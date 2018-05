Pohlepni nogometaši so pred svetom osramotili Afriko

Ena bolj žalostnih zgodb iz zgodovine nogometnih svetovnih prvenstev je tista, za katero so pred štirimi leti v Braziliji poskrbeli Ganci, Kamerunci in Nigerijci. Nogometaši teh afriških reprezentanc so s spori okoli denarja šli tako daleč, da so Fifo prisilili v spremembo svojega pravilnika. Zakaj?

Petkovo rubriko, s katero vas ogrevamo do začetka športnega spektakla leta, nadaljujemo s sedmo zgodbo od desetih, s katerimi odštevamo do 14. junija, ko se bo ob 17. uri na štadionu Lužniki v Moskvi s tekmo med Rusijo in Savdsko Arabijo začelo 21. svetovno nogometno prvenstvo.

Pustimo ob strani krilatice o tem, da je nastopanje na svetovnih prvenstvih izpolnitev otroških sanj, igranje za svojo reprezentanco pa predvsem velika čast, nogometašem to prinaša tudi lepe finančne koristi, ki se je ne branijo. Nasprotno.

Sporov okoli izplačil nagrad za nastop na velikih tekmovanjih, ki so zlata jama za državne nogometne zveze povsod po svetu, je bilo že veliko. Tudi Slovenija je leta 2010 poskrbela za enega. Toda nikoli vse skupaj ni šlo tako daleč, kot je šlo leta 2014 v Braziliji, ko so za velik kaos poskrbeli Afričani.

Ne prvič, dogajalo se je že prej, a tokrat so se na naslovnicah vseh svetovnih medijev znašli kar trije. Žal ne zaradi tega, ker bi končno potrdili nogometni potencial črne celine, ampak spet z obrobnimi spori, aferami in predvsem govorjenjem o denarju. S tem pa si seveda nakopali bes svetovne nogometne javnosti in spet vrgli temno luč na afriški nogomet, ki v svetu že desetletja neuspešno išče svoje mesto.

Trikrat v četrtfinalu, trikrat povsem blizu polfinala

Asamoah Gyan je bil tragični junak Gane leta 2010. Foto: Reuters Afriške reprezentance, ki so do leta 1982 nastopile samo na treh svetovnih prvenstvih, so do zdaj zbrale že 44 nastope na največjem nogometnem tekmovanju, a samo štirikrat prišle dlje od osmine finala.



To je kot prvim leta 1990 v Italiji uspelo Kameruncem, ki so bili v četrtfinalu zelo blizu napredovanja, a je Angleže po podaljških z dvema goloma za zmago s 3:2 rešil Gary Lineker.



2002 je bil v Južni Koreji in na Japonskem zelo blizu Senegal, ki je v četrtfinalu, prav tako po podaljških, z 0:1 izgubil proti Turčiji, nazadnje pa so milimetri od zgodovinskega polfinala ločili Gano leta 2010 v Južnoafriški republiki. Tam so imeli Ganci pri izidu 1:1 in zaustavljanju žoge na golovi črti z roko Luisa Suareza na voljo najstrožjo kazen za zmago v 120. minuti, a jo zapravili. Potem so enajstmetrovkah izgubili.

Kamerunci sploh niso hoteli odpotovati na prvenstvo

Začelo se je s Kamerunci. Afričani, ki so kot prvi navdušili svet, ko so na svetovnem prvenstvu leta 1990 z Rogerjem Millo osvetlili afriški nogomet, so se uprli že med pripravami na domačih tleh.

Tedne so trajala pogajanja z vodstvom nogometne zveze glede višin nagrad. Nogometaši na čelu s Samuelom Eto'ojem so bili užaljeni, ker naj bi dobili premalo. Želeli so si več kot samo 70 tisoč evrov po glavi.

Samuel Eto'o in soigralci so zaradi spora na zadnje svetovno prvenstvo prišli z zamudo. Foto: Reuters

Bili so trd pogajalec. Šlo je celo tako daleč, da skoraj ne bi poleteli proti Južni Ameriki. Vse do zadnjega se je zdelo, da bo tako, a so potem le prišli do dogovora in na prvenstvo odleteli z enodnevno zamudo. "Vse nesporazume smo zgladili. Ni nobenih težav, v Brazilijo odhajamo s čistimi glavami in pripravljeni na velik podvig. Verjamem, da nam lahko uspe," je takrat povedal prvi mož kamerunskega nogometa Joseph Owona.

Ni se zgodilo. Kamerun je izgubil vse tekme in se domov vrnil potolčen. Na tekmah proti Mehiki, Hrvaški in Braziliji je prejel kar devet golov, zabil pa le enega. Nogometaši so se v Kamerun vrnili osramočeni in ožigosani za grabežljivce, vse skupaj pa je postalo še huje, ko so resni svetovni mediji začeli pisati o tem, da so tekme v Braziliji nameščali.

Pod drobnogledom je bil predvsem poraz proti Hrvaški z 0:4. Izgubili so še z Brazilijo z 1:4 in proti Mehiki v prvem krogu skupine A z 0:1, ko je morda kdo še mislil, da tedni polnjenja medijskega prostora s kreganjem okoli denarja ni pustil prevelikih posledic.

Kamerun na SP 2014:

-Skupinski del:

Mehika : Kamerun 1:0

Kamerun : Hrvaška 0:4

Kamerun : Brazilija 1:4

Afera z načrtovanjem nameščanja tekem pred prvenstvom

Z obtožbami o nameščanju tekem so imeli opravka poleti 2014 tudi v Gani, a ne med prvenstvom, ampak pred njim. Nekatere pomembne funkcionarje s tamkajšnje nogometne zveze so ujeli na delu. Raziskovalni novinarji, ki so delali pod krinko, so se z njimi dogovarjali za nameščanje prijateljskih tekem.

Ganski nogometaši se na zadnjem svetovnem prvenstvu niso izkazali v najlepši luči. Letos jih ni zraven. Foto: Reuters

Vlagatelj sponzorira gansko reprezentanco, organizira njeno tekmo in skupaj s podkupljenim sodnikom namesti rezultat, vsi skupaj pa potem z azijskih stavnih trgov potegnejo milijone. Tak je bil plan. Dokler se video posnetek dogovarjanja ni pojavil v informativnih oddajah povsod po svetu.

Gana, ki je bila v mlajših selekcijah velesila, a na članski ravni nikoli ni ponovila uspehov podmladka, je bila potem v središču pozornosti tudi nekaj tednov pozneje. Na prvenstvu je z Andrejem Ayewom in Asamoahom Gyanom na čelu najprej nesrečno izgubila proti ZDA z 1:2. Po poslastici in remiju z 2:2 proti poznejši svetovni prvakinji Nemčiji pa je v zadnjem krogu za pot iz skupine G potrebovala zmago nad Portugalsko.

Kdo bo barve Afrike branil letos?

Egipt s ena SP vrača po 28 letih. Foto: Reuters Na letošnjem svetovnem prvenstvu bodo imeli Afričani, tako kot od leta 1998 naprej, pet reprezentanc. Egipt se je v družbi najboljših našel prvič po 28 letih in bo tam nastopil tretjič. Še nikoli se ni prebil iz prvega dela.



Maroko se je na svetovno prvenstvo, na katerem bo nastopil petič, vrnil po natanko 20 letih. Dvakrat so se prebili v drugi krog.



Tudi Tunizijci so zraven petič, nazadnje so bili leta 2006. Enkrat jim je uspelo preskočiti skupino.



Nigerijce čaka šesti nastop, na zadnjih treh prvenstvih so bili vselej zraven. Do zdaj so se dvakrat uvrstili do osmine finala.



Senegal bo na svetovnem prvenstvu drugič. Leta 2002 je ob debiju navdušil in prišel do četrtfinala.

Nogometaši so zahtevali 2,5 milijona v gotovini

Toda v Gani in tudi drugod po svetu se ni pisalo o tekmi med črnimi zvezdami in Cristianom Ronaldom, ampak o kaosu, ki se je dogajal v ganski reprezentanci. Seveda zaradi denarja. Ker niso prejeli 2,5 milijona evrov nagrade za nastop na svetovnem prvenstvu, so ganski nogometaši v dneh pred pomembno tekmo, ki bi jim lahko prinesla osmino finala, bojkotirali treninge in grozili, da zadnje tekme sploh ne bodo odigrali.

Težava je bila, da denarja na zvezi ni bilo. Fifa je namreč bonuse izplačevala po svetovnih prvenstvih, a nogometaši so vztrajali pri svojem, ob tem pa imeli v nezaupanju do vodilnih ljudi v zvezi celo tako bizarne zahteve, kot je ta, da morajo denar dobiti v gotovini. Tudi zaradi tega ni mogla pomagati niti Fifa, ki je želela ganski zvezi posoditi denar za izplačilo nagrad, a tega pri krovni svetovni nogometni organizaciji v gotovini niso mogli storiti.

Predsednik Gane John Dramani Mahama je v Brazilijo poslal letalo z 2,5 milijona evrov gotovine. Foto: Reuters

Predsednik je v Brazilijo poslal letalo s kovčki denarja

Vmešal se je celo predsednik Gane John Dramani Mahama in vsakemu nogometašu osebno zagotovil, da bo dobil denar. Dan pred tekmo s Portugalsko se je to tudi zgodilo. Gansko politično vodstvo je v Brazilijo poslalo vladno letalo, na njem pa kovčke z milijoni evrov in nogometaši so bili zadovoljni.

"Pred nami je zelo pomembna tekma. Morali bomo dati vse od sebe. Če bomo izgubili, bodo ljudje mislili, da nas zanima samo denar, kar sploh ni res. Moramo poskrbeti, da bo Gana za nas ponosna," je, potem ko je imel žepe že polne denarja, govoril takrat nogometaš Chelseaja, zdaj pa Newcastle Uniteda, Christian Atsu.

Gana ni bila ponosna. Izgubila je z 1:2 in se predčasno poslovila s prvenstva.

Gana na SP 2014:

-Skupinski del:

Gana : ZDA 1:2

Nemčija : Gana 2:2

Portugalska : Gana 2:1

Nigerija še tretjič v osmini finala in tretjič brez četrtfinala

V skupini F so se medtem Nigerijci, ob Kamerunu najuspešnejša afriška nogometna država na svetovnih prvenstvih, po remiju z Iranom z 0:0, sporno zmago nad Bosno in Hercegovino s sodniškim darilom, spregledanim zadetkom Edina Džeka, in, potem ko so bili žilav nasprotnik za Argentino in Lionela Messija, proti katerima so po trdem boju izgubili z 2:3, uvrstili v osmino finala. Še tretjič ob petem nastopu na svetovnih prvenstvih.

Toda še tretjič so tam tudi izpadli in dlje niso prišli. Mnogi so prepričani, da tudi zaradi tega, kar se je dogajalo v dneh pred tekmo proti Franciji, s katero so se potegovali za četrtfinale. Da, pravilno ste ugotovili. Spet je bil kriv denar.

Nigerijci so najprej navdušili, a potem po nepotrebnem razočarali svoje navijače. Foto: Getty Images

Bojkot pred osmino finala, javiti se je moral predsednik države

Nigerijci z Johnom Obijem Mikelom in mladim, takrat 21-letnim Ahmedom Muso, ki se je izkazal z dvema zadetkoma, so, podobno kot Ganci, želeli takojšnje plačilo za uspeh, ob tem pa vztrajali tudi pri višji nagradi za preboj iz skupine. Zataknilo se je pri interpretaciji pravilnika. Zveza je ponujala 10 tisoč za zmago in 5 tisoč za remi, kar skupaj seveda znese 15 tisoč evrov, nogometaši so vztrajali pri enkrat višji vsoti.

Nekaj dni pred odločilno tekmo s Francijo so nogometaši bojkotirali trening. Stanje je bilo alarmantno, o njem pa so pisali povsod po svetu. Posredoval je celo takratni nigerijski predsednik Goodluck Jonathan, ki je reprezentantom zagotavljal, da bodo denar dobili. Očitno je zaleglo. Na prizorišče v Brasilio so dan pred tekmo prišli.

"Kar se je dogajalo, ni vplivalo na moje moštvo. Dobro smo pripravljeni," je ob prihodu na prizorišče tekme povedal selektor Nigerije Stephen Keshi. Nikoli ne bomo izvedeli, ali je govoril resnico. Nigerija je proti s Paulom Pogbajem navdahnjeni Franciji izgubila z 0:2 in odšla s turnirja, na katerem je skupaj z Gano in Kamerunom poskrbela za kaos, ki je očrnil afriški nogomet in poskrbel tudi za spremembe pri Fifi.

Nigerija na SP 2014:

-Skupinski del:

Iran : Nigerija 0:0

Nigerija : BiH 1:0

Nigerija : Argentina 2:3



-Osmina finala:

Nigerija : Francija 0:2

Pri Fifi so takoj napovedali spremembe

"Žalostno je, da se na tako velikih tekmovanjih dogajajo takšne zgodbe. Na naslednjih svetovnih prvenstvih bo morala vsaka nogometna zveza zagotoviti, da je dosegla dogovore z nogometaši, tako da bomo lahko poskrbeli, da se kaj takega ne bo dogajalo več," je po vsem skupaj povedal generalni sekretar Fife Jerome Valcke in najavil uveljavitev novega pravilnika.

Jerome Valcke je v imenu Fife ostro obsodil ravnanje nekaterih afriških reprezentanc. Foto: Reuters

Veliko lepšo sliko afriškega nogometa sta leta 2014 v svet poslala preostala predstavnika črne celine. Slonokoščena obala je v skupini C brez osmine finala ostala po enajstmetrovki v 93. minuti zadnje tekme proti Grčiji.

Alžirija je iz skupine H napredovala v osmino finala in tam proti Nemčiji izpadla šele po podaljških.

Alžirija na SP 2014:

-Skupinski del:

Belgija : Alžirija 2:1

Južna Koreja : Alžirija 2:4

Alžirija : Rusija 1:1



-Osmina finala:

Nemčija : Alžirija 2:1*-po podaljških

Slonokoščena obala na SP 2014: