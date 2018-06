Kavčič razkril, zakaj je ''pozabil'' na Zahovića

Slovenija je na prijateljski tekmi v Podgorici z 2:0 premagala Črno goro in se od reprezentančne sezone poslovila z lepo zmago, ki ji bo zagotovo dvignila samozavest. Čeprav z igro ni navdušila, je vsaka zmaga še kako dobrodošla. Še posebej si je oddahnil slovenski selektor Tomaž Kavčič, ki je svojo novo službo začel z dvema bolečina porazoma: "O vzdušju v slačilnici ni treba razglabljati. Veselje, to pa je lepo videt."

Kavčič je po prevzemu slovenske izbrane vrste v tretjem poskusu le dočakal zmago. Po porazu proti Avstriji in Belorusiji je prišla zmaga nad Črnogorci, ki so igrali brez najboljših. Tudi pri Sloveniji ni bilo številnih zvezd - manjkali so Jan Oblak, Josip Iličić, Robert Berić, Kevin Kampl idr. -, zato je bil selektor Kavčič z lepo zmago brez prejetega zadetka lahko zadovoljen.

Vsaka zmaga dobrodošla za mir

"Z večino tekme sem lahko zelo zadovoljen. Bilo je tudi nekaj nihanj, a ta reprezentanca je v fazi oblikovanja, potrebuje čas. Vsaka zmaga je dobrodošla, saj potrebujemo mir. Veliko lažje je delati, ko se zmaguje, kot pa ob porazih," je takoj po tekmi za nacionalno televizijo dejal Kavčič.

Slovenci v prvem polčasu niso resneje ogrozili vrat domačih, nato pa je prišlo darilo. Črnogorski branilec Boris Kopitović je nerodno in po nepotrebnem v hrbet brcnil Miho Zajca. Ker je bilo to v kazenskem prostoru, je sodnik pokazal na kazenskih strel, v zadetek pa ga je zanesljivo spremenil Roman Bezjak.

V drugem delu so imeli več od igre Črnogorci, ki so nekajkrat nevarno zapretili, v 74. minuti zatresli celo vratnico, le nekaj minut kasneje pa so domačo neučinkovitost kaznovali Slovenci, ki so v hitrem protinapadu prek Mihe Zajca postavili končni rezultat 2:0. Če potegnemo črto, Slovenci niso navdušili, a zmaga je vseeno čista kot solza. "Obrambo se da hitro popraviti, to se je videlo že na tej tekmi. Da bo steklo še spredaj, bo treba še malce počakati. Iskali smo globino, a če je ne najdeš, je bolje, da imaš žogo ti, kot da jo podariš nasprotniku," je dodal.

Pokazali željo in borbenost

Kavčič je priložnost ponudil štirim debitantom. Priložnost za igro so prvič v reprezentančnem dresu članske izbrane vrste dobili Miha Blažič, Matija Boben, Amir Dervišević in Žan Majer, pozabil pa je na najbolj vročega Luko Zahovića, ki je po novem letu za Maribor zabil kar 18 zadetkov.

"Vsi, ki so dobili priložnost, so pokazali veliko željo in borbenost. Imel sem šest menjav. Vse skupaj bi naredil malce drugače, a se je poškodoval Miha Mevlja," je razložil slovenski selektor in priznal, da bi namesto Bobna v igro poslal ravno Zahovića, ki se je ob robu že ogreval.

''Zahovića ne bi postavljal v breme z vprašanji, zakaj ni prišel v igro. Ne samo njega, pa še Požeg Vancaša in ostalih. Pustite fanta, naj se razvija. Je na pravi poti. Je pravi igralec. Na treningih je sodeloval s Šporarjem v sistemu 4-4-2. Žal pa se je poškodoval Mevlja, zato sem moral dati v igro branilca. To je bila že šesta menjava,'' je selektor pojasnil, zakaj ni vroči strelec Maribora prejel priložnosti, da zaigra v konici napada poleg nekdanjega soigralca v mladi izbrani vrsti, Andraža Šporarja.

Za Slovence je zdaj ogrevanja konec. Po poletnem počitku se jeseni začenja liga narodov, prvi nasprotnik Slovenije pa bo 6. septembra neugodna Bolgarija.

Spored slovenskih nastopov v ligi narodov: Slovenija – Bolgarija, 6. september

Ciper – Slovenija, 9. september

Norveška – Slovenija, 13. september

Slovenija – Ciper, 16. oktober

Slovenija – Norveška, 16. november

Bolgarija – Slovenija, 19. november