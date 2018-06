Kavčiču uspelo, kar ni niti Katancu in Keku

Ko je Slovenija postala samostojna država, se je na nogometnih zelenicah pogosto srečevala z ''nekdanjimi brati'' iz rajnke Jugoslavije. Največkrat se je udarila s Hrvaško. Pomerila se je z vsemi državami, ki so zrasle na zelniku razpadle Jugoslavije, izjema je le Kosovo, ki je bil najpozneje sprejet v svetovno nogometno družino. Slovenija je do letošnje tekme v Podgorici zaman čakala na prvo zmago v gosteh.

Kavčiču se je izšlo v tretje

Slovenija je v Črni gori pozdravila prvo zmago v tem letu. Foto: Vid Ponikvar Pred Kavčičevimi izbranci so najboljši slovenski nogometaši, zbrani v reprezentanci, v gosteh pri ''nekdanjih bratih'' zaigrali desetkrat. Okoliščine so bile različne, največkrat so se dvoboji šteli za kvalifikacijske točke, petkrat pa je bila tekma prijateljskega značaja.

Tako kot zadnja v Črni gori, ki jo je Slovenija po zaslugi zadetkov Romana Bezjaka (z bele točke) in Mihe Zajca dobila z 2:0, ter dokazala, da zmore zmagovati tudi pod vodstvom novega selektorja Tomaža Kavčiča. Ta je vstopil v novo obdobje z marčevskima neuspehoma, ko je ostal praznih rok v Avstriji (0:3) in doma proti Belorusiji (0:2).

Statistično gledano v zgodovini ni še nihče izmed slovenskih selektorjev začel odgovorno delo tako rezultatsko neuspešno, na gostovanju v vroči Podgorici pa je končno dočakal zadetek v mreži tekmeca, najprej iz prekinitve, nato pa še iz igre za potrditev zgodovinskega dosežka, prve zmage v gosteh nad ''nekdanjimi brati''.

Gostovanja Slovenije pri "nekdanjih bratih":

Tekma (prizorišče) Vrsta tekme Selektor Črna gora : Slovenija 0:2 (Podgorica) prijateljska tekma (2018) Tomaž Kavčič Makedonija : Slovenija 3:2 (Skopje) prijateljska tekma (2012) Slaviša Stojanović Srbija : Slovenija 1:1 (Beograd) kvalifikacije za EP 2012 (2010) Matjaž Kek Črna gora : Slovenija 1:1 (Podgorica) prijateljska tekma (2007) Matjaž Kek Hrvaška : Slovenija 1:1 (Zagreb) dodatne kvalifikacije za EP 2004 (2003) Bojan Prašnikar Hrvaška : Slovenija 0:0 (Zagreb) prijateljska tekma (2002) Srečko Katanec ZR Jugoslavija : Slovenija 1:1 (Beograd) kvalifikacije za SP 2002 (2001) Srečko Katanec BiH : Slovenija 1:0 (Sarajevo) kvalifikacije za SP 1998 (1997) Zdenko Verdenik Hrvaška : Slovenija 3:3 (Split) kvalifikacije za SP 1998 (1997) Zdenko Verdenik Hrvaška : Slovenija 2:0 (Zagreb) kvalifikacije za EP 1996 (1995) Zdenko Verdenik Makedonija : Slovenija 2:0 (Skopje) prijateljska tekma (1994) Zdenko Verdenik

Fotogalerija tekme v Podgorici / fotograf Vid Ponikvar:

Tekma Slovenije na nevtralnem prizorišču proti "nekdanjim bratom":

Tekma (prizorišče) Vrsta tekme Selektor Slovenija : ZR Jugoslavija 3:3 (Charleroi) EP 2000 Srečko Katanec

Domače tekme Slovenije proti "nekdanjim bratom":

Tekma (prizorišče) Vrsta tekme Selektor Slovenija : Makedonija 1:0 (Koper) prijateljska tekma (2016) Srečko Katanec Slovenija : BiH 0:3 (Ljubljana) prijateljska tekma (2013) Srečko Katanec Slovenija : Srbija 1:0 (Maribor) kvalifikacije za EP 2012 (2011) Matjaž Kek Slovenija : BiH 3:4 (Maribor) prijateljska tekma (2008) Matjaž Kek Slovenija : Hrvaška 2:3 (Maribor) prijateljska tekma (2008) Matjaž Kek Slovenija : Srbija in Črna gora 1:1 (Ljubljana) prijateljska tekma (2004) Branko Oblak Slovenija : Hrvaška 0:1 (Ljubljana) dodatne kvalifikacije za EP 2004 (2003) Bojan Prašnikar Slovenija : ZR Jugoslavija 1:1 (Ljubljana) kvalifikacije za SP 2002 (2001) Srečko Katanec Slovenija : Hrvaška 1:3 (Ljubljana) kvalifikacije za SP 1998 (1997) Zdenko Verdenik Slovenija : BiH 1:2 (Ljubljana) kvalifikacije za SP 1998 (1996) Zdenko Verdenik Slovenija : Hrvaška 1:2 (Ljubljana) kvalifikacije za EP 1996 (1995) Zdenko Verdenik Slovenija : Makedonija 1:4 (Kranj) prijateljska tekma (1993) Bojan Prašnikar

Le Kek in Katanec

Veselje Dareta Vršiča na domači tekmi s Srbijo (2011), ko je zadel za zmago. Sploh prvo slovenske reprezentance proti "nekdanjim bratom". Foto: Vid Ponikvar Kar se tiče dvobojev na domačih tleh, je Slovenija kompleks neuspešnosti v nogometnih srečanjih z nekdanjimi republikami Jugoslavije odpravila leta 2011, ko je Matjaž Kek v Ljudskem vrtu premagal Srbijo in ji preprečil, da bi vztrajala v boju za EP 2012. To je bila deseta domača tekma proti tekmecu, ki prihaja z območja nekdanje Jugoslavije.

Pet let pozneje je Srečko Katanec v Kopru premagal Makedonijo. Bilo je 1:0, zmagoviti zadetek pa je dosegel prav Roman Bezjak, ki je danes v Podgorici osrečil nekdanjega Katančevega pomočnika Kavčiča.

To sta bili do sobotne zmage v Črni gori edini slovenski zmagi nad ''nekdanjimi brati'', s katerimi so nogometaši s podobo Triglava na prsih odigrali že 24 tekem. Zdaj so pri treh zmagah, devetih remijih in 12 porazih. Z njimi so se merili doma, v gosteh in celo na nevtralnem prizorišču, ko so pred 18 leti v Charleroiju poskrbeli za eno izmed lepotic evropskega prvenstva. Slovenija in ZR Jugoslavija, za katero so tedaj igrali tudi nogometaši iz Črne gore, saj je postala država samostojna šele leta 2006, sta remizirali s 3:3.

Po remiju je v Podgorici zadišalo v drugem polčasu, zlasti po vratnici Črne gore, ki je nekajkrat pritisnila na slovenska vrata, nato pa je zadetek Mihe Zajca, njegov prvi v državnem dresu, poskrbel za veliko slavje in zadovoljstvo slovenske reprezentance.