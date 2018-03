Kavčič je najslabši vseh časov

Učinek selektorjev Slovenije na prvih dveh tekmah

Statistični pregled selektorjev in izkupička Slovenije na njihovih prvih dveh tekmah je razkril, da je Tomaž Kavčič dosegel najslabši rezultat vseh časov. Do zdaj je bil pod njega podpisan njegov predhodnik Srečko Katanec, ki se je pridružil reprezentanci na željo takratnega predsednika NZS Aleksandra Čeferina in je praznih rok ostal na obeh uvodnih srečanjih leta 2013, ko je začel drugo selektorsko obdobje.

Katanec se je po slabem štartu prebudil in zablestel

Ko je Srečko Katanec (levo) začel drugo obdobje kot selektor Slovenije, je prvo zmago dočakal šele na tretji tekmi. Foto: Vid Ponikvar Najprej je slovenska reprezentanca v zasneženih Stožicah pred ogromnim številom navijačev BiH izgubila proti nekdanjim bratom iz nekdanje Jugoslavije (0:3), nato pa v kvalifikacijskem srečanju za SP 2014 v Stožicah nepričakovano ostala brez točk proti Islandiji (1:2).

Katanec je prvo zmago dočakal šele v četrto, nato pa se je forma vzpenjala tako hitro, da je v kvalifikacijah za brazilski spektakel dobila kar štiri tekme zapored. Med drugim je na Islandiji nadigrala tudi gostitelje s 4:2, kar je le še dodatno pojasnilo, da slab začetek ne pomeni nujno tudi slabega nadaljevanja.

Učinek slovenskih nogometnih selektorjev na uvodnih dveh tekmah:

Selektor Te Z R P Goli To Rezultata uvodnih tekem Datum Bojan Prašnikar 2 0 2 0 2:2 2 Estonija : Slovenija 1:1

Ciper : Slovenija 1:1 1992 Zdenko Verdenik 2 1 1 0 3:2 4 Slovenija : Gruzija 1:0

Slovenija : Tunizija 2:2 1994 Bojan Prašnikar 2 1 1 0 4:3 4 Islandija : Slovenija 2:3

Slovaška : Slovenija 1:1 1998 Srečko Katanec 2 0 1 1 3:4 1 Madžarska : Slovenija 2:1

Grčija : Slovenija 2:2* 1998 Bojan Prašnikar 2 2 0 0 4:0 6 Italija : Slovenija 0:1

Slovenija : Malta 3:0* 2002 Branko Oblak 2 1 1 0 4:1 4 Slovenija : Srbija in Črna gora 1:1

Slovenija : Moldavija 3:0* 2004 Matjaž Kek 2 1 1 0 1:0 4 Slovenija : Estonija 1:0

Albanija : Slovenija 0:0* 2007 Slaviša Stojanović 2 0 1 1 3:4 1 Slovenija : ZDA 2:3

Slovenija : Škotska 1:1 2011/12 Srečko Katanec 2 0 0 2 1:5 0 Slovenija : BiH 0:3

Slovenija : Islandija 1:2* 2013 Tomaž Kavčič 2 0 0 2 0:5 0 Avstrija : Slovenija 3:0

Slovenija : Belorusija 0:2 2018

* kvalifikacijske tekme, vse ostale so bile prijateljskega značaja

Kavčič najstarejši slovenski debitant

Matjaž Kek je bil zadnji selektor, ki je Slovenijo popeljal na veliko tekmovanje. Foto: Vid Ponikvar Odkar je Matjaž Kek leta 2011 zapustil selektorski položaj Slovenije, ni bilo selektorja, ki bi vodil člansko izbrano vrsto in na eni izmed prvih dveh srečanj vknjižil vsaj eno zmago. Nekoliko drugačen trend se je začel s prihodom Slaviše Stojanovića, ki je najprej debitiral z domačo tekmo proti ZDA (2:3), nato pa na koprski Bonifiki remiziral s Škotsko (1:1).

Stojanovića, ki se mu v kvalifikacijah za SP 2014 ni godilo dobro, prvo zmago na slovenski klopi pa je dočakal šele v četrtem poskusu, je nasledil Srečko Katanec. Vskočil je namesto nekdanjega pomočnika, s katerim sta sodelovala v ZAE, in nato za začetek izgubil dve tekmi. Ker pa je bila njegova gol razlika 1:5, je bil njegov dosežek nekoliko boljši od novega selektorja Slovenije.

Kavčič, ki je na debitantski tekmi v vlogi selektorja tudi uradno postal najstarejši slovenski strokovnjak, se je tako podpisal pod najslabši začetek selektorskega dokazovanja.

Slovenska reprezentanca, ki se je včeraj poslovila od Boštjana Cesarja, bo jeseni začela ligo narodov. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Novo priložnost, da prekine črni niz, bo imel junija, ko se bo Slovenija pomerila s Črno goro. Če mu ne bo uspelo, bi se lahko novi selektor pojavil na še enem manj prijetnem seznamu. Do zdaj sta morala najdlje čakati na zmago Katanec in Stojanović. Oba, za Katanca to velja v prvem obdobju, ki se je pozneje preimenovalo v pravljico slovenske zlate generacije, sta sladkost zmage prvič okusila šele na četrti tekmi.