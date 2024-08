Poljska načrtuje rekordne obrambne izdatke

Poljska vlada v svojem proračunu za leto 2025 načrtuje rekordne izdatke za obrambo v višini 48,7 milijona evrov, poroča tiskovna agencija AP. Poljski premier Donald Tusk je ob predstavitvi proračuna dejal, da bo to proračun "konstrukcije in sile", ki bo prispeval h krepitvi varnosti Poljske.

V državi, ki meji na Ukrajino, vlada zaskrbljenost glede varnosti. To se odraža tudi v višini sredstev, ki jih bodo v naslednjem letu iz proračuna namenili za financiranje obrambnega sektorja. Glavne točke proračuna za leto 2025 je predstavil premier Donald Tusk, predlog proračuna pa je označil za "velikodušnega".

Finančni minister Andrzej Domanski je povedal, da po predlogu obrambni izdatki predstavljajo 4,7 odstotka bruto domačega proizvoda v primerjavi z letošnjimi 4,2 odstotka, s čimer je Poljska že vodilna država v Natu in Evropski uniji. Trenutni predlog bi tako presegel prejšnji rekord, ko je Poljska za obrambo namenila 42,5 milijarde dolarjev.

Tusk je dejal, da bo to proračun "konstrukcije in sile" in bo prispeval h krepitvi varnosti Poljske.

Pospešeno kupujejo vojaško opremo

Poljska, ki podpira boj Ukrajine proti ruski invaziji, izvaja velike nakupe vojaške opreme, vključno z bojnimi letali, tanki in sistemi protiraketne obrambe iz ZDA in Južne Koreje.

Približno 1,2 milijarde dolarjev so namenili za gradnjo prve poljske jedrske elektrarne, ki naj bi na severu Poljske začela delovati leta 2035. Tusk je dejal, da se bodo dela za pripravo potrebne infrastrukture kmalu začela. Poljska si v zadnjih letih prizadeva zmanjšati svojo odvisnost od energetskih virov, ki prihajajo iz Rusije.

O proračunskem načrtu bodo v nadaljevanju razpravljali s sindikati, potrebujejo pa tudi odobritev poljskih zakonodajalcev in predsednika Andrzeja Dude.