Praznik, ki se je sprevrgel v neverjetno tragedijo

Brazilija je leta 1950 gostila prvo svetovno prvenstvo po drugi svetovni vojni, zaradi katere so bili ljubitelji nogometa prikrajšani za največje tekmovanje kar 12 let. Gostitelji so pričakovali naslov, a se ušteli. Vnaprej pripravljeno zabavo jim je pokvaril sosed Urugvaj, v domovini sambe pa je zavladala neizmerna žalost. Prvič so na SP nastopili Angleži in doživeli boleč udarec.

Na Sportalu se bomo vsakodnevno spomnili vseh dozdajšnjih svetovnih prvenstev. Pot nas bo popeljala vse do svetovnega prvenstva, ki ga je leta 2014 gostila Brazilija. Vabljeni!

Po drugi svetovni vojni je Evropa spominjala na ogromno gradbišče. Veliko nogometnih objektov je bilo poškodovanih, tako da se je Mednarodna nogometna zveza (Fifa) odločila, da bo prvenstvo v Braziliji. Tako je Južna Amerika svetovno prvenstvo znova gostila dvajset let po uvodnem. Tudi tokrat niso nastopili vsi najboljši.

Italija, ki je branila naslov, je leto dni pred prvenstvom v Braziliji izgubila šampionsko generacijo Torina. Veljala je za najboljšo na Apeninskem polotoku, a je letalska nesreča močno oslabila azzurre. Nemčiji in Japonski, poraženima agresorjema v drugi svetovni vojni, še ni bilo dovoljeno nastopati, novoustanovljena Vzhodna Nemčija (NDR) pa še ni imela svoje nogometne zveze. Nastop v kvalifikacijah je zavrnilo kar nekaj nogometnih velesil z vzhodnega dela Evropa. Manjkale so Sovjetska zveza, Madžarska in Češkoslovaška, za nameček pa je manjkala še Argentina, ki je bila v sporu z gostitelji Brazilci. Indija ni nastopila, ker je hotela igrati bosa.

Anglija strta in ponižana

Kapetana Anglije in ZDA pred zgodovinskim porazom Otočanov v Belo Horizonteju Foto: Guliver/Getty Images Bilo je ogromno odpovedi, po drugi strani pa je prvenstvo v Braziliji postreglo s težko pričakovanim nastopom otoškega novinca. To je bila Anglija, zibelka nogometa, od katere so se pričakovale vrhunske predstave, a je nato razočarala nogometne navdušence. Čeprav je skupna selekcija Velike Britanije pred prvenstvom v prijateljski tekmi odpihnila selekcijo preostale Evrope s 6:1, je Anglija na brazilskih tleh zaigrala zelo medlo. Bila je neprepričljiva, na treh tekmah kar dvakrat izgubila in ostala brez prvega mesta v skupini, tako da je prvenstvo zapustila strta in ponižana.

Trije levi so bili takrat prepričani, da so najboljši na svetu. Na prejšnjih izvedbah svetovnih prvenstev niso sodelovali, saj se jim je to zdelo pod častjo. Ko so se pridružili tekmovanju, so najprej premagali Čile z 2:0, že na drugi tekmi pa so jih porazile ZDA. Izgubili so z 0:1.

Nekateri otoški mediji so bili prepričani, da gre za tiskarskega škrata. Nekateri so rezultat, ki ga je sporočil telegraf, zamenjali kar v zmago z 10:1. Niso mogli verjeti, da so v nogometu, športu, s katerim se tako radi poistovetijo, potegnili krajšo proti anonimnežem iz ZDA. A je bil rezultat še kako resničen … Nato je Anglija izgubila še proti Španiji (0:1) in izpadla.

Jugoslavija izgubila le z Brazilijo

Zaradi različnih težav - v Brazilijo niso pripotovale Škotska, Francija in Turčija - je namesto 16 nastopilo le 13 ekip. Veljati je začel nov format. Ni se igralo na izpadanje, ampak v štirih skupinah. Zmagovalci skupin so sestavili še posebno skupino za svetovnega prvaka, prav zadnja tekma med Brazilijo in Urugvajem, ki ni bila tipični finale, čeprav si je po svoje prislužila takšen naziv, pa je določila najboljšega.

V Braziliji je nastopila tudi Jugoslavija. To je bil njen drugi nastop na SP. Prvenstvi v Italiji in Franciji je zaradi neuspeha v kvalifikacijah preskočila, tokrat pa je bila z izredno obetavno generacijo, ki je v letih 1948 in 1952 na olimpijskih igrah zasedla drugo mesto, peta. Imela je smolo pri žrebu, saj je zaigrala v skupini z močno Brazilijo. Modri, za katere ni igral noben slovenski igralec, so premagali Švico s 3:0, Mehiko pa s 4:1. Ker pa so izgubili z Brazilci (0:2), so skupinski del končali kot drugi, skupno pa osvojili peto mesto.

Prvega mesta v svoji skupini ni osvojila niti branilka naslova Italija. Usoden je bil poraz proti Švedski (2:3), tako da so se slovenski zahodni sosedi poslovili od naslova.

Praznik Maracanazo se je sprevrgel v državno tragedijo

Brazilija je SP 1950 dočakala s ponosno držo, verjela je, da bo na domačih tleh z velemojstri in nespornim talentom podjarmila svet ter dokazala, da je v nogometu najboljša na svetu. Pravljica bi se ji skoraj izšla, pozabila je le na majhno podrobnost, kako nepredvidljiva je lahko okrogla žoga.

Urugvaj je izkoristil redki priložnosti in v zadnji tekmi prvenstva utišal polno Maracano. Brazilija je za naslov svetovnega prvaka, svoj prvi v zgodovini, pred skoraj 200 tisoč gledalci potrebovala le točko, a ostala brez nje (1:2). Nogometni praznik Maracanazo se je sprevrgel v nočno moro, Brazilija se je ujela v zanko kolektivnega stresa. Žalost, obup, depresija ... Ko bi vsaj ostalo pri tem, a so sledile še hujše oblike razočaranja. Navijači s strtimi srci niso več videli svetle prihodnosti, poročila o številnih samomorih so preplavila ogromno deželo, ki je tako močno žalovala za svojimi ljubljenci, da je za vedno pozabila na beli dres.

Sloviti Pele, takrat še deček, je videl prvič jokati očeta, ko je ta skrušeno poslušal radijski prenos nogometne drame. Sin je takrat iskal besede, s katerimi bi ga lahko potolažil. Dejal mu je, da se bo enkrat že maščeval in z Brazilijo postal svetovni prvak. In res, ni potreboval veliko let ...

Vratar Barbosa plačal visoko ceno

Po bolečem porazu z Urugvajem so minevali dnevi, tedni, meseci, a se občutek nepopisne žalosti ni poslovil. Najbolj jo je čutil vratar Barbosa, ki je bil oklican za dežurnega krivca, saj naj bi dvakrat dovolil Urugvajcem lažjo pot do svoje mreže. Bil je skrušen, življenje pa se je zanj spremenilo v pekel. Njegova znamenita misel, da je najdaljša zaporna kazen v Braziliji 30 let, on pa je doživel še hujšo, daje misliti o razsežnosti sovraštva, ki ga je bil deležen na vsakem koraku. Opazili so ga v banki, trgovini ali na pločniku sredi mestne avenije. Vedno so se našli obrekovalci in mu pokvarili dan. Vse zaradi strasti, ki v nogometu rada prestopi prag dobrega okusa.

Njegova reprezentančna soigralca sta celo storila samomor. Reprezentanca se je po najbolj črnem dnevu v zgodovini brazilskega nogometa prvič zbrala dve leti pozneje, šele takrat pa se je končal neverjeten šok, za katerega so na prepolni Maracani poskrbeli sosedi iz majhnega Urugvaja. Majhna južnoameriška državica je še drugič postala svetovni prvak. Dvakrat je nastopila na SP in dvakrat šla do konca! To je bil fenomenalen rezultat za svetlomodre, osrednja junaka pa sta bila strelca za preobrat proti Brazilcem Juan Alberto Schiaffino in Alcides Ghiggia.

SP v Braziliji



Leto: 1950

Gostitelj: Brazilija

Zmagovalec: Urugvaj

Povprečje doseženih zadetkov: 4

Povprečni obisk gledalcev: 47.511

Najboljši strelec: Ademir (Brazilija) - 8 zadetkov

Uvrstitev Jugoslavije: 5. mesto

Odločilna tekma finalnega turnirja:

Rio de Janeiro, štadion Maracana, 199.854 gledalcev Urugvaj : Brazilija 2:1 (0:0)

Schiafino 66., Ghiggia 79.; Friaca 47. Urugvaj: Maspoli, Gonzalez, Tejera, Gambretta, Varela, Andrade, Ghiggia, Perez, Miguez, Schiaffino, Moran; selektor Juan Lopez Fontana;

Brazilija: Barbosa, Augusto, Juvenal, Bauer, Danilo, Bigode, Friaca, Zizinho, Ademir, Jair, Chico, selektor Flavio Costa.

Zgodovina svetovnih prvenstev: