Slovenci v slabi predstavi premagali Črnogorce

Slovenska reprezentanca je v Podgorici prekinila niz porazov, odkar jo je prevzel selektor Tomaž Kavčič. Po neuspehu z Avstrijo in Belorusijo je v dvoboju nepopolnih reprezentanc - pri gostih so manjkali številni nosilci igre na čelu z Janom Oblakom, Josipom Iličićem, Kevinom Kamplom, Nejcem Skubicem in Robertom Berićem ter nekaterimi igralci italijanske druge lige, premagala Črno goro.

Slovenci so lahko zadovoljni z rezultatom, mogoče tudi z disciplino v obrambi, v napadalnih akcijah pa kljub dvema goloma niso navdušili. Prvi gol so dosegli bolj slučajno, potem ko ko je po protinapadu črnogorski branilec v kazenskem prostoru nespretno brcnil Miho Zajca, enajstmetrovko pa je uspešno izvedel Roman Bezjak. Drugi gol pa je bil posledica praktično njihove edine prave akcije na tekmi, protinapada, katerega akterja sta bila Miha Zajc kot strelec in Domen Črnigoj kot podajalec.

V nogometni uspavanki so sicer nekaj več željah kazali gostitelji, a posebej nevarni niso bili. Do kazenskega prostora so še prihajali, nato pa so se preveč zapletali, tako da nevarnih strelov ni bilo. Še najbližje zadetku v prvem delu so bili v 12. minuti, ko bi lahko kaznovali napako slovenske obrambe, do strela je prišel Stefan Mugoša, a je bil vratar Vid Belec na mestu. Slovenci so v zaključku prvega prišli še do enega nevarnejšega strela, toda Bezjak je žogo poslal čez gol.

Maloštevilni gledalci so po slabem prvem polčasu pričakovali, da bo v drugem več zanimivih dogodkov, a so se zmotili. Številne menjave igre niso popestrile, domači so sicer imeli pobudo, toda njihove poskuse je slovenska obramba brez težav zaustavljala. Domači so imeli edino pravo priložnost po kotu, ko je Mugoša z strelom z glavo zadel vratnico, Fatos Bečiraj pa odbite žoge ni znal spraviti v mrežo.

Foto: Vid Ponikvar

Kazen je sledila sedem minut pozneje, ko sta Zajc in Črnigoj izvedla protinapad, Zajc je najprej našel Črnigoja na desni strani, ta pa mu je natančno vrnil žogo v kazenski prostor, kjer se je igralec Olimpije odlično znašel in poskrbel za mirno končnico.

Tokratna tekma je bila druga medsebojna, leta 2012 sta se reprezentanci prav tako srečali v Podgorici, takrat je bil izid 1:1.