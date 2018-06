Selektor Črne gore se je po porazu s Slovenijo posul s pepelom

Slovenska nogometna reprezentanca je dočakala prvo letošnjo zmago. V Podgorici je premagala Črno goro (2:0), zadetka pa sta dosegla Roman Bezjak in Miha Zajc. Gostitelji so poraz doživeli kot prevlado disciplinirane slovenske "vojske" nad črnogorskim talentom, črnogorski selektor Ljubiša Tumbaković pa se je spraševal o tem, ali je naredil veliko napako, ko je sploh privolil v tekmo s Slovenijo.

V tretje gre rado. Slovenija je po Avstriji (0:3) in Belorusiji (0:2) naletela na tekmeca, ki ga je premagala, s čimer si je dvignila samozavest pred jesenskim začetkom lige narodov, ko čakajo slovensko zasedbo srečanja z Bolgarijo, Ciprom in Norveško. Selektor Tomaž Kavčič je dočakal krstno zmago v vlogi prvega moža strokovnega vodstva.

Reprezentančni prvenec Zajca

Dvoboj v Podgorici si je ogledal tudi predsednik NZS Radenko Mijatović. Foto: Vid Ponikvar Zmago v Podgorici, s katero so njegovi izbranci dokazati, da znajo mešati štrene tekmecem, je doživel kot pomemben korak, ki bi lahko pomagal izbrani vrsti v nadaljnjih nastopih.

Najprej je mrežo Črne gore z bele točke zatresel Roman Bezjak, nato pa je v drugem polčasu, ravno v obdobju največjega pritiska gostiteljev, v protinapadu po imenitni podaji Domna Črnigoja prvi zadetek v članskem državnem dresu prispeval Miha Zajc.

Kavčič se veseli, da se bodo jeseni za ligo narodov vrnili najboljši igralci, ki so tokrat v Črni gori manjkali, za dodatno pridobitev večera pa velja izpostaviti pozitivno energijo, ki je vladala v slovenski slačilnici po tako želeni zmagi.

Preveč moči vzela tekma z BiH Ljubiša Tumbaković je ostal praznih rok proti leto mlajšemu Tomažu Kavčiču. Foto: Vid Ponikvar Črna gora čaka nanjo na prijateljskih srečanjih že več kot štiri leta. Nazadnje je marca 2014 premagala Gano, nato pa doživljala bolj kot ne neuspehe. Selektor Ljubiša Tumbaković se je po porazu, ki ni spravil v dobro voljo okrog štiri tisoč gledalcev na tribunah podgoriškega štadiona, posul s pepelom. "Morda sem naredil napako, ker sem privolil v še eno prijateljsko tekmo," si je očital. Črnogorci so v nasprotju s Slovenci že med tednom odigrali dvoboj. Bil je zelo zahteven, saj so gostovali pri BiH in se z močnim tekmecem razšli brez zadetkov (0:0). Tumbaković je presodil, da jim je dvoboj v Zenici vzel preveč moči. "Ob odsotnosti najboljših nismo imeli dovolj kakovostnega kadra, ki bi lahko dve tekmi v štirih dneh odigral tako, kot si želimo. Na tej tekmi žal nisem videl veliko pozitivnega," je pojasnil 65-letni srbski strokovnjak, ki je v karieri največje uspehe dosegal z beograjskim Partizanom. Sportal Slovenci slavili v Podgorici, Tomaž Kavčič si lahko oddahne

Slovenska vojska premagala črnogorski talent

Pri črnogorskem časniku Vijesti so po dvoboju izpostavili, da talent tudi tokrat ni premagal vojske. V mislih so imeli nedavno primerjavo Tumbakovića, ki je zelo pohvalil slovenske športnike, zlasti v ekipnih športih, ter jih primerjal z dobro organizirano, disciplinirano in borbeno vojsko, v kateri resda primanjkuje kreativnih posameznikov, a to pomanjkljivost odpravljajo s kolektivno močjo. V Črni gori se je slovenske reprezentance, ki še vedno nima uradnega vzdevka, zanimivo, v medijih oprijel naziv zmajčki.

Kapetan Bojan Jokić je po srečanju čestital vsem novincem (Miha Blažič, Matija Boben, Amir Dervišević in Žan Majer) za samozavestno predstavo. "Bili smo agresivni, zbrani od samega začetka. Imeli smo veliko željo, kar se je na koncu obrestovalo," je dejal najbolj izkušeni slovenski reprezentant, ki je v Podgorici za reprezentanco zaigral že 90. in se na večni lestvici na drugem mestu izenačil s sveže pečenim reprezentančnim upokojencem Valterjem Birso.