Nemški selektor šokiral navijače in prečrtal zvezdnika Man Cityja

Selektorji udeleženk letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu predstavljajo sezname kandidatov za nastop na največjem tekmovanju, ki ga bo poleti gostila Rusija. Do 4. junija morajo sporočiti imena 23 potnikov. Večina reprezentanca je to že storila, preostali pa bodo težko pričakovano odločitev sporočilo danes. Med njimi so tudi Nemčija, Belgija in Hrvaška. Na seznamih ne manjka zanimivih imen, novincev in presenečenj.

Končni seznam s 23 potniki morajo selektorji dostaviti do danes, ko se izteče rok Mednarodne nogometne zveze (Fifa). Zahtevano nalogo je že opravilo 24 reprezentanc, osem selektorjev pa bo odločitev sporočilo danes. Končnega seznama niso poslale še štiri države. To so Iran (razširjen seznam s 24 kandidati), Kolumbija (35), Poljska (32) in Švica (26).

Nemci brez Saneja in Götzeja, Argentina prečrtala Icardija

Mauro Icardi, soigralec Samirja Handanovića pri Interju, ne bo zaigral na SP 2018. Foto: Getty Images Branilka naslova Nemčija je na končni seznam uvrstila povratnika Manuela Neuerja, v hudi konkurenci vratarjev pa je kratko potegnil Bernd Leno.

V Rusijo ne bo odpotovalo kar nekaj nemških zvezdnikov. Že dolgo se ve, da ne bo junaka finala SP 2014 Maria Götzeja, ki je na Maracani prekrižal načrte Argentini, v ponedeljek pa je Löw šokiral javnost, zlasti Angleže, ko je prečrtal Leroyja Saneja, enega najboljših igralcev angleškega prvaka Manchester Cityja, ki je nedavno prejel nagrado za najboljšega mladega igralca angleškega prvenstva.

Gavči prihajajo v Rusijo z zelo močno reprezentanco. Ko je selektor Jorge Sampaoli skrajšal seznam s 35 na 23 imen, je prečrtal tudi zvezdnika milanskega Interja Maura Icardija, z 29 zadetki najboljšega strelca serie A v tej sezoni.

Prvi vratar dvakratnih svetovnih prvakov Sergio Romero je naknadno izpadel s seznama. Zaradi težje poškodbe kolena, zaradi katere bo neizbežen operacijski poseg, ne bo mogel nastopiti v Rusiji.

Anglija se je v kvalifikacijski skupini za SP 2018 merila tudi s Slovenijo. V Ljubljani bi skoraj doživela poraz (0:0), a jo je rešil vratar Joe Hart. Čuvaja mreže zaradi slabe forme pri West Hamu ne bo v Rusiji, na seznamu ni tudi zveznega igralca Arsenala Jacka Wilshera, si je pa vozovnico za SP zagotovil mladi nogometaš finalista lige prvakov Liverpoola Trent Alexander-Arnold, ki še ni nastopil za tri leve. Kapetanski trak bo v Rusiji nosil Harry Kane.

Španci brez Morate, Belgijci pa Nainggolana in Bentekeja

Radja Nainggolan ne bo zaigral na SP 2018. Selektor je pojasnil, da ga na seznam ni uvrstil zaradi taktičnih razlogov. Foto: Reuters Španci, svetovni prvaki iz leta 2010, imajo ogromno bazo kakovostnih igralcev. Selektor Julen Lopetegui je prečrtal kopico znanih imen. Med njimi izstopajo Alvaro Morata, Cesc Fabregas, Marcos Alonso in Hector Bellerin.

Belgijski selektor Roberto Martinez, ki je pred kratkim podaljšal sodelovanje z rdečimi levi do leta 2020, na seznam presenetljivo ni uvrstil zveznega igralca Rome Radje Nainggolana. Odločitev selektorja ga je tako razočarala, da je še isti dan sporočil, kako končuje reprezentančno kariero. Star je 30 let.

V ponedeljek je Martinez znova razburil belgijsko javnost, saj je pri zadnjem krčenju reprezentance krajšo potegnil še zvezdnik Crystal Palaca Christian Benteke. Poškodovani kapetan Vincent Kompany je zadržal mesto na seznamu. Če ne bo pripravljen za prvo tekmo na SP (18. junija proti Panami), ga bo selektor 24 ur pred srečanjem zamenjal z Laurentom Cimanom (Los Angeles).

Izjemna konkurenca v napadu Francije

Dimitri Payet se je poškodoval v finalu evropske lige. Foto: Reuters Galski petelini imajo na papirju eno najmočnejših zasedb. Selektor Didier Deschamps je imel zelo zahtevno delo, saj se je moral zaradi prevelikega števila kakovostnih kandidatov zahvaliti številnim zvezdnikom. Zaradi poškodbe sta odpadla osmoljenec finala evropske lige Dimitri Payet in branilec Arsenala Laurent Koscielny.

Največja gneča je bila v napadu. Karim Benzema že nekaj časa ne igra za galske peteline, v Rusijo ne bodo odpotovali tudi Anthony Martial (Man Utd), Alexandre Lacazette (Arsenal), Wissan Ben Yedder (Sevilla), Kingsley Coman (Bayern), Moussa Sissoko (Tottenham) …

Brazilija brez Alvesa, Portugalci brez "čudežnega najstnika" in Nanija

Fernando Santos ni zadovoljen s tem, kar v tej sezoni ponuja Renato Sanches. Foto: Reuters Brazilija, edina država, ki je nastopila na vseh dozdajšnjih svetovnih prvenstvih, hkrati pa je s petimi naslovi absolutna rekorderka na lestvici naslovov, je ena izmed tistih, ki je prehitevala dogodke. Njen selektor Tite je 23 udeležencev SP izbral že 14. maja.

Med njimi ni zvezdnika PSG Daniela Alvesa, ki se je poškodoval, je pa na seznamu njegov klubski soigralec, eden najboljših nogometašev na svetu Neymar. V nedeljo se je vrnil na igrišča in proti Hrvaški dosegel zelo atraktiven gol.

Na seznamu Portugalske, aktualnih evropskih prvakov, ni Renata Sanchesa. Za nekatere presenetljivo, za druge razumljivo, saj 20-letni zvezni igralec, ki ga je leta 2016 za skoraj 50 milijonov evrov kupil Bayern München, po bleščečih nastopih na Euru 2016 ni navdušil navijačev nemškega prvaka. Bavarci so ga posodili Swansea Cityju, kjer pa je kot posojen nogometaš Bayerna zbral le 12 nastopov v angleški premier league, njegov klub pa je za nameček zapustil elito. Po težavah s poškodbami, slabi formi in izpadu kluba je tako Sanches doživel nov udarec, saj ga letos ne bo na tekmovanju vseh tekmovanj.

V Rusijo ne bosta odpotovala tudi zvezni igralec Barcelone Andre Gomes in napadalec Lazia Nani.

Čast 1. SNL rešuje nekdanji član Drave

Srb Nemanja Maksimović se dokazuje v močni španski ligi pri netopirjih iz Valencie. Foto: Instagram/Getty Images Na razširjenem srbskem seznamu je bil tudi nekdanji svetovni mladinski prvak Nemanja Maksimović, ki se je pred leti dokazoval v Domžalah, nato nadaljeval pot v Kazahstanu, zdaj pa je nogometaš močne Valencie. Ko so Srbi določili končen seznam, je znanec 1. SNL odpadel.

Je pa na končnem seznamu Nigerije John Ogu, znanec slovenskih nogometnih ljubiteljev, ki so ga pred leti spremljali v dresu Drave, lani pa se je v dresu izraelskega prvaka Hapoel Be'er Sheva v kvalifikacijah za ligo prvakov boril proti Mariboru.

Pri Avstralcih na seznamu ni Jasona Davidsona, ki je z ljubljansko Olimpijo osvojil dvojno krono. S tem je propadla možnost, da bi 1. SNL prvič po osmih letih (nekdanja člana Maribora Suad Fileković in Elvedin Džinić) imela aktivnega udeleženca na svetovnem prvenstvu.

Svetovni rekord Egipčana, legendarni Mehičan petič zapored

Rafael Marquez bo odpotoval v Rusijo. Foto: Reuters Na seznamu Egipta poškodovanemu Mohamedu Salahu, enemu najbolj vročih nogometašev v tem letu, ki ne bo nared za prvo tekmo SP in se bo pridružil soigralcem na pripravah 9. junija, družbo dela tudi soimenjak Mohamed Elneny (Arsenal), čigar nastop na SP 2018 je še vprašljiv zaradi poškodbe gležnja. Na končnem seznamu je tudi 45-letni vratar Essam El Hadary, ki se bo tako kmalu vpisal v Guinnessovo knjigo rekordov kot najstarejši udeleženec SP.

Veterani imajo poseben status tudi v Mehiki. Nekdanji zvezdnik Barcelone Rafael Marquez se je pri 39 letih znašel na mehiškem seznamu. To bo zanj že peto svetovno prvenstvo. Navijači Mehike držijo pesti, da bosta Andres Guardado in Diego Reyes do začetka SP odpravila zdravstvene težave.

Švedi so se pričakovano odločili, da ne bodo menjali zmagovite postave, ki je v dodatnih kvalifikacijah za SP 2018 izločila Italijo. Na seznamu 23 potnikov ni Zlatana Ibrahimovića, ki je po prihodu v ZDA hitro dokazal, da še ni pozabil vrhunskega nogometa.

Pri Peruju so z veseljem sprejeli novico, da bo lahko kapetan Paolo Guerrero vendarle nastopil v Rusiji, pri Dancih pa je zaradi poškodbe "pet minut pred dvanajsto" odpadel izkušeni napadalec, ljubljenec navijačev Nicklas Bendtner.

Anglija (23), selektor Gareth Southgate (Ang) Vratarji: Jack Butland (Stoke City), Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Burnley); Branilci: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Gary Cahill (Chelsea), Phil Jones (Manchester United), Harry Maguire (Leicester City), Danny Rose (Tottenham), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Tottenham), Kyle Walker (Manchester City), Ashley Young (Manchester United); Zvezni igralci: Dele Alli (Tottenham), Fabian Delph (Manchester City), Eric Dier (Tottenham), Jordan Henderson (Liverpool), Jesse Lingard (Manchester United), Ruben Loftus-Cheek (Chelsea); Napadalci: Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Raheem Sterling (Manchester City), Jamie Vardy (Leicester City), Danny Welbeck (Arsenal).

Argentina (23), selektor Jorge Sampaoli (Arg) Vratarji: Franco Armani (River Plate), Wilfredo Caballero (Chelsea, Ang), Nahuel Guzman (Tigres, Meh); Branilci: Marcos Acuna (Sporting Lizbona, Por), Federico Fazio (Roma, Ita), Javier Mascherano (Hebei China Fortune, Kit), Gabriel Mercado (Sevilla, Špa), Nicolas Otamendi (Manchester City, Ang), Marcos Rojo (Manchester United, Ang), Eduardo Salvio (Benfica, Por), Nicolas Tagliafico (Ajax Amsterdam, Niz); Zvezni igralci: Ever Banega (Sevilla, Špa), Lucas Biglia (Milan, Ita), Angel Di Maria (PSG, Fra), Manuel Lanzini (West Ham, Ang), Giovani Lo Celso (PSG, Fra), Maximiliano Meza (Independiente); Napadalci: Sergio Agüero (Manchester City, Ita), Paulo Dybala (Juventus, Ita), Gonzalo Higuain (Juventus, Ita), Lionel Messi (Barcelona, Špa), Cristian Pavon (Boca Juniors).

Avstralija (23), selektor Bert van Marwijk (Niz) Vratarji: Brad Jones (Feyenoord, Niz), Mat Ryan (Brighton, Ang), Danny Vukovic (Genk, Bel) Branilci: Aziz Behich (Bursaspor, Tur), Milos Degenek (Yokohama F. Marinos, Jap), Matthew Jurman (Suwon Samsung Bluewings, JKo), James Meredith (Millwall, Ang), Josh Risdon (Western Sydney), Trent Sainsbury (Grasshoppers, Švi); Zvezni igralci: Jackson Irvine (Hull City, Ang), Mile Jedinak (Aston Villa, Ang), Robbie Kruse (Bochum, Nem), Massimo Luongo (QPR, Ang), Mark Milligan (Al Ahli, SAr), Aaron Mooy (Huddersfield Town, Ang), Tom Rogic (Celtic, Ško); Napadalci: Daniel Arzani (Melbourne City), Tim Cahill (Millwall, Ang), Tomi Juric (Luzern, Švi), Matthew Leckie (Hertha Berlin, Nem), Jamie MacLaren (Hibernian, Ško), Andrew Nabbout (Urawa Red Diamonds, Jap), Dimitri Petratos (Newcastle Jets).

Belgija (23), selektor Roberto Martinez (Špa) Vratarji: Koen Casteels (Wolfsburg, Nem), Thibaut Courtois (Chelsea, Ang), Simon Mignolet (Liverpool, Ang); Branilci: Toby Alderweireld (Tottenham, Ang), Dedryck Boyata (Celtic, Ško), Vincent Kompany (Manchester City, Ang), Thomas Meunier (PSG, Fra), Thomas Vermaelen (Barcelona, Špa), Jan Vertonghen (Tottenham, Ang); Zvezni igralci: Nacer Chadli (WBA, Ang), Kevin De Bruyne (Manchester City, Ang), Mousa Dembele (Tottenham, Ang), Leander Dendoncker (Anderlecht), Marouane Fellaini (Manchester United, Ang), Youri Tielemans (Monaco, Fra), Axel Witsel (Tianjin Quanjian, Kit); Napadalci: Michy Batshuayi (Chelsea, Ang), Yannick Carrasco (Dalian Yifang, Kit), Eden Hazard (Chelsea, Ang), Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach, Nem), Adnan Januzaj (Real Sociedad, Špa), Romelu Lukaku (Manchester United, Ang), Dries Mertens (Napoli, Ita).

Brazilija (23), selektor Tite (Bra) Vratarji: Alisson Becker (Roma, Ita), Cassio (Corinthians), Ederson (Manchester City, Ita); Branilci: Danilo (Manchester City, Ang), Fagner (Corinthians), Filipe Luis (Atletico Madrid, Špa), Geromel (Gremio), Marcelo (Real Madrid, Špa), Marquinhos (PSG, Fra), Miranda (Inter, Ita), Thiago Silva (PSG, Fra);



Zvezni igralci: Casemiro (Real Madrid, Špa), Philippe Coutinho (Barcelona, Špa), Fernandinho (Manchester City, Ang), Fred (Šahtar Doneck, Ukr), Paulinho (Barcelona, Špa), Renato Augusto (Beijing Guoan, Kit), Willian (Chelsea, Ang); Napadalci: Douglas Costa (Juventus, Ita), Roberto Firmino (Liverpool, Ang), Gabriel Jesus (Manchester City, Ang), Neymar (PSG, Fra), Taison (Šahtar Doneck, Ukr).

Danska (23), selektor Age Hareide (Nor) Vratarji: Jonas Lossl (Huddersfield Town, Ang), Frederik Ronow (Brondby), Kasper Schmeichel (Leicester, Ang); Branilci: Andreas Christensen (Chelsea, Ang), Henrik Dalsgaard (Brentford, Ang), Mathias Jorgensen (Huddersfield Town, Ang), Simon Kjaer (Sevilla, Špa), Jonas Knudsen (Ipswich, Ang), Jens Stryger Larsen (Udinese, Ita), Jannik Vestergaard (Borussia Mönchengladbach, Nem); Zvezni igralci: Thomas Delaney (Werder Bremen, Nem), Christian Eriksen (Tottenham, Ang), Michael Krohn-Dehli (Deportivo La Coruna, Špa), William Kvist (Köbenhavn), Lukas Lerager (Bordeaux, Fra), Lasse Schöne (Ajax Amsterdam, Niz); Napadalci: Martin Braithwaite (Bordeaux, Fra), Andreas Cornelius (Atalanta, Ita), Kasper Dolberg (Ajax Amsterdam, Niz), Viktor Fischer (Köbenhavn), Nicolai Jorgensen (Feyenoord, Niz), Yussuf Poulsen (RB Leipzig, Nem), Pione Sisto (Celta Vigo, Špa).

Egipt (23), selektor Hector Cuper (Arg) Vratarji: Sherif Ekramy (Al Ahly), Essam El Hadary (Al Taawoun, SAr), Mohamed El-Shennawy (Al Ahly); Branilci: Ahmed Fathy (Al Ahly), Saad Samir (Al Ahly), Ayman Ashraf (Al Ahly), Mahmoud Hamdy (Zamalek), Mohamed Abdel-Shafy (Al Fateh, SAr), Ahmed Hegazi (WBA, Ang), Ali Gabr (WBA, Ang), Ahmed Elmohamady (Aston Villa, Ang), Omar Gaber (Los Angeles, ZDA); Zvezni igralci: Tarek Hamed (Zamalek), Shikabala (Al Raed, SAr), Abdallah Said (KuPS, Fin), Sam Morsy (Wigan Athletic, Ang), Mohamed Elneny (Arsenal, Ang), Kahraba (Al Ittihad, SAr), Ramadan Sobhi (Stoke City, Ang), Trezeguet (Kasimpasa, Tur), Amr Warda (Atromitos, Grč); Napadalca: Marwan Mohsen (Al Ahly), Mohamed Salah (Liverpool, Ang).

Francija (23), selektor Didier Deschamps (Fra) Vratarji: Alphonse Areola (PSG), Hugo Lloris (Tottenham, Ang), Steve Mandanda (Marseille); Branilci: Lucas Hernandez (Atletico Madrid, Špa), Presnel Kimpembe (PSG), Benjamin Mendy (Manchester City, Ang), Benjamin Pavard (Stuttgart, Nem), Adil Rami (Marseille), Djibril Sidibé (Monaco), Samuel Umtiti (Barcelona, Špa), Raphaël Varane (Real Madrid, Špa); Zvezni igralci: N’Golo Kanté (Chelsea, Ang), Blaise Matuidi (Juventus, Ita), Steven N'zonzi (Sevilla, Špa), Paul Pogba (Manchester United, Ang), Corentin Tolisso (Bayern München, Nem); Napadalci: Ousmane Dembélé (Barcelona), Nabil Fékir (Lyon), Olivier Giroud (Chelsea, Ang), Antoine Griezmann (Atletico Madrid, Špa), Thomas Lemar (Monaco), Kylian Mbappé (PSG), Florian Thauvin (Marseille).

Hrvaška (23), selektor Zlatko Dalić (Hrv) Vratarji: Lovre Kalinić (Gent, Bel), Dominik Livaković (Dinamo Zagreb), Danijel Subašić (Monaco, Fra); Branilci: Duje Ćaleta-Car (Red Bull Salzburg, Avt), Vedran Ćorluka (Lokomotiv Moskva, Rus), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen, Nem), Dejan Lovren (Liverpool, Ang), Josip Pivarić (Dinamo Kijev, Ukr), Ivan Strinić (Sampdoria, Ita), Domagoj Vida (Bešiktaš, Tur), Šime Vrsaljko (Atletico Madrid, Špa); Zvezni igralci: Milan Badelj (Fiorentina, Ita), Filip Bradarić (Rijeka), Marcelo Brozović (Inter, Ita), Mateo Kovačić (Real Madrid, Špa), Luka Modrić (Real Madrid, Špa), Ivan Rakitić (Barcelona, Špa); Napadalci: Nikola Kalinić (Milan, Ita), Andrej Kramarić (Hoffenheim, Nem), Mario Mandžukić (Juventus, Ita), Ivan Perišić (Inter, Ita), Marko Pjaca (Schalke, Nem), Ante Rebić (Eintracht Frankfurt, Nem).

Iran (24), selektor Carlos Queiroz (Por) Vratarji: Amir Abedzadeh (Marítimo, Por), Alireza Beiranvand (Persepolis), Rashid Mazaheri (Zob Ahan); Branilci: Rouzbeh Cheshmi (Esteghlal), Majid Hosseini (Esteghlal), Mohammad Reza Khanzadeh (Padideh), Milad Mohammadi (Akhmat Grozni, Rus), Pejman Montazeri (Esteghlal), Morteza Pouraliganji (Al Saad, Kat), Ramin Rezaeian (Oostende, Bel); Zvezni igralci: Vahid Amiri (Persepolis), Ashkan Dejagah (Nottingham Forest, Ang), Omid Ebrahimi (Esteghlal), Saeid Ezatolahi (Amkar Perm, Rus), Saman Ghoddos (Ostersunds, Šve), Ali Gholizadeh (Saipa), Ehsan Hajsafi (Olympiakos, Grč), Masoud Shojaei (AEK Atene, Grč), Mehdi Torabi (Saipa); Napadalci: Karim Ansarifard (Olympiakos, Grč), Sardar Azmoun (Rubin Kazan, Rus), Reza Ghoochannejhad (Heerenveen, Niz), Alireza Jahanbakhsh (AZ Alkmaar, Niz), Mehdi Taremi (Al-Gharafa Sports Club, Kat).

Islandija (23), selektor Heimir Hallgrimsson (Isl) Vratarji: Hannes Halldorsson (Randers, Dan), Runar Runarsson (Nordsjaelland, Dan), Frederik Schram (Roskilde, Dan); Branilci: Kari Arnason (Aberdeen, Ško), Holmar Eyjolfsson (Levski Sofija, Bol), Rurik Gislason (Sandhausen, Nem), Sverrir Ingason (Rostov, Rus), Hordur Magnusson (Bristol City, Ang), Birkir Saevarsson (Valur), Ragnar Sigurdsson (Rostov, Rus), Ari Skulason (Lokeren, Bel); Zvezni igralci: Birkir Bjarnason (Aston Villa, Ang), Samuel Fridjonsson (Valerenga, Nor), Johann Gudmundsson (Burnley, Ang), Aron Gunnarsson (Cardiff City, Wal), Emil Hallfredsson (Udinese, Ita), Gylfi Sigurdsson (Everton, Ang), Olafur Skulason (Karabukspor, Tur), Arnor Traustason (Malmo, Šve); Napadalci: Jon Bodvarsson (Reading, Ang), Alfred Finnbogason (Augsburg, Nem), Albert Gudmundsson (PSV Eindhoven, Niz), Bjorn Sigurdarson (Rostov, Rus).

Japonska (23), selektor Akira Nishino (Jap) Vratarji: Eiji Kawashima (Metz, Fra), Masaaki Higashiguchi (Gamba Osaka), Kosuke Nakamura (Kashiwa Reysol); Branilci: Wataru Endo (Urawa Reds), Tomoaki Makino (Urawa Reds), Yuto Nagatomo (Galatasaray, Tur), Gotoku Sakai (HSV, Nem), Hiroki Sakai (Marseille, Fra), Gen Shoji (Kashima Antlers), Naomichi Ueda (Kashima Antlers), Maya Yoshida (Southampton, Ang); Zvezni igralci: Genki Haraguchi (Fortuna Düsseldorf, Nem), Makoto Hasebe (Eintracht Frankfurt, Nem), Keisuke Honda (Pachuca, Meh), Takashi Inui (Eibar, Špa), Shinji Kagawa (Borussia Dortmund, Nem), Ryota Oshima (Kawasaki Frontale), Gaku Shibasaki (Getafe, Špa), Takashi Usami (Fortuna Düsseldorf, Nem), Hotaru Yamaguchi (Cerezo Osaka); Napadalci: Yoshinori Muto (Mainz, Nem), Shinji Okazaki (Leicester City, Ang), Yuya Osako (Köln, Nem).

Južna Koreja (23), selektor Shin Tae-yong (JKo) Vratarji: Cho Hyun-woo (Daegu), Kim Jin-hyeon (Cerezo Osaka, Jap), Kim Seung-gyu (Vissel Kobe, Jap); Branilci: Oh Ban-suk (Jeju United), Hong Chul (Sangju Sangmu), Jang Hyun-soo (Tokyo, Jap), Park Joo-ho (Ulsan Hyundai), Kim Min-Woo (Sangju Sangmu), Jung Seung-hyun (Sagan Tosu, Jap), Go Yo-han (Seoul), Lee Yong (Jeonbuk Hyundai Motors), Yun Yong-sun (Seongnam), Kim Young-gwon (Guangzhou Evergrande, Kit); Zvezni igralci: Koo Ja-cheol (Augsburg, Nem), Lee Jae-sung (Jeonbuk Hyundai Motors);Ju Se-jong (Asan Mugunghwa), Moon Seon-min (Incheon United), Lee Seung-woo (Verona, Ita), Ki Sung-yueng (Swansea City, Wal), Jung Woo-young (Vissel Kobe, Jap); Napadalci: Hwang Hee-chan (Red Bull Salzburg, Avt), Son Heung-min (Tottenham, Ang), Kim Shin-wook (Jeonbuk Hyundai Motors).

Kolumbija (35), selektor Jose Nestor Pekerman (Arg) Vratarji: Ivan Arboleda (Banfield, Arg), Jose Fernando Cuadrado (Once Caldas), David Ospina (Arsenal, Ang), Camilo Vargas (Deportivo Cali); Branilci: Santiago Arias (PSV Eindhoven, Niz), Farid Diaz (Olimpia, Par), Bernardo Espinosa (Girona, Špa), Frank Fabra (Boca Juniors, Arg), Stefan Medina (Monterrey, Meh), Yerry Mina (Barcelona, Špa), Johan Mojica (Girona, Špa), Oscar Murillo (Pachuca, Meh), Davinson Sanchez (Tottenham, Ang), William Tesillo (Leon, Meh), Cristian Zapata (Milan, Ita), Zvezni igralci: Abel Aguillar (Deportivo Cali, Kol), Wilmar Barrios (Boca Juniors, Arg), Yimmi Chara (Junior), Edwin Cardona (Boca Juniors, Arg), Sebastian Perez Cardona (Boca Juniors, Arg), Juan Cuadrado (Juventus, Ita), Gustavo Cuellar (Flamengo, Bra), Jose Izquierdo (Brighton & Hove Albion, Ang), Jefferson Lerma (Levante, Špa), Giovanni Moreno (Shanghai Greenland Shenhua, Kit), Juan Fernando Quintero (River Plate, Arg), James Rodriguez (Bayern München, Nem), Carlos Sanchez (Espanyol, Špa), Mateus Uribe (America, Meh); Napadalci: Carlos Bacca (Villarreal, Špa), Miguel Borja (Palmeiras, Bra), Radamel Falcao (Monaco, Fra), Teofilo Gutierrez (Junior), Luis Muriel (Sevilla, Špa), Duvan Zapata (Sampdoria, Ita).

Kostarika (23), selektor Oscar Ramirez (Kos) Vratarji: Leonel Moreira (Herediano), Keylor Navas (Real Madrid), Patrick Pemberton (LDA); Branilci: Johnny Acosta (Rionegro Aguilas, Blv), Francisco Calvo (Minnesota United, ZDA), Oscar Duarte (Espanyol, Špa), Cristian Gamboa (Celtic, Ško), Giancarlo Gonzalez (Bologna, Ita), Ronald Matarrita (New York City, ZDA), Bryan Oviedo (Sunderland, Ang), Ian Smith (Norrkoping, Šve), Kendall Waston (Vancouver Whitecaps, Kan); Zvezni igralci: Randall Azofeifa (Herediano), Christian Bolanos (Saprissa), Celso Borges (Deportivo La Coruna, Špa), Daniel Colindres (Saprissa), David Guzman (Portland Timbers, ZDA), Bryan Ruiz (Sporting Lizbona, Por), Yeltsin Tejeda (Lausanne, Švi), Rodney Wallace (New York City, ZDA); Napadalci: Joel Campbell (Betis Sevilla, Špa), Marco Urena (Los Angeles, ZDA), Johan Venegas (Saprissa).

Maroko (23), selektor Herve Renard (Fra) Vratarji: Yassine Bounou (Girona, Špa), Mounir El Kajoui (Numancia, Špa), Ahmad Reda Tagnaouti (Ittihad Tanger); Branilci: Mehdi Benatia (Juventus, Ita), Badr Benoun (Raja Casablanca), Manuel Da Costa (Basaksehir, Tur), Nabil Dirar (Fenerbahče, Tur), Achraf Hakimi (Real Madrid, Špa), Hamza Mendyl (Lille, Fra), Romain Saiss (Wolverhampton, Ang); Zvezni igralci: Youssef Ait Bennasser (Caen, Fra), Sofyan Amrabat (Feyenoord, Niz), Younes Belhanda (Galatasaray, Tur), M'bark Boussoufa (Al Jazira, ZAE), Karim El Ahmadi (Feyenoord, Niz), Faycal Fajr (Getafe, Špa), Amine Harit (Schalke, Nem); Napadalci: Nordin Amrabat (Leganes, Špa), Aziz Bouhaddouz (St. Pauli, Nem), Khalid Boutaib (Malatyaspor, Tur), Mehdi Carcela (Standard Liege, Bel), Ayoub El Kaabi (Renaissance Berkane), Hakim Ziyech (Ajax, Niz).

Mehika (23), selektor Juan Carlos Osorio (Kol) Vratarji: Jesus Corona (Cruz Azul), Guillermo Ochoa (Standard Liege, Bel), Alfredo Talavera (Toluca); Branilci: Edson Alvarez (Club America), Hugo Ayala (Tigres), Jesus Gallardo (Pumas), Miguel Layun (Sevilla, Špa), Hector Moreno (Real Sociedad, Špa), Diego Reyes (Porto, Por), Carlos Salcedo (Eintracht Frankfurt, Nem); Zvezni igralci: Giovani dos Santos (Los Angeles Galaxy, ZDA), Jonathan dos Santos (Los Angeles Galaxy, ZDA), Marco Fabian (Eintracht Frankfurt, Nem), Andres Guardado (Betis Sevilla, Špa), Hector Herrera (Porto, Por), Rafael Marquez (Atlas); Napadalci: Javier Aquino (Tigres), Jesus "Tecatito" Corona (Porto, Por), Javier "Chicharito" Hernandez (West Ham, Ang), Raul Jimenez (Benfica, Por), Hirving Lozano (PSV Eindhoven, Niz), Oribe Peralta (Club America), Carlos Vela (Los Angeles, ZDA).

Nemčija (23), selektor Joachim Löw (Nem) Vratarji: Manuel Neuer (Bayern München), Marc-Andre Ter Stegen (Barcelona, Špa), Kevin Trapp (PSG, Fra); Branilci: Jerome Boateng (Bayern München), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Jonas Hector (Köln), Mats Hummels (Bayern München), Joshua Kimmich (Bayern München), Marvin Plattenhardt (Hertha Berlin), Antonio Rüdiger (Chelsea, Ang), Niklas Süle (Bayern München); Zvezni igralci: Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Julian Draxler (PSG, Fra), Leon Goretzka (Bayern München), Ilkay Gündogan (Manchester City, Ang), Sami Khedira (Juventus, Ita), Toni Kroos (Real Madrid, Špa), Mesut Özil (Arsenal), Marco Reus (Borussia Dortmund), Sebastian Rudy (Bayern München); Napadalci: Mario Gomez (Stuttgart), Thomas Müller (Bayern München), Timo Werner (RB Leipzig).

Nigerija (23), selektor Gernot Rohr (Nem) Vratarji: Daniel Akpeyi (Chippa United, JAR), Ikechukwu Ezenwa (Enyimba), Francis Uzoho (Deportivo La Coruna, Špa); Branilci: Chidozie Awaziem (Nantes, Fra), Leon Balogun (Mainz, Nem), Tyronne Ebuehi (ADO Den Haag, Niz), Elderson Echiejile (Cercle Brugge, Bel), Brian Idowu (Amkar Perm, Rus), Kenneth Omeruo (Kasimpasa, Tur), William Troost-Ekong (Bursaspor, Tur); Zvezni igralci: Oghenekaro Etebo (Las Palmas, Špa), Wilfred Ndidi (Leicester City, Ang), Joel Obi (Torino, Ita), Mikel John Obi (Tianjin Teda, Kit), John Ogu (Hapoel Be'er Sheva, Izr), Ogenyi Onazi (Trabzonspor, Tur); Napadalci: Odion Ighalo (Changchun Yatai, Kit), Kelechi Iheanacho (Leicester City, Ang), Alex Iwobi (Arsenal, Ang), Victor Moses (Chelsea, Ang), Ahmed Musa (CSKA Moskva, Rus), Nwankwo Simeon (Crotone, Ita).

Panama (23), selektor Hernan Dario Gomez (Kol) Vratarji: Jose Calderon (Chorrillo), Jaime Penedo (Dinamo Bukarešta, Rom), Alex Rodriguez (San Francisco); Branilci: Felipe Baloy (Municipal, Gva), Harold Cummings (San Jose Earthquakes, ZDA), Erick Davis (Dunajska Streda, Slk), Fidel Escobar (New York Red Bulls, ZDA), Adolfo Machado (Houston Dynamo, ZDA), Michael Amir Murrillo (New York Red Bulls, ZDA), Luis Ovalle (Olimpia, Hon), Roman Torres (Seattle Sounders, ZDA); Zvezni igralci: Edgar Barcenas (Tapachula, Meh), Armando Cooper (Universidad de Chile, Čil), Anibal Godoy (San Jose Earthquakes, ZDA), Gabriel Gomez (Atletico Bucaramanga, Kol), Valentin Pimentel (Plaza Amador), Alberto Quintero (Universitario, Per), Jose Luis Rodriguez (Gent, Bel); Napadalci: Abdiel Arroyo (Alajuelense, Kos), Ismael Diaz (Deportivo Fabril, Špa), Blas Perez (Municipal, Gva), Luis Pejada (Sport Boys, Per), Gabriel Torres (Huachipato, Čil).

Peru (23), selektor Ricardo Gareca (Arg) Vratarji: Carlos Caceda (Veracruz, Meh), José Carvallo (UTC), Pedro Gallese (Veracruz, Meh); Branilci: Luis Advíncula (Lobos, Meh), Miguel Araujo (Alianza Lima), Aldo Corzo (Universitario de Deportes), Nilson Loyola (Melgar), Christian Ramos (Veracruz, Meh), Alberto Rodríguez (Junior, Kol), Anderson Santamaría (Puebla, Meh), Miguel Trauco (Flamengo, Bra); Zvezni igralci: Pedro Aquino (Lobos, Meh), Andre Carrillo (Watford, Ang), Wilmer Cartagena (Veracruz, Meh), Christian Cueva (Sao Paulo, Bra), Edison Flores (Aalborg, Dan), Paolo Hurtado (Vitória Guimaraes, Por), Andy Polo (Portland Timbers, ZDA), Renato Tapia (Feyenoord, Niz), Yoshimar Yotún (Orlando City, ZDA); Napadalci: Jefferson Farfan (Lokomotiv Moskva, Rus), Paolo Guerrero (Flamengo, Bra), Raul Ruidiaz (Morelia, Meh).

Poljska (32), selektor Adam Nawalka (Pol) Vratarji: Bartosz Białkowski (Ipswich Town, Ang), Lukasz Fabianski (Swansea City, Wal), Lukasz Skorupski (Roma, Ita), Wojciech Szczesny (Juventus, Ita); Branilci: Jan Bednarek (Southampton, Ang), Bartosz Bereszynski (Sampdoria, Ita), Thiago Cionek (SPAL, Ita), Kamil Glik (Monaco, Fra), Artur Jedrzejczyk (Legia Varšava), Marcin Kaminski (Stuttgart, Nem), Tomasz Kedziora (Dinamo Kijev, Ukr), Michal Pazdan (Legia Varšava), Lukasz Piszczek (Borussia Dortmund, Nem); Zvezni igralci: Jakub Błaszczykowski (Wolfsburg, Nem), Pawel Dawidowicz (Palermo, Ita), Przemyslaw Frankowski (Jagiellonia Bialystok), Jacek Goralski (Ludogorec Razgrad, Bol), Kamil Grosicki (Hull City, Ang), Grzegorz Krychowiak (WBA, Ang), Rafal Kurzawa (Gornik Zabrze), Karol Linetty (Sampdoria, Ita), Krzysztof Mączynski (Legia Varšava), Slawomir Peszko (Lechia Gdańsk), Maciej Rybus (Lokomotiv Moskva, Rus), Sebastian Szymanski (Legia Varšava), Piotr Zielinski (Napoli, Ita), Szymon Żurkowski (Górnik Zabrze); Napadalci: Dawid Kownacki (Sampdoria, Ita), Robert Lewandowski (Bayern München, Nem), Arkadiusz Milik (Napoli, Ita), Lukasz Teodorczyk (Anderlecht, Bel), Kamil Wilczek (Brøndby, Dan).

Portugalska (23), selektor Fernando Santos (Por) Vratarji: Beto (Göztepe, Tur), Anthony Lopes (Lyon, Fra), Rui Patrício (Sporting Lizbona); Branilci: Bruno Alves (Glasgow Rangers, Ško),Ruben Dias (Benfica), José Fonte (Dalian Yifang, Kit), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund, Nem), Pepe (Bešiktaš, Tur), Ricardo Pereira (Porto);Mario Rui (Napoli, Ita), Cédric Soares (Southampton, Ang); Zvezni igralci: William Carvalho (Sporting Lizbona), Bruno Fernandes (Sporting Lizbona), Manuel Fernandes (Lokomotiv Moskva, Rus), João Mario (West Ham, Ang), João Moutinho (Monaco, Fra), Adrien Silva (Leicester City, Ang), Bernardo Silva (Manchester City, Ang); Napadalci: Gonçalo Guedes (Valencia, Špa), Gelson Martins (Sporting Lizbona), Ricardo Quaresma (Bešiktaš, Tur), Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Špa), André Silva (Milan, Ita).

Rusija (23), selektor Stanislav Čerčesov (Rus) Vratarji: Igor Akinfejev (CSKA Moskva, Rus), Vladimir Gabulov (Club Brugge, Bel), Andrei Lunev (Zenit St. Peterburg); Branilci: Mario Fernandes (CSKA Moskva), Vladimir Granat (Rubin Kazan), Sergej Ignaševič (CSKA Moskva), Fedor Kudrjašov (Rubin Kazan), Ilja Kutepov (Spartak Moskva, Rus), Andrei Semenov (Akhmat Grozni), Igor Smolnikov (Zenit St. Peterburg); Zvezni igralci: Denis Čerjišev (Villarreal, Špa), Alan Džagojev (CSKA Moskva), Aleksander Erokhin (Zenit St. Peterburg), Jurij Gazinski (Krasnodar), Alexander Golovin (CSKA Moskva), Daler Kuzjajev (Zenit St. Peterburg), Anton Mirančuk (Lokomotiv Moskva), Aleksander Samedov (oba Spartak Moskva), Roman Zobnin (Spartak Moskva), Jurij Žirkov (Zenit St. Peterburg); Napadalci: Artem Dzyuba (Arsenal Tula), Aleksej Mirančuk (Lokomotiv Moskva), Fjodor Smolov (Krasnodar).

Savdska Arabija (23), selektor Juan Antonio Pizzi (Arg/Špa) Vratarji: Abdullah al-Mayouf (Al-Hilal), Yasser al-Mosaileem (Al-Ahli), Mohammed al-Owais (Al-Ahli); Branilci: Mohammed al-Breik (Al-Hilal), Ali al-Bulaihi (Al-Hilal), Mansoor al-Harbi (Al-Ahli), Yasser al-Shahrani (Al-Hilal), Motaz Hawsawi (Al-Ahli), Omar Hawsawi (Al-Nassr), Osama Hawsawi (Al-Hilal); Zvezni igralci: Salem al-Dawsari (Villarreal, Špa), Salman al-Faraj (Al-Hilal), Taisir al-Jassim (Al-Ahli), Yahya al-Shehri (Leganes, Špa), Abdullah al-Khaibari (Al-Shabab), Abdulmalek al-Khaibri (Al-Hilal), Housain al-Moqahwi (Al-Ahli), Hattan Bahebri (Al Shabab), Mohammed al-Kuwaikbi (Al-Ettifaq), Abdullah Otayf (Al-Hilal); Napadalci: Fahad al-Muwallad (Levante, Špa), Mohammed al-Sahlawi (Al-Nassr), Mohannad Assiri (Al-Ahli).

Senegal (23), selektor Aliou Cisse (Sen) Vratarji: Abdoulaye Diallo (Rennes, Fra), Alfred Gomis (SPAL, Ita), Khadim Ndiaye (Horoya, Gvi); Branilci: Saliou Ciss (Valenciennes, Fra), Lamine Gassama (Alanyaspor, Tur), Kalidou Koulibaly (Napoli, Ita), Kara Mbodii (Anderlecht, Bel), Youssouf Sabaly (Bordeaux, Fra), Salif Sane (Hannover, Nem), Moussa Wague (Eupen, Bel); Zvezni igralci: Idrissa Gueye (Everton, Ang), Cheikhou Kouyate (West Ham, Ang), Alfred Ndiaye (Wolverhampton, Ang), Badou Ndiaye (Stoke City, Ang), Cheikh Ndoye (Birmingham City, Ang), Ismaila Sarr (Rennes, Fra); Napadalci: Keita Balde (Monaco, Fra), Mame Biram Diouf (Stoke City, Ang), Moussa Konate (Amiens, Fra), Sadio Mane (Liverpool, Ang), Mbaye Niang (Torino, Ita), Diafra Sakho (Rennes, Fra), Moussa Sow (Bursaspor, Tur).

Srbija (23), selektor Mladen Krstajić (Srb) Vratarji: Marko Dmitrović (Eibar, Špa), Predrag Rajković (Maccabi Tel Aviv, Izr), Vladimir Stojković (Partizan); Branilci: Branislav Ivanović (Zenit, Rus), Aleksandar Kolarov (Roma, Ita), Nikola Milenković (Fiorentina, Ita), Milan Rodić (Crvena zvezda), Antonio Rukavina (Villarreal, Špa), Uroš Spajić (Krasnodar, Rus), Duško Tošić (Guangzhou R&F, Kit), Miloš Veljković (Werder Bremen, Nem); Zvezni igralci: Marko Grujić (Cardiff City, Wal), Filip Kostić (Hamburger SV, Nem), Adem Ljajić (Torino, Ita), Nemanja Matić (Manchester United, Ang), Sergej Milinković-Savić (Lazio, Ita), Luka Milivojević (Crystal Palace, Ang), Nemanja Radonjić (Crvena zvezda), Dušan Tadić (Southampton, Ang), Andrija Živković (Benfica, Por); Napadalci: Luka Jović (Eintracht Frankfurt, Nem), Aleksandar Mitrović (Fulham, Ang), Aleksandar Prijović (PAOK Solun, Grč).

Španija (23), selektor Julen Lopetegui (Špa) Vratarji: Kepa Arrizabalaga (Athletic Bilbao), David De Gea (Manchester United, Ang), Pepe Reina (Napoli, Ita); Branilci: Jordi Alba (Barcelona), Cesar Azpilicueta (Chelsea, Ang), Dani Carvajal (Real Madrid), Nacho Monreal (Arsenal, Ang), Nacho (Real Madrid), Alvaro Odriozola (Real Sociedad), Gerard Pique (Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid); Zvezni igralci: Marco Asensio (Real Madrid), Sergio Busquets (Barcelona), Andres Iniesta (Barcelona), Isco (Real Madrid), Koke (Atletico Madrid), Saul Niguez (Atletico Madrid), David Silva (Manchester City, Ang), Thiago (Bayern München, Nem); Napadalci: Iago Aspas (Celta Vigo), Diego Costa (Atletico Madrid), Rodrigo (Valencia), Lucas Vasquez (Real Madrid).

Švedska (23), selektor Janne Andersson (Šve) Vratarji: Karl-Johan Johnsson (Guingamp, Fra), Kristoffer Nordfeldt (Swansea City, Ang), Robin Olsen (Köbenhavn, Dan); Branilci: Ludwig Augustinsson (Werder Bremen, Nem), Andreas Granqvist (Krasnodar, Rus), Filip Helander (Bologna, Ita), Pontus Jansson (Leeds United, Ang), Emil Krafth (Bologna, Ita), Mikael Lustig (Celtic, Ško), Victor Nilsson Lindelof (Manchester United, Ang), Martin Olsson (Swansea City, Ang); Zvezni igralci: Viktor Claesson (Krasnodar, Rus), Jimmy Durmaz (Toulouse, Fra), Albin Ekdal (HSV, Nem), Emil Forsberg (RB Leipzig, Nem), Oscar Hiljemark (Genoa, Ita), Sebastian Larsson (Hull City, Ang), Marcus Rohden (Crotone, Ita), Gustav Svensson (Seattle Sounders, ZDA); Napadalci: Marcus Berg (Al Ain, ZAE), John Guidetti (Alaves, Špa), Isaac Kiese-Thelin (Beeveren, Bel), Ola Toivonen (Toulouse, Fra).

Švica (26), selektor Vladimir Petković (BiH) Vratarji: Roman Buerki (Borussia Dortmund, Nem), Gregor Kobel (Hoffenheim, Nem), Yvon Mvogo (RB Leipzig, Nem), Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach, Nem); Branilci: Manuel Akanji (Borussia Dortmund, Nem), Johan Djourou (Antalyaspor, Tur), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach, Nem), Michael Lang (Basel), Stephan Lichtsteiner (Juventus, Ita), François Moubandje (Toulouse, Fra), Ricardo Rodriguez (AC Milan, Ita), Fabian Schär (Deportivo La Coruna, Špa), Silvan Widmer (Udinese, Ita); Zvezni igralci: Valon Behrami (Udinese, Ita), Blerim Džemaili (Bologna, Ita), Edimilson Fernandes (West Ham, Ang), Gelson Fernandes (Eintracht Frankfurt, Nem), Remo Freuler (Atalanta, Ita), Xherdan Shaqiri (Stoke City, Ang), Granit Xhaka (Arsenal, Ang), Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach, Nem)​​​​​​; Napadalci: Josip Drmić (Borussia Mönchengladbach, Nem), Breel Embolo (Schalke, Nem), Mario Gavranović (Dinamo Zagreb, Hrv), Haris Seferović (Benfica, Por).

Tunizija (23), selektor Nabil Maaloul (Tun) Vratarji: Moez Hassen (Chateauroux, Fra), Aymen Mathlouthi (Al Baten, SAr), Farouk Ben Mustapha (Al Shabab, SAr); Branilci: Rami Bedoui (Etoile Sahel), Yohan Benalouane (Leicester City, Ang), Syam Ben Youssef (Kasimpasa, Tur), Dylan Bronn (Gent, Bel), Oussama Haddadi (Dijon, Fra), Ali Maaloul (Al Ahly, Egi), Yassine Meriah (CS Sfaxien), Hamdi Nagguez (Zamalek, Egi); Zvezni igralci: Mohamed Amine Ben Amor (Al Ahli Rijad, SAr), Ghaylene Chaalali (Esperance), Ahmed Khalil (Club Africain), Saifeddine Khaoui (Troyes, Fra), Ferjani Sassi (Al Nassr, SAr), Ellyes Skhiri (Montpellier, Fra); Napadalci: Ahmed Akaichi (Al-Ittihad, SAr), Anice Badri (Esperance), Fakhreddine Ben Youssef (Al Ettifaq, SAr), Saber Khalifa (Club Africain), Wahbi Khazri (Rennes, Fra), Naim Sliti (Dijon, Fra), Bassem Srarfi (Nice, Fra).