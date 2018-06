Nogomet izgubil smisel, avtogol plačal z življenjem

Ko so ZDA leta 1994 gostile svetovno prvenstvo v nogometu, so si napolnile denarnice. To je bil najbolj dobičkonosni mundial z največjim številom gledalcev. Po 24 letih so se na prestol vrnili Brazilci, ki so po dramatičnem finalu tolažili objokane Italijane in osvojili že četrti naslov svetovnih prvakov. Žal sta odmevala tudi dopinška kršitev Diega Armanda Maradone in tragična smrt kolumbijskega branilca Andresa Escobarja.

Na Sportalu se bomo spomnili vseh dozdajšnjih svetovnih prvenstev. Pot nas bo popeljala vse do svetovnega prvenstva, ki ga je leta 2014 gostila Brazilija. Vabljeni!

Pred 24 leti so se najboljši nogometaši za svetovni naslov potegovali v ZDA. Država, vajena drugačnih športnih spektaklov, je poskrbela za najbolj obiskano svetovno prvenstvo vseh časov. Na ogromnih štadionih je dvoboje v povprečju spremljalo skoraj 69 tisoč gledalcev, na drugo stran velike luže pa je v času nogometnega praznika pripotovalo več kot milijon turistov.

Brazilci prvi do štirih svetovnih kron

Nepozabno proslavljanje zadetka, ki ga je "patentiral" Bebeto. Foto: Guliver/Getty Images Ogromno je bilo brazilskih navijačev, ki so prišli na svoj račun, saj so njihovi ljubljenci preskočili vse ovire in po velikem razočaranju, ko so na SP 1990 izpadli že v osmini finala, naredili Brazilijo ponovno za najbolj uspešno nogometno velesilo vseh časov.

To je bil že njen četrti svetovni naslov. Osvojila ga je na krilih napadalnega dvojca Bebeto (trije goli) in Romario (5), ki sta s pomočjo Mazinha iznašla znamenito proslavljanje zadetkov z oponašanjem zibanjem dojenčka. To je bilo slavje v čast Bebetovemu novorojenčku.

V Los Angelesu, kjer so Brazilci v finalu premagali Italijane po izvajanju kazenskih strelov, se je pod močnimi sončnimi žarki na štadionu Rose Bowl plesala samba. Prvič po letu 1970, ko je še zadnjič na vrh sveta stopil kralj Pele, je Selecao na mundialu šel do konca in v deželi, kjer prevladuje posebna strast do nogometne igre, vzbudil ogromen ponos.

Brez Francije in Anglije, a tudi brez Slovencev

Bolgari so jo v kvalifikacijah zagodli Franciji, v četrtfinalu SP pa še Nemčiji. Hristo Stojčkov je postal najboljši strelec SP 1994. Foto: Guliver/Getty Images Kvalifikacije so postregle z nekaterimi velikimi presenečenji. Bolgarija je z zadetkom Emila Kostadinova v izdihljajih srečanja v Parizu odpihnila francoske sanje o nastopu v ZDA, Anglija, ki se je tako veselila SP v deželi, s katero jo vežejo takšne in drugače vezi, pa je v kvalifikacijski skupini zaostala tako za Nizozemsko kot tudi Norveško. S tem pa so se britanske more šele začele. Na tekmovanje se niso uvrstili niti Škoti, Severni Irci in Valižani. Čast Otočanov je deloma rešila le Irska.

Slovenija po razpadu Jugoslavije še ni mogla tekmovati v kvalifikacijah, saj jo je Mednarodna nogometna zveza (Fifa) sprejela v svojo družino po udarnem začetku kvalifikacij. V njih ni nastopila nobena država, zrasla na zelniku nekdanje Jugoslavije. To je bilo ravno v času, ko je v BiH in na Hrvaškem divjala kruta vojna. Slovenija je prvič kot samostojna država v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo nastopila leta 1996, ko so se začeli boji za SP 1998 v Franciji.

Prvič za zmago tri točke

Tekmovanje v ZDA je prineslo številne novosti. Zmaga je veljala tri točke, ekipe so lahko na tekmi namesto dveh zamenjale tri igralce, vratar ni smel več prijeti žoge, če mu jo je namerno podal soigralec v polju, prvič se je na SP zaigralo tudi na štadionu z zaprto streho (štadion Pontiac Silverdome na dvoboju med ZDA in Švico).

Branilci naslova so nastopili pod novo zastavo. ZRN je nasledila združena Nemčija, ki je pripotovala v ZDA z ogromnimi pričakovanji, nato pa prejela bolečo balkansko zaušnico.

Escobar plačal napako z življenjem Andres Escobar je dosegel avtogol na srečanju z ZDA. Foto: Guliver/Getty Images Za najbolj tragično novico mundiala je poskrbel Andres Escobar. Kolumbija je po visoki kvalifikacijski zmagi nad Argentino v Buenos Airesu (5:0) pokala od samozavesti, nato pa na svetovnem prvenstvu zaigrala pod pričakovanji. Po porazih proti Romuniji in ZDA je že ostala brez možnosti za napredovanje. Nekaj tednov po tem, ko so se Kolumbijci sklonjenih glav vrnili domov, jo je skupil Escobar. Branilec, ki se je na dvoboju z ZDA nehote vpisal med strelce in nespretno premagal lastnega vratarja, je postal žrtev lokalnega narkomafijca. Ta mu je očital, da je njegov šef zaradi njega izgubil ogromne zneske na stavah. Ko ga je srečal v nočnem lokalu v Medelinu, ga je ustrelil. Andres Escobar ni niti v največjih nočnih morah pričakoval, da bo zaradi napake na nogometnem igrišču izgubil življenje. Foto: Guliver/Getty Images Escobarju ni bilo več pomoči. To je bila ena izmed najbolj temnih zgodb, vezanih na zgodovino svetovnih prvenstev. Pogreba nesrečnega kolumbijskega reprezentanta se je udeležilo okrog sto tisoč ljudi. Avtogol, ki je Escobarja stal življenja:

Maradona osramočen odpotoval s prvenstva

Diego Armando Maradona je blestel z Argentino, nato pa moral zaradi "afere efedrin" zapustiti SP 1994. Foto: Guliver/Getty Images Leta 1986 je Argentini prinesel svetovni naslov, sebi pa priznanje za najboljšega igralca na svetu, štiri leta pozneje so bili gavči finalisti SP 1990, v ZDA pa se je Južnoameričanom spet smejalo. S pomočjo izkušenega Diega Armanda Maradone, ki se je vrnil po odsotnosti in proti Grčiji in Nigeriji spomnili na svoje najboljše čase, nato pa je svet šokirala novica, da je padel na dopinškem testu. V njegovi krvi so našli poživilo efedrin.

Maradona je končal pot na SP, njegovi soigralci pa so bili v takem šoku, da so v nadaljevanju tekmovanja izgubili proti Bolgariji in Romuniji. Tako so izpadli že v osmini finala.

Kamerunec Roger Milla, ki se je z levi hitro poslovil od tekmovanja, je z 42 leti postal najstarejši strelec v zgodovini SP.

Prelep zadetek Savdijskega Arabca

V skupini E se je prvič v zgodovini SP pripetilo, da so vse štiri reprezentance končale skupinski del z enakim številom točk in razliko v zadetkih. Odločalo je število danih zadetkov, v tem pa so bili Mehičani (3:3), Irci in Italijani (2:2) boljši od Norvežanov (1:1), ki so tako zapustili tekmovanje kljub štirim osvojenim točkam.

Izjemen zadetek Saaeda Al-Owairiana:

Novinka Savdska Arabija je presenetila Belgijo, njen igralec Saaed Al-Owairian pa je dosegel enega najlepših zadetkov v zgodovini SP, ko se je v slogu Maradone na srečanju proti Angliji na SP 1986 iz sredine igrišča pognal proti golu. Belgijce je preigraval do onemoglosti, na koncu pa se vpisal še med strelce.

Baggio rešil Italijo pred hitrim izpadom, senzacija Bolgarije

Brazilci so se v četrtfinalu pošteno namučili, da so premagali Nizozemsko. Foto: Guliver/Getty Images V osmini finala so tekmovanje končali Američani. Gostitelji so na svoj državni praznik izpadli proti poznejšim zmagovalcem Brazilcem (0:1), ki so kmalu ostali brez izključenega Leonarda, a vseeno premagali motivirane ZDA. Nigerija je bila na srečanju proti Italiji, ki v skupinskem delu ni navdušila, na pragu velike senzacije. Vodili so z 1:0 do 88. minute, imeli prednost igralca, a je nase opozoril Roberto Baggio. V polno je zadel tudi v podaljšku, poskrbel za preobrat in izločil nevarno Nigerijo.

V četrtfinalu so Brazilci v eni najlepših tekem prvenstva, vseh pet zadetkov je padlo v drugem polčasu, premagali Nizozemsko s 3:2. Vodili so že z 2:0, ko so tulipani hitro izenačili, nato pa je zmagovalca odločila mojstrska izvedba prostega strela Branca.

Italija je ponovno na krilih božanskega repka Baggia, ki se ga je oprijel tudi vzdevek male bude, premagala Španijo, Nemci pa so se presenetljivo spotaknili ob bolgarsko oviro.

Kako je Hristo Stojčkov dosegel zadetek proti Nemčiji?

Hristo Stojčkov je s čudovitim prostim strelom izenačil na 1:1, nato pa je Jordan Lečkov le tri minute pozneje popeljal Bolgare med štiri najboljše in pripomogel k zgodovinskemu uspehu. Zvezdnik Barcelone je bil s šestimi goli prvi strelec tekmovanja. Toliko jih je dosegel tudi Rus Oleg Salenko, ki je odigral le skupinski del.

Baggio v jok, Taffarel se je zahvaljeval bogu

Romario je bil s petimi zadetki najboljši strelec Brazilije na SP 1994. Foto: Guliver/Getty Images Brazilija je v polfinalu tesno z 1:0 odpravila Švede, ki so se prvič po letu 1958 uvrstili med štiri najboljše, Italija pa je bila s pomočjo prerojenega Roberta Baggia znova boljša od Bolgarov. Sledil je finale, v katerem so Brazilci in Italijani lovili četrto svetovno krono. Redni del ni dal zmagovalca. Prvič v zgodovini se je končal brez zadetkov.

Čeprav so imeli Brazilci več priložnosti, zatresla se je tudi prečka, po kateri je vratar Azzurrov Gianluca Pagliuca poljubil okvir vrat, se je z 0:0 končal tudi podaljšek.

V žgočem soncu, tekma je bila zaradi najbolj gledanega termina v Evropi v času kosila, se je odvila loterija kazenskih strelov. Italijani niso zdržali pritiska. Najprej je zgrešil Franco Baresi in padel v neutolažljiv jok, na koncu pa je žogo visoko pod oblake postal še Baggio!

Čudežni repek, ki je zaradi prestopa iz Firenc v Torino sprl navijače Fiorentine in Juventusa, je naredil napako v najbolj neprimernem trenutku.

Roberto Baggio, italijanski junak preboja v finale SP 1994, kar ni mogel verjeti, kako je lahko zapravil kazenski udarec. Brazilski vratar Taffarel se je zahvaljeval bogu in proslavljal svetovni naslov. Foto: Guliver/Getty Images

Brazilci so se veselili kot otroci, med izbranci je bil tudi 17-letni Ronaldo, ki mu selektor Carlos Alberto Parreira ni namenil niti minute, domovina sambe je bila po 24 letih spet najboljša na svetu!

Vrhunci finala SP 1994:

SP v ZDA Leto: 1994

Gostitelj: ZDA

Zmagovalec: Brazilija

Finale: Brazilija : Italija 3:2 po 11-m (0:0)

Povprečje doseženih zadetkov: 2,71

Povprečni obisk gledalcev: 68.991

Najboljši strelec: Hristo Stojčkov (Bolgarija) in Oleg Salenko (Rusija) - 6 zadetkov

Uvrstitev Slovenije: ni sodelovala v kvalifikacijah

Tekma za 3. mesto:

Pasadena:

Švedska : Bolgarija 4:0 (4:0)

Brolin 8., Mild 30., Larsson 37., K. Andersson 40.



Finale:

Pasadena, štadion Rose Bowl, 73.603 gledalcev Brazilija : Italija 3:2 po 11-m (0:0) Brazilija: Taffarel, Branco, Marcio Santos, Aldair, Jorginho, Dunga, Mauro Silva, Zinho, Mazinho, Bebeto, Romario; selektor Carlos Alberto Parreira; Italija: Pagliuca, Mussi, Baresi, Maldini, Benarrivo, Berti. D. Baggio, Albertini, Donadoni, R. Baggio, Massaro; selektor Arrigo Sacchi.

Zgodovina svetovnih prvenstev: