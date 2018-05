Italijan se je motil, Pele ni iz kosti in kože

Brazilija se je leta 1970 vpisala v nogometno zgodovino kot prva reprezentanca, ki se je na svetovni prestol povzpela trikrat. Prvi zvezdnik Pele je bogato kariero kronal z izjemnim dosežkom v Mehiki, saj je postal prvi in do danes edini Zemljan, ki je kot igralec pomagal domovini do treh naslovov svetovnega prvaka.

Na Sportalu se bomo spomnili vseh dozdajšnjih svetovnih prvenstev. Pot nas bo popeljala vse do svetovnega prvenstva, ki ga je leta 2014 gostila Brazilija. Vabljeni!

Dvoboji v Mehiki so potekali na visoki nadmorski višini. Foto: Guliver/Getty Images Pred slabo polovico stoletja je Mednarodna nogometna zveza (Fifa) zaupala odgovorno nalogo Mehiki, ki je s tem postala prva gostiteljica SP zunaj Evrope in Južne Amerike. Mehičani so tako le dve leti po poletnih olimpijskih igrah (1968) gostili še drug največji športni dogodek, nogometni svet pa je od 31. maja do 21. junija 1970 spoznal mehiškega dečka Juanita s prepoznavnim sombrerom, drugo maskoto v zgodovini nogometnih SP.

V kvalifikacijah se je za 14 mest – branilka naslova Anglija in gostiteljica Mehika sta si prislužili neposredno udeležbo - merilo 68 reprezentanc. Za enega največjih madežev, kar ga je zakuhala strast do nogometa, je poskrbela napetost med Salvadorjem in Hondurasom. Državi iz Srednje Amerike sta medsebojno obračunali za vstopnico za SP 1970. Krajšo je potegnil Honduras, dogajanje pa se je prevesilo v odkrito sovraštvo z ogromnim številom žrtev. V štiridnevni vojni prebivalstvu niso bile prihranjene grozote. Takrat je nogomet popeljal dogodke v smer, ki se je ni želel nihče.

Brez Jugoslavije, Argentine, Portugalske ... V Mehiki je bila uradna žoga tekmovanja Adidasova Telstar. Foto: Guliver/Getty Images Jugoslavija je v kvalifikacijah za SP 1970 brez pomoči slovenskih nogometašev v skupini 6 zaostala le za Belgijo. Prehitela je Španijo in Finsko, a ji to ni pomagalo, saj je na glavni turnir napredovala le najboljša reprezentanca. Jugoslavija je v zadnji tekmi, ko je bilo že jasno, da bodo v Mehiko odpotovali rdeči vragi, nasula Belgijcem v Skopju kar štiri gole (4:0), še huje pa so jo pred tem v Beogradu odnesli Finci, saj so morali po žogo v svojo mrežo kar devetkrat (9:1). Poleg Jugoslavije in Španije se je v kvalifikacijah zalomilo še nekaterim velesilam. Brez nastopa v Mehiki so ostale Argentina, Francija, Madžarska in Portugalska, ki je na SP 1996 na krilih Eusebia osvojila odmevno tretje mesto.

Vrhunci finala med Brazilijo in Italijo:

Tekmovanja so se odvijala na visoki nadmorski višini, kar je nogometašem, nevajenim nastopanja v Mehiki, povzročalo kar nekaj težav. Zaradi želje, podprte z denarjem, da bi ljubitelji nogometa v Evropi spremljali tekme v najbolj gledanem terminu, so se nekatere tekme v Mehiki začele že opoldan, kar pod žgočim soncem ni bilo preveč všeč nogometašem. V olajšanje je Fifa spremenila pravila, tako da je to bil prvi mundial, na katerem so lahko selektorji posegli po menjavah med srečanjem.

Najboljša vratarjeva obramba vseh časov?

Branilci naslova Angleži so prišli v Mehiko pod velikih pritiskom, saj so navijači zahtevali ponovitev. Po neljubi aferi je bilo nervoze še več. Policisti v Kolumbiji so prijeli kapetana Bobbyja Moora in ga obtožili kraje ogrlice v draguljarni. Dogodek je odmeval po svetu, angleški as pa je bil pozneje le oproščen obtožb.

Kako je Banks ubranil strel Peleju:

Žreb je Anglijo uvrstil v skupino z Brazilijo, ki se je zaradi motiviranega Peleja in soigralcev smatrala za prvo favoritinjo prvenstva. Priredila sta spektakel, dvoboj pa je ponudil mojstrsko obrambo angleškega vratarja Gordona Banksa, ki je ubranil strel Peleja. Brazilski nogometni čarodej ga je pozneje označil za najboljšo obrambo vseh časov. Brazilci so premagali Angleže z 1:0, dvoboj je z zadetkom odločil Jairzinho.

Angleži so v četrtfinalu končali pot. Pomerili so se z Zahodnimi Nemci in poskrbeli za ponovitev finala SP 1996. Tokrat jim je šlo odlično. Vodili so že z 2:0, a so nato nepopustljivi Nemci le izenačili, nato pa po podaljšku zmagali s 3:2.

Lepotica v polfinalu, ki je osrečila Italijo

Zahodni Nemci so v polfinalu SP 1970 v eni najlepših nogometnih predstav ostali praznih rok. Foto: Guliver/Getty Images Pri elfu je izstopal Gerd Müller. Že v skupinskem delu je dosegel dva hat-tricka, skupno pa na prvenstvu kar deset zadetkov, kar je zadoščalo za naziv prvega strelca tekmovanja. Nemcem se je po sladki zmagi nad Anglijo, ki se je zavila v črno, obetal nov uspeh, a jih je v polfinalu izločila Italija. V dvoboju, prepolnem preobratov, zlasti v podaljšku, so Azzurri spomnili na zlate čase in premagali Nemce s 4:3. To je bila ena najboljših tekem v zgodovini SP, prava paša za oči. Italijani so pred tem v četrtfinalu razžalostili Mehičane (4:1).

V polfinale so se uvrstile le reprezentance, ki so že osvojile svetovno prvenstvo (Brazilija, Italija, Urugvaj, ZRN). Tako je postalo jasno, da se seznam zmagovalcev ne bo razširil.

Pele in Zagallo za zgodovino

Luigi Riva in Gianni Rivera sta bila v napadu največja nevarnost Italije. Foto: Guliver/Getty Images Finale med Brazilijo in Italijo je lahko nogometni svet prek ekranov spremljal v barvah, kar je bila velika popestritev v svetu najbolj priljubljene postranske reči na svetu. V sklepnem dejanju so Brazilci s spektakularno predstavo nadigrali slovenske sosede (4:1). Pohvale so prihajale z vseh koncev, po SP 1962 in 1966, na katerih ni manjkalo krvoločnih prekrškov in poškodb, so tekme v Mehiki predstavile povsem drugače, atraktiven obraz nogometa.

Italijanski branilec Tarcisio Burgnich, rojen v neposredni okolici Trsta, je po finalu izrekel znamenito pohvalo Peleju. ''Pred tekmo sem si govoril, 'tudi on je narejen iz kosti in kože, kot mi vsi.' Motil sem se," je dejal Italijan, zadolžen za pokrivanje prvega zvezdnika Brazilije, ki ga je v 18. minuti prelisičil v skoku in zabil prvi gol na tekmi.

Svetovni prvaki Brazilci so dobili vse tekme. Tako v kvalifikacijah, kot tudi na svetovnem prvenstvu. Vseh šest na mehiških tleh. Selektor Mario Zagallo je postal prvi, ki je osvojil svetovno prvenstvo kot igralec (1958 in 1962) in trener (1970), najboljši nogometaš Pele pa prvi Zemljan, ki je osvojil SP trikrat. To je bil njegov zadnji nastop na svetovnem prvenstvu.

Brazilija je leta 1970 osvojili tretjo svetovno krono. Danes se lahko pohvali že s petimi. Foto: Guliver/Getty Images

Brazilci so po tretjem svetovnem naslovu prejeli trofejo Jules Rimet v trajno last, tako da je morala Fifa na naslednjem SP, gostila ga je Zahodna Nemčija, predstaviti novo lovoriko. Tisto, ki osvaja srca nogometnih ljubiteljev še danes. Brazilci so staro trofejo žal izgubili. Leta 1983 so jo ukradli na razstavi v Rio de Janeiru.

SP v Mehiki Leto: 1970

Gostitelj: Mehika

Zmagovalec: Brazilija

Finale: Brazilija : Italija 4:1

Povprečje doseženih zadetkov: 2,97

Povprečni obisk gledalcev: 50.127

Najboljši strelec: Gerd Müller (ZRN) - 10 zadetkov

Uvrstitev Jugoslavije: izpadla v kvalifikacijah

Polfinale:

Guadalajara:

Urugvaj : Brazilija 1:3 (1:1) Mexico City:

Italija : ZRN 4:3 po podaljških (3:2, 1:1, 1:0) Tekma za 3. mesto:

Mexico City:

Urugvaj : ZRN 0:1 (0:1) Finale:

Mexico City, štadion Azteca, 107.412 gledalcev

Brazilija : Italija 4:1 (1:1)

Pele 18., Gerson 66., Jairzinho 71., Carlos Alberto 86.; Boninsegna 37. Brazilija: Felix, Everaldo, Piazza, Brito, Carlos Alberto, Gerson, Clodoaldo, Rivelino, Jairzinho, Pele, Toasto; selektor Mario Zagallo;



Italija: Albertosi, Burgnich, Roasto, Cera, Faccheti, Bertini (od 75. Juliano), De Sisti, Mazzola, Domenghini, Boninsegna (od 84. Rivera), Riva; selektor Feruccio Valcareggi

