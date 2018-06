Povratek kot iz sanj: Neymar z mojstrovino razžalostil Hrvate #video

Za nedeljsko poslastico sta poskrbela Brazilija in Hrvaška, ki sta se pomerili na kultnem Anfieldu. V prvem polčasu nismo videli zadetka, nato pa je brazilski selektor Tite v igro poslal prvega zvezdnika Neymarja, ki je zaigral prvič po februarskem zlomu stopalne kosti.

Zvezdnik PSG je hitro pokazal, da je poškodba že preteklost. S pravim slalomom skozi hrvaško obrambo in močnim strelom pod prečko je v 69. minuti poskrbel za vodstvo Selecaa, za končnih 2:0 pa je v sodnikovem podaljšku po veliki napaki Tina Jedvaja poskrbel prav tako rezervist Roberto Firmino.

Mojstrovina Neymarja:

NEYMAR JR is back from injury, and he celebrates his return with this stunning finish.



Absolutely world class player.



🇧🇷 1x0 🇭🇷



pic.twitter.com/EAKKO7fDKE — Seleção Brasileira (@BrazilStat) June 3, 2018

Kavčič si je lahko oddahnil

V prvem polčasu dvoboja v Podgorici nismo videli veliko akcije. Slovenci dolgo niso bili niti malo nevarni za črnogorska vrata, domači pa so zapretili samo v 12. minuti, ko je iz ugodnega položaja streljal Stefan Mugoša, a je njegov strel zanesljivo zaustavil Vid Belec.

Ko smo že mislili, da v prvem polčasu ne bo zadetkov, je črnogorski branilec v svojem kazenskem prostoru grdo v hrbet zadel Miho Zajca in sodnik je pokazal na belo točko. Enajstmetrovko je izkoristil Roman Bezjak in Slovenijo popeljal v vodstvo.

Utrinki s tekme v Podgorici:

1 / 17 2 / 17 3 / 17 4 / 17 5 / 17 6 / 17 7 / 17 8 / 17 9 / 17 10 / 17 11 / 17 12 / 17 13 / 17 14 / 17 15 / 17 16 / 17 17 / 17

Štirje dočakali debi, Zahović ne Prvi nastop za slovensko reprezentanco so dočakali Miha Blažič (igral je od prve minute), Matija Boben, Žan Majer in Amir Dervišević, ki so priložnost za igro dobili v drugem polčasu. Matic Kotnik, Gaber Dobrovoljc, Rudi Požeg Vancaš in Luka Zahović bodo morali na prvi nastop v članski izbrani vrsti še malce počakati.



Če ne daš, dobiš

Slovenci so zanesljivo krenili tudi v drugi polčas in kljub nekaterim menjavam držali vodstvo. Domačini so v 75. minuti zapravili veliko priložnost za izenačenje, ko so zatresli vratnico, kazen za neučinkovitost pa je sledila že štiri minute kasneje, ko je vrhunsko podajo Domna Črnigoja v zadetek spremenil Zajc.

Rezultat se do konca ni več spremenil, Slovenci pa so se razveselili zmage, ki jim bo pred nadaljnjimi pomembnejšimi akcijami dvignila samozavest. Septembra se bo začela liga narodov, v kateri se bo Slovenija pomerila z Bolgarijo, Ciprom in Norveško.

Ali imamo po zmagi na Črno goro razlog za optimizem? Da. Fantje so pokazali, da lahko od njih v prihodnosti pričakujemo še velike stvari. 17,39% +

Ne. Vsaka zmaga je sicer dobrodošla, a z igro Slovenci niso navdušili. 82,61% +

Manjkali številni zvezdniki Soigralca pri Atleticu Jan Oblak in Stefan Savić nista igrala v Podgorici. Foto: Instagram V vrstah Slovenije zaradi takšnih in drugačnih razlogov ni bilo nekaterih najboljših igralcev. Manjkali so Jan Oblak, Josip Iličić, Kevin Kampl, Robert Berić, Nejc Skubic in številni legionarji iz serie B, od državnega dresa pa se je poslovil Valter Birsa. Še več jih je manjkalo pri domačinih. Niso igrali Stevan Jovetić, Stefan Savić, Nikola Vukčević, Mladen Božović, Emrah Klimenta, Aleksandar Šćekić, Marko Bakić, Mirko Ivanić, Vukan Savićević ...

Angleži komaj zdržali, opozorilo za Nemce

Anglija je prvo pripravljalno tekmo pred SP v Rusiji dobila z 2:1. Foto: Reuters Avstrija je v Celovcu presenetila branilko svetovnega prvaka Nemčijo, v vratih katere je bil povratnik po poškodbi Manuel Neuer. Eden najboljših nogometašev na svetu - zaradi poškodbe ni bil v pogonu vse od septembra 2017 - je moral v drugem polčasu dvakrat po žogo v svojo mrežo in skupaj soigralci pred ruskim spektaklom prejel lepo opozorilo.

Anglija je s težavo z 2:1 premagala Nigerijo, ki ni bila nič manj nevarna kot trije levi. Za Angleže sta že v prvem polčasu zabila Gary Cahill in kapetan Harry Kane, edini zadetek Afričanov pa je dosegel nogometaš Arsenala Alex Iwobi.

V Stockholmu se je skandinavski derbi med Švedsko in Dansko končal brez zadetkov, podobno monotono pa je bilo tudi v Bruslju. Dvoboj med Belgijo in evropsko prvakinjo Portugalsko, ki je igrala brez Cristiana Ronalda, se je prav tako končal z 0:0.