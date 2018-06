Nepozaben dan za Slovenijo: Oblak navdušil svet, a je idilo prekinila stavka

Na Sportalu se bomo spomnili vseh dozdajšnjih svetovnih prvenstev. Pot nas bo popeljala vse do svetovnega prvenstva, ki ga je leta 2014 gostila Brazilija. Vabljeni!

Na svetovnem prvenstvu v ZR Nemčiji se je prvič pojavil pokal, namenjen zmagovalcem, brez katerega si danes ne moremo predstavljati osrednjega nogometnega spektakla na svetu. Ker so Brazilci leta 1970 v Mehiki osvojili tretjo svetovno krono, so prejeli v trajno last trofejo Julesa Rimeta (leta 1983 so jo nepridipravi odtujili v Riu de Janeiru, nato pa se je za njo izgubila vsaka sled).

Nemški nogometni junak Franz Beckenbauer in selektor Helmut Schön. Foto: Guliver/Getty Images

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) se je morala pozabavati z ustvarjanjem nove lovorike. Nalogo je zaupala italijanskemu kiparju Silviu Gazzanigi, pokal pa je osrečil srca nemških ljubiteljev nogometa, ki so po zmagi na evropskem prvenstvu (1972) ekspresno hitro dočakali še eno lovoriko na velikih tekmovanjih.

Zgledno organizirano tekmovanje, na katerem so se Zahodni Nemci izkazali za izjemne gostitelje, nogometaše pa so pozdravili moderni nogometni objekti, je trajalo 25 dni. Bilo je prvo, na katerem po štirih zaporednih udeležbah in kar treh naslovih svetovnega prvaka ni bilo nogometnega kralja Peleja.

Sovjetov ni bilo v Čile

Maskoti prvenstva sta bila Tip in Tap. Foto: Guliver/Getty Images Na tekmovanju so nastopile štiri novinke. Avstralija, Haiti, NDR in Zaire (danes DR Kongo), ki je s svojimi ''nogometnimi klovni'' ob treh prepričljivih porazih poskrbel za nič koliko zanimivih zgodb.

V kvalifikacijah, kjer je nastopilo rekordnih 98 držav, se je zalomilo svetovnemu prvaku iz leta 1966, Angliji. Brez nastopa so ostale tudi Francija, Španija (v kvalifikacijski skupini jo je prehitela Jugoslavija, ki je bila boljša v odločilni tekmi v Frankfurtu z 1:0) in Sovjetska zveza, ki je zaradi političnih razlogov, saj je obsojala vojaški udar (1973) pod vodstvom Augusta Pinocheta, zavrnila nastop na kvalifikacijski tekmi proti Čilu. Tako so v Nemčijo odpotovali Južnoameričani.

SP 1974 je prineslo nekaj novosti. Tekmovalni sistem je ponudil nekoliko drugačen format od prejšnjega. Šestnajst udeležencev je bilo podobno kot na prejšnjih SP razvrščenih v štiri skupine, po katerem pa ni sledil izločilni boj, ampak se je osem najboljših ekip zvrstilo v dve novi skupini, v katerih so vsako udeleženko čakale še tri nove tekme. Na koncu sta prvouvrščeni iz vsake skupine odigrali finale, drugouvrščeni pa dvoboj za tretje mesto.

Čilenec Carlos Caszely je postal prvi nogometaš, ki je na tekmi svetovnega prvenstva prejel rdeči karton. Prejel ga je na srečanju proti gostiteljem ZRN.

Oblak: Ponosen sem, da sem bil prvi

Branko Oblak je navdušil na SP 1974, kjer se je vpisal v zgodovino slovenskega nogometa. Foto: Vid Ponikvar Po dveh svetovnih prvenstvih (1966 in 1970), ki jih je izpustila zaradi neuspeha v kvalifikacijah, se je na svetovni oder vrnila Jugoslavija. Tokrat je v svojih vrstah predstavila tudi Slovenca. Branko Oblak je postal prvi nogometaš, rojen na sončni strani Alp, ki je nastopil na največjem nogometnem dogodku. Ni preostalo le pri tem. Ljubljančan, ki je takrat podobno kot številni soigralci branil barve splitskega Hajduka, se je vpisal tudi med strelce.

''Ponosen sem, da sem bil prvi Slovenec, ki je nastopil na SP v nogometu in se dokazoval v jugoslovanski reprezentanci. Če bi bila tedaj bolje organizirana, bi lahko naredila bistveno več. Nekako so nam vsi pripisovali uvrstitev v polfinale ali finale, a se nam je pripetilo nekaj podobnega kot pred kratkim slovenski reprezentanci. Imeli smo stavko,'' se prvenstva, na katerem je izpustil le dvoboj s Švedsko (0:1), spominja Oblak.

Uvrščen je bil v idealno enajsterico prvenstva, bil v nekaterih izborih imenovan celo za četrtega najboljšega igralca, imel pa je tudi čast, da je s tekmo v Frankfurtu med Brazilijo in Jugoslavijo ''odprl'' enomesečni spektakel. Končala se je brez zadetkov, Oblak pa se je predstavil v izvrstni luči.

Jugoslavija je premagala Zaire z 9:0:

Tito pogajalec med igralci in zvezo

Jugoslavija je bila na dobri poti, da doseže imeniten uspeh, a se je zaradi finančnih nesoglasij v slačilnico preselil nemir. Nogometaši so bili tako nezadovoljni, da so hoteli celo stavkati na uvodni tekmi drugega dela proti ZRN, a se je nato zadeva uredila. Zgladil jo je sam predsednik Josip Broz Tito, ki je bil pogajalec med kapetanom Draganom Džajićem in krovno nogometno zvezo. Ekipa je v drugem delu zaigrala slabše. Ni premagala nikogar, tekmovanja pa končala na sedmem mestu.

Jugoslovani so v prvem delu premagali Zaire kar z 9:0, kar je bila ponovitev rekordne zmage v zgodovini SP. V njeni skupini je pri vrhu nastal trikotnik, saj so Jugoslavija, Brazilija in Škotska premagale skromne Afričane, med seboj pa remizirale. Ker pa je Brazilija premagala Zaire s 3:0, Škoti pa le z 2:0, so Otočani potegnili krajšo.

Dvoboj med Jugoslavijo in Brazilijo se je končal brez zadetkov. Foto: Guliver/Getty Images

Italijanski vratar Dino Zoff je na SP 1974 končal niz nepremagljivosti, ki je trajal 1.142 minut. Usoden je bil zadetek, ki ga je na tekmi skupinskega dela prejel proti skromnemu novincu Haitiju. Azzurri, finalisti zadnjega SP 1970, so izpadli že v skupini, napredovali pa sta Poljska in Argentina. Poljaki so blesteli. Podobno kot Nizozemci so nastopili prvič po letu 1938 in v skupinskem delu zbrali vseh šest točk.

Totalni nogomet Nizozemcev, sladka zmaga NDR

Sprejem Nizozemcev, svetovnih podprvakov. Foto: Guliver/Getty Images Nizozemci so očarali svet s totalnim nogometom, usmeritvijo, v kateri so igralci po sili razmer menjali vloge in položaje na igrišču. Vsi so znali odigrati naloge v obrambi, zvezni vrsti in napadu. Sledili so ideji Ajaxa, ki je s totalnim nogometom postal vladar klubskega nogometa v Evropi.

Tulipani so bili zelo blizu prvemu svetovnemu naslovu, a so v finalu ostali praznih rok proti gostiteljem. Zahodni Nemci so edino ranljivo točko na prvenstvu pokazali v prvem delu, ko so izgubili derbi z vzhodnimi sosedi. To je bil težko pričakovan spopad med donedavnimi brati, ki so jih ločile ogromne politične razlike. Obe ekipi sta si že pred tem zagotovili napredovanje, vseeno pa so gostitelji doživeli hud udarec, ko so spremljali rajanje Vzhodnih Nemcev po zmagi 1:0. Zmagoviti zadetek je dosegel Jürgen Sparwasser.

Vrhunci finala SP 1974:

V drugem delu so Zahodni Nemci in Nizozemci v svojih skupinah osvojili prvo mesto. Elf je v odločilnem srečanju za vstop v finale premagal Poljsko, tulipani pa v zelo grobem srečanju Brazilce, ki so s tem izgubili možnost, da ubranijo naslov.

V finalu prvič z bele točke

Prekršek nad Johanom Cruyffom za prvi kazenski udarec v zgodovini final SP. Foto: Guliver/Getty Images Finalno srečanje na Olimpijskem štadionu v Münchnu, ki je gostil najboljše športnike na svetu leta 1972, se je začelo s hitrim vodstvom Nizozemcev. Povedli so že po minuti, Nemci pa se do takrat sploh niso dotaknili žoge. Uli Hoeness, zdajšnji predsednik Bayerna, je v kazenskem prostoru podrl Johana Cruyffa. To je bil prvi kazenski udarec v zgodovini final SP.

Angleški sodnik Jack Taylor je še enkrat pokazal na belo točko v 23. minuti, ko je bil prekršek za najstrožjo kazen veliko bolj sporen kot ob začetku srečanja. Nemci so izenačili, nato pa je zmagovalca v zadnjih minutah prvega dela odločil spretni Gerd Müller. Zahodna Nemčija je tako po evropskem (1972) osvojila še svetovni naslov. Sledilo je veliko veselje, otroci pa so si dali duška v družbi z maskotama Tipom in Tapom.

SP v ZRN Leto: 1974

Gostitelj: ZR Nemčija

Zmagovalec: ZR Nemčija

Finale: ZRN : Nizozemska 2:1

Povprečje doseženih zadetkov: 2,55

Povprečni obisk gledalcev: 49.099

Najboljši strelec: Grzegorz Lato (Poljska) - 7 zadetkov

Uvrstitev Jugoslavije: drugi del tekmovanja

Tekma za 3. mesto:

München:

Brazilija : Poljska 0:1 (0:0) Finale:

München, Olimpijski štadion, 75.200 gledalcev

Nizozemska : ZRN 1:2 (1:2)

Neeskens 2./11-m; Breitner 25./11-m, Müller 43. Nizozemska: Jongbloed, Krol, Haan, Rijsbergen (od 69. de Jong), Suurbier, Jansen, Van Hanegem, Neeskens, Rensenbrink (od 46. van de Kerkhof), Cruyff, Rep; selektor Rinus Michels;

ZR Nemčija: Maier, Breitner, Schwarzenbeck, Beckenbauer, Vogts, Bonhof, Overath, Hoeness, Grabowski, Hölzenbein, Müller; selektor Helmut Schön.

