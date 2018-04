"Nogometni klovni" izgubili vse tekme in organizatorjem SP poskušali odtujiti avtobus

Skok v športno preteklost

Ko se je leta 1974 nogometna reprezentanca Zaira uvrstila na svetovno prvenstvo, je bil v tej srednjeafriški državi praznik, predsednik Mobutu Sese Seko pa je reprezentante obdaroval z avtomobili in hišami. Po turnirju v Nemčiji so zairsko izbrano vrsto označili za nogometne klovne, življenja reprezentantov pa so ubrala bolj ali manj tragične smeri.

Reprezentanca Zaira (današnje Demokratične republike Kongo) je bila prva nogometna izbrana vrsta iz podsaharske Afrike, ki ji je uspel preboj na svetovno nogometno prvenstvo. A po turnirju, ki ga je leta 1974 gostila Nemčija, Zaire velja tudi za enega najslabših udeležencev največjega nogometnega tekmovanja v zgodovini.

SP 1974: Zaire proti Jugoslaviji:

Diktatorjev projekt

Zairska nacionalna nogometna ekipa je bil nekakšen projekt diktatorja Mobutuja Seseja Seka, ki si je želel v nacionalističnem zanosu svojo državo po tem, ko se je leta 1960 osamosvojila, vpisati na svetovni športni zemljevid. Najboljše zairske nogometaše je iz tujine, predvsem Belgije (Kongo je bil do leta 1960 belgijska kolonija), je z obljubami o bajnih zaslužkih poklical domov (kasneje pa jim tudi prepovedal odhod v tujino) in zagnal projekt svetovno prvenstvo.

Mobutu Sese Seko, predsednik Zaira oz. Demokratične republike Kongo od leta 1965 do smrti leta 1997. Foto: Reuters Nogometašem z vzdevkom Leopardi je uspevalo, v nekaj letih so postali afriška nogometna sila, leta 1968 so osvojili Afriški pokal narodov in podvig ponovili še leta 1974, kar je bila tudi odlična popotnica za svetovno prvenstvo v Nemčiji. Na tem so igrali v skupini 2 proti Škotski, Jugoslaviji in Braziliji.

V Nemčijo tudi z vrači

Zairsko reprezentanco, ki jo je vodil makedonski trener srbskega rodu Blagoje Vidinić, je v Nemčijo pospremila spremljevalna ekipa, v kateri so bili zairski nogometni funkcionarji, nekaj ministrov, predsednikovi gardisti in bojda celo nekaj vračev. Ti Leopardom niso priklicali pretirane sreče, pa tudi brez preostalih spremljevalcev bi se nogometni reprezentanci godilo bolje, se je izkazalo kmalu.

Leopardi so namreč prvenstvo začeli dobro in borbeno ter proti favorizirani Škotski izgubili z 0:2. Popoln razpad sistema se je zgodil v drugem krogu, ko so se pomerili z Jugoslavijo in izgubili z nespodobnih 0:9. En gol je Afričanom takrat zabila tudi slovenska nogometna legenda Branko Oblak.

Obljubljali so jim bogastvo, dali nič

Zairski nogometaši se na tej tekmi protestno niso borili po svojih najboljših močeh. Funkcionarje zairske nogometne zveze so reprezentanti obtožili, da jim krade dnevnice in zagrozili z bojkotom obračuna z Jugoslavijo. Organizatorji prvenstva sami so našli denar, da so pomirili Leoparde in jih prepričali, da vendarle odigrajo tekmo, a hud poraz je bil sporočilo vodilnim.

Po "sramoti" je v dogajanje posegel sam predsednik Mobutu Sese Seko. "Poslal je svojo gardo, ki nam je zagrozila, da se, če bomo zadnjo tekmo z Brazilijo izgubili z 0:4, nikoli več ne bomo smeli vrniti v Zaire," se je v pogovoru za BBC spominjal branilec takratne zairske izbrane vrste Mwepu Ilunga. "Prepričali so nas, da bomo po prvenstvu milijonarji, pred tekmo z Jugoslavijo pa smo izvedeli, da ne bomo dobili niti centa," je še povedal.

Nogometni klovni

Prav na tekmi z Brazilijo se je zgodilo nekaj, zaradi česar so zimbabvejske nogometaše novinarji zaničljivo poimenovali kar "nogometni klovni". Pri izvajanju prostega strela Brazilije, se je namreč iz zimbabvejskega živega zidu pognal Ilunga in udaril po žogi, ki si jo je pravkar namestil eden ob brazilskih reprezentantov.

Komentatorji so prekršek, ki je bil kaznovan z rumenim kartonom, pripisali afriški nogometni naivnosti, Ilunga pa je kasneje pojasnil, da do bizarnega dogodka ni prišlo zaradi nepoznavanja pravil, pač pa so se Leopardi trudili na vse načine krasti čas in tekmo pripeljati do konca z manj kot štirimi goli v svoji mreži. To jim je tudi uspelo, Brazilci so zmagali s 3:0, Zair je turnir sklenil z 0:14 v golih.

Domov kar z avtobusom organizatorja

Zanimivo pa je bilo tudi slovo afriške ekipe. Reprezentancam na SP 1974 je organizator v uporabo dal mercedesove avtobuse, ki so bili obarvani v barve reprezentanc. Ko je po izpadu Zaira predstavnik Mercedesa prišel v hotel, da bi dobil nazaj ključe od vozila, je izvedel, da je avtobus z zairskimi reprezentanti vred že na poti iz Nemčije. Prišlo je kot kaže do nesporazuma, Zairčani so se z "darilom" preprosto odpeljali proti domu. Ustavili so jih še na nemških tleh iz hecnega dogodka pa Nemci niso delali velike zgodbe.

Zairski nogometni reprezentanti so po prvenstvu, na katerem so "osramotili Zaire in cel afriški kontinent", kot jim je očital Sese Seko, ki je športni ugled države reševal z organizacijo enega največjih boksarskih dvobojem vseh časov, epskega spopada med Muhammadom Alijem in Georgeom Foremanom istega leta v Kinšasi, večinoma zaključili z lepo igro.

V Kinšasi sta se oktobra 1974 spopadla Ali in Foreman:

Pokopali so ga prezgodaj

Večina jih je končala v revščini, nogometa niso smeli igrati, še manj oditi v tujino v kakšen bogat evropski klub, eden najbolj talentiranih igralcev te generacije, Ndaye Mulamba, je pristal kot berač v Južni Afriki. Na Afriškem pokalu leta 1998 so se Mulambi poklonili z minuto tišine, saj naj bi umrl v strelskem napadu v Cape Townu. To je Mulambo, ki se je v bolnišnici v Cape Townu zdravil zaradi strelnih ran, ki jih je utrpel v roparskem napadu, presenetilo.

"V Evropi svoje nogometaše spoštujejo, tukaj te imajo radi, dokler igraš, ko pa nehaš, si takoj pozabljen," je v enem od intervjujev nad odnosom Afričanov do nogometa potarnal Mulambo. Zaire oziroma Kongo nikoli več ni zaigral na nogometnem svetovnem prvenstvu.