj 1.800 raket v skupni vrednosti nekaj manj kot 3,5 milijarde dolarjev.

Prav tako v torek je Bela hiša potrdila nov paket vojaške pomoči za Ukrajino v vrednosti 300 milijonov dolarjev. Gre za pomoč, ki bo naslovila nujne potrebe ukrajinskih sil, medtem ko republikanci v kongresu še vedno blokirajo večji, 60-milijardni paket pomoči.

Biden je ob obisku iz Poljske izkoristil priložnost, da znova pozove kongres, naj odobri to pomoč, saj da se mudi. Kot je prepričan, se Rusija ne namerava ustaviti v Ukrajini, pač pa bo nadaljevala in s tem ogrozila Evropo, ZDA in "ves svobodni svet".

Tusk je sicer v pogovorih s poljskimi mediji med obiskom povedal, da Poljska trenutno ni neposredno ogrožena, saj da je malo verjetno, da bi Rusija začela odprti konflikt z Natom.